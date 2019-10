Klaus (Trikolóra): Zdaňovat kurzové sázky takovým způsobem je podle mého názoru za hranou

Dobrý den, dámy a pánové.

Já jsem to nepřišel zdržovat. To, že tento zákon nepodpoříme, už jsem řekl, kvůli tomu bych k mluvítku nechodil. Na druhou stranu ctím některé pamětníky, kteří říkají, že každý den, kdy Sněmovna nepřijme zákon, je pro občany svátek. Tohle skutečně platí. A druhá věc, že daně se nemají zvyšovat, platí také. Takže dneska mně ta opoziční obstrukce nijak nevadí nebo považuji ji za legitimní.

Chci říct k tomu jednu věc, a sice, že hnutí Trikolóra nepodpoří tento zákon, ale podpoří jeden pozměňovací návrh, a sice myslím je to G2 pana poslance Veselého, snažící se narovnat poměr mezi kurzovými sázkami a loterijními. Já se skutečně domnívám, že kurzové sázky jsou zdaněny už o několik procentních bodů více, než je průměr v Evropské unii, kdežto loterie naopak jsou na tom o trošku níže, a zejména je to jiný produkt. Tam je jistota výhry toho pořádajícího subjektu v mnoha zemích. Je to státní loterie nebo někde to ten stát nechává provozovateli a víceméně to zdaňuje takřka celé, aby to dal na kulturu a sport. U těch kurzových sázek skutečně může dojít k tomu, že ten trh se dostane ke hraně a když začne padat, tak ti lidi okamžitě odejdou do ciziny, na černé sázení apod., akorát zase z něčeho uděláte nic. Já třeba kurzové sázky osobně mám rád, jsem matematik, mě baví ta čísla. Nesázejte ty akovky tam na těch vesnicích, to je daleko nejvýhodnější (nesrozumitelné) matematicky než ten jeden zápas. A drtivá většina těch sázejících jsou běžní občané, kteří pak mají větší radost, když sledují o víkendu sportovní výsledky, že jim třeba trošku něco vyšlo, a něco nevyšlo. Zdaňovat to takovýmto způsobem, jak navrhovalo původně ministerstvo, je podle mého názoru za hranou, a proto podpoříme tento pozměňovací návrh.

Děkuji vám.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Vládě nejde až tak o zdraví, ale spíše o zalátání díry v rozpočtu Ministryně Schillerová: Největší nepřesnosti zaznívaly ve vztahu ke správné tvorbě rezerv Kobza (SPD): Nezazněl ten čtvrtý způsob, že by vláda začala šetřit Skopeček (ODS): Paní ministryně, už dneska jste šampionkou, co se týče výše daňového břemene

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.