Musílek (CzP): Tolerance politického násilí v Německu

07.07.2026 13:02 | Profily PL
autor: PV

To, co se děje v Německu, je varovným signálem i pro nás.

Musílek (CzP): Tolerance politického násilí v Německu
Foto: Archiv VM
Popisek: Václav Musílek

Článek byl převzat z Profilu JUDr. Václav Musílek - Česká párty: Tolerance politického násilí v Německu je hrozbou i pro nás

Česká párty důrazně odsuzuje násilné a nedemokratické praktiky levicových extremistů během víkendového spolkového sjezdu strany Alternativa pro Německo (AfD) v durynském Erfurtu. To, co se odehrálo, nebyl „legitimní protest“, ale organizovaný pokus o narušení demokratického procesu a zastrašení politické opozice.

Levicoví aktivisté z Antify a spřízněných skupin pod hlavičkou aliancí typu „widersetzen“ blokovali přístupové cesty k místu konání sjezdu, včetně dálnic a dálničních mostů. Protestující sestupovali z mostů, obsazovali vozovky a snažili se fyzicky zabránit delegátům v příjezdu. Došlo k útokům na kancelář AfD i ke střetům s policií. Nejzávažnější však byly přímé fyzické útoky na novináře konzervativních a pravicových médií – reportéry z Apollo News pronásledovali, bili, kopali do hlavy i v poloze na zemi a stříkali na ně barvu. Podobný osud potkal i novináře z Junge Freiheit (úder do obličeje, krádež telefonu). Organizátoři protestů tyto útoky neodsoudili – naopak naznačili, že „fašisté s tiskovým průkazem zůstávají fašisty“.

Ještě znepokojivější je, jak německá i česká mainstreamová média (včetně veřejnoprávních) tyto události líčí. AfD je automaticky označována za „krajně pravicovou“ či „prokazatelně pravicově extremistickou“ (jak uvádí např. ČT24 s odkazem na německý úřad pro ochranu ústavy) a spojována s historickými paralelami k NSDAP. Protesty jsou oslavovány jako „obranu demokracie“ a „legitimní odpor proti fašismu“. Naopak násilí zleva je bagatelizováno, marginalizováno nebo zcela ignorováno. Stejný dvojí metr vidíme i v Česku – zatímco jakékoli konzervativní shromáždění je okamžitě podezříváno z extremismu, levicové blokády a násilí dostávají shovívavé či přímo oslavné pokrytí (viz reportáže ČT24 a iRozhlasu, které kladou hlavní důraz na „desetitisíce odpůrců AfD“). To není žurnalistika, ale ideologická propaganda, která chrání establishment před oprávněnou kritikou.

Popularita AfD v celém Německu, kde se k ní hlásí kolem 30 procent voličů, není náhodná. Občané jsou unaveni nekontrolovanou masovou migrací a jejími důsledky pro bezpečnost a sociální systém, zelenou ideologií, která ničí průmysl a zvyšuje ceny energií, deindustrializací, ztrátou národní suverenity v rámci EU i politikou nekonečných „záchranných operací“ (euro, migrace, klima, Ukrajina). AfD nabízí realistickou alternativu založenou na ochraně hranic, národních zájmů a odmítnutí ideologických experimentů. Právě proto ji podporují miliony voličů – především na východě země. Ani o tom se však z českých veřejnoprávních médií mnoho nedovíme.

Česká párty stojí na straně demokracie, svobody slova a práva na pokojné shromažďování – pro všechny politické subjekty bez rozdílu. Odsuzujeme jakékoli násilí, ať přichází z kterékoli strany. Zároveň varujeme před pokusy o kriminalizaci pravicově-konzervativních a národně orientovaných sil pod záminkou boje proti extremismu. To, co se děje v Německu, je varovným signálem i pro nás. Ostatně minulá liberálně-progresivistická vláda se nijak nezdráhala podobná opatření používat. Tyto praktiky se už nikdy nesmějí vrátit.

JUDr. Václav Musílek
Česká párty (The Czech Party)

JUDr. Václav Musílek

  • (CzP)
  • zastupitel měst. části
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