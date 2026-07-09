„Dáme jim trochu facku, aby pochopili, že si neděláme legraci.“ USA k Íránu

09.07.2026 9:24 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Spojené státy obnovily útoky na Írán a svět prakticky okamžitě začal sužovat starý známý problém. Námořní doprava v Hormuzském průlivu se prakticky zastavila. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei se v této souvislosti obul do evropských partnerů v NATO. Američané poslali Íráncům vzkaz.

„Dáme jim trochu facku, aby pochopili, že si neděláme legraci.“ USA k Íránu
Foto: Bílý dům
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Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře oznámil, že příměří s Íránem je u konce, protože íránské vedení je plné „parchantů, kteří pořád lžou“. A s takovými lidmi prý on osobně jednat nehodlá. Americká zpravodajská stanice CNN s odvoláním na vojenské zdroje napsala, že Američané během posledních útoků zasáhli 170 cílů. Cílem amerických útoků je prý snaha oslabit Írán tak, aby co nejméně zasahoval do lodního provozu v Hormuzském průlivu.

„Americké údery zasáhly mosty, doky a letiště, přičemž v Íránšáhru zabily jednoho člověka a v Ahvázu tři osoby. Šrapnely také zasáhly nemocnici v Čahbaháru,“ napsal k útoku server katarské televize Al-Džazíra.

Írán tvrdí, že USA zasáhly železniční most v Akkále severovýchodně od Teheránu. Íránské revoluční gardy odpověděly útokem na cíle v Kuvajtu a Bahrajnu.

Předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf konstatoval podle serveru katarské televize Al-Džazíra , že Teherán na údery odpoví, a varoval, že „šikana a porušování slibů už nezůstane pro druhou stranu bez trestu“.

V reakci na obnovení amerických úderů proti Íránu začala opět růst cena ropy. V jednu chvíli prý cena překonala 80 dolarů za barel ropy Brent, ale nakonec se ustálila asi na 80 dolarech za barel.

A vrací se starý problém.

Námořní doprava Hormuzským průlivem se téměř zastavila. S odvoláním na data sledování lodí agentura Bloomberg uvedla, že mezi většími plavidly byl z Perského zálivu spatřen pouze supertanker schválený Spojenými státy, který na námořní trase plul po boku kontejnerové lodi plující pod íránskou vlajkou. Celkově prý v obou směrech proplulo průlivem 14 menších lodí, což je nejméně od podpisu memoranda, které se mělo stát podkladem k mírovým jednáním. Od uzavření memoranda denně proplulo průlivem asi tak 34 lodí.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei se v této souvislosti obul do evropských partnerů v NATO. Konkrétně jmenoval i generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který jednoznačně podpořil Donalda Trumpa, když současný nájemník Bílého domu oznamoval, že příměří ve válce s Íránem končí a americké ozbrojené síly obnovují útoky.

„Opakovaná přiznání Marka Rutteho k úmyslné spoluúčasti Evropy na americko-izraelské válce proti Íránu jen znovu potvrzují, že v této brutální a nezákonné agresi nebyli nestranní,“ napsal Baghaei na X.

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„Ti, kdo poskytli svá území, vojenské základny a infrastrukturu, aby umožnili agresi, se nemohou vyhnout odpovědnosti za svůj příspěvek k nevyprovokované agresi a jejím vážným důsledkům,“ dodal.

V průběhu pohřbu bývalého nejvyššího duchovního vůdce Íránu Alího Chameneího uspořádal tiskovou konferenci, na které prohlásil, že Evropané selhali. Řekl, že evropské mocnosti selhaly v obraně svých základních hodnot, což je důraz na dodržování mezinárodního práva a ochranu lidských práv. Neozvaly se, když Američané pošlapávali útokem na Írán jak mezinárodní právo, tak lidská práva Íránců.

Server Axios upozornil, že současná vlna útoků by mohla trvat jen den nebo dva, ale pokud bude třeba, útoky by prý mohly trvat i několik týdnů v závislosti na tom, zda Írán bude pokračovat v útocích na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. „Dáme jim trochu facku, aby pochopili, že si neděláme legraci,“ řekl americký představitel.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://edition.cnn.com

https://www.aljazeera.com

https://www.axios.com

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doprava , EU , Írán , Izrael , NATO , rakety , smrt , USA , zahraničí , Rutte , drony , Hormuzský průliv

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MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

A mluví snad politici vždy pravdu?

Kolikrát jsme byli svědky toho, že ne. Takže já třeba chápu prezidenta, že chce sám být u toho, co vláda na summitu prohlašuje a myslím, že je to dobré i pro nás, když pak budeme mít víc zdrojů informací. Obecně je přeci čerpání z více zdrojů dobré. A k tomu marketinku, není to snad ANO, které ho má...

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