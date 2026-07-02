Bureš (ODS): O miliardách nemohou rozhodovat příjemci

02.07.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny dne 2. července 2026 k zákonu o obalech

Bureš (ODS): O miliardách nemohou rozhodovat příjemci
Foto: ODS
Popisek: Jan Bureš

Vážená paní místopředsedkyně,

je škoda, že pan kolega Králíček se omluvil, protože já bych mu dneska udělal určitě radost, protože on mi vždycky říká, že mám hrozně dlouhé projevy, tak dneska mám zrovna takový krátký projev, tak se budu možná asi i vymykat z toho seznamu, který tady byl. Tak o co bude ten můj projev kratší, tak o to doufám, že bude stručnější a výstižnější, možná obsáhlejší, tedy obsahově, nikoliv délkou.

Dovolte mi tedy, abych se vyjádřil k předloženému návrhu novely zákona o obalech. Jako poslanec ODS se na tento tisk dívám optikou podpory férové hospodářské soutěže, transparentnosti a ochrany tržního prostředí před deformacemi. V principu tento návrh podporuji a navrhuji jej propustit do druhého čtení. Ono je totiž nepopiratelné, že současný systém rozšířené odpovědnosti výrobců v České republice, kde fakticky dominuje jediný subjekt, vykazuje určité systémové vady.

Myšlenka striktního oddělení autorizované obalové společnosti od takzvaných odpadových podnikatelů a vertikálně integrovaných skupin je mi z pravicového pohledu blízká. Je nepřípustné, aby o miliardách vybraných od výrobců rozhodovaly subjekty, které jsou zároveň příjemci těchto peněz za zpracování odpadu. Takový střet zájmů prostě musíme eliminovat.

Ing. Jan Bureš, DBA

  • ODS
  • poslanec
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A stejně tak vítám definování této činnosti jako služby obecného hospodářského zájmu, což do systému vnese tolik potřebnou stabilitu a jasná pravidla v souladu s evropským právem.

Nicméně nemůžu nechat bez kritiky formu, jakou je tato zásadní reforma předkládána. Považuji za nešťastné, že takto komplexní systémovou změnu, která se dotýká miliardových toků a tisíců podnikatelů, předkládá paní poslankyně jako poslanecký návrh.

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Takto zásadní materiál by mělo předkládat ministerstvo jako vládní návrh, který projde řádným připomínkovým řízením, hloubkovou odbornou diskusí se všemi aktéry a především bude podložen analýzou dopadů RIA. Tím, že se tyto kroky přeskakují, riskujeme stabilitu celého systému.

V souvislosti s tím by chtěl paní předkladatelku požádat o vyjádření k několika zásadním námitkám, které zazněly také v připomínkovém řízení a které bychom měli v dalším čtení vyřešit. Chápu a uznávám, že náš jednací řád jí neumožňuje zde vystoupit s přednostním právem a nebudu ji trápit, aby vystoupila s faktickou poznámkou a spokojím se, že na mé otázky odpoví až na závěr při svém jaksi závěrečném slovu.

Ta první námitka, první dotaz, je ochrana vlastnictví. Ministerstvo zemědělství upozornilo na riziko, že nucené snížení základního kapitálu a povinné vzdání se podílu akcionářů může být vnímáno jako nepřiměřený zásah do ústavně chráněného vlastnického práva. Jak se, paní předkladatelko, s tímto vypořádáte, aby stát nečelil arbitrážím? Tak to je moje první otázka.

Ta druhá, akceschopnost společnosti. Existují obavy, že extrémní fragmentace akcionářské struktury pod tři procenta může vést k paralýze řízení společnosti a potížím při ustanovování jejich orgánů. Máte nějakou analýzu, že systém zůstane funkční? Případně jak jinak to chcete vysvětlit, odůvodnit?

Za třetí, proporcionalita a soutěž. Parlamentní institut varuje, že velmi přísné limity musí být posuzovány z hlediska proporcionality, aby nevytvářely nové bariéry pro vstup na trh, což už nyní šetří Evropská komise.

Čtvrtá připomínka, definice. Rezorty průmyslu a zemědělství kritizují nepřesné vymezení pojmů jako odpadový podnikatel nebo vertikální integrovaná skupina, což může v praxi působit značné aplikační potíže.

Závěrem opakuji, princip novely podporuji, protože transparentnost v odpadovém hospodářství je nezbytná. Navrhuji propustit tedy tisk do dalšího čtení s tím, že na půdě garančního výboru musíme tyto konkrétní zádrhele velmi pečlivě vyřešit, aby zákon v praxi skutečně pomohl a nenadělal víc škody než užitku.

Děkuji za pozornost.

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Bureš , ODS , sněmovna , obaly , 24. schůze , 2.7

PhDr. Lubomír Zaorálek byl položen dotaz

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