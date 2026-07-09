„Dáme jim trochu facku, aby pochopili, že si neděláme legraci.“ USA k Íránu

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„Americké údery zasáhly mosty, doky a letiště, přičemž v Íránšáhru zabily jednoho člověka a v Ahvázu tři osoby. Šrapnely také zasáhly nemocnici v Čahbaháru,“ napsal k útoku server katarské televize Al-Džazíra.
Írán tvrdí, že USA zasáhly železniční most v Akkále severovýchodně od Teheránu. Íránské revoluční gardy odpověděly útokem na cíle v Kuvajtu a Bahrajnu.
Předseda parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf konstatoval podle serveru katarské televize Al-Džazíra , že Teherán na údery odpoví, a varoval, že „šikana a porušování slibů už nezůstane pro druhou stranu bez trestu“.
V reakci na obnovení amerických úderů proti Íránu začala opět růst cena ropy. V jednu chvíli prý cena překonala 80 dolarů za barel ropy Brent, ale nakonec se ustálila asi na 80 dolarech za barel.
A vrací se starý problém.
Námořní doprava Hormuzským průlivem se téměř zastavila. S odvoláním na data sledování lodí agentura Bloomberg uvedla, že mezi většími plavidly byl z Perského zálivu spatřen pouze supertanker schválený Spojenými státy, který na námořní trase plul po boku kontejnerové lodi plující pod íránskou vlajkou. Celkově prý v obou směrech proplulo průlivem 14 menších lodí, což je nejméně od podpisu memoranda, které se mělo stát podkladem k mírovým jednáním. Od uzavření memoranda denně proplulo průlivem asi tak 34 lodí.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei se v této souvislosti obul do evropských partnerů v NATO. Konkrétně jmenoval i generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který jednoznačně podpořil Donalda Trumpa, když současný nájemník Bílého domu oznamoval, že příměří ve válce s Íránem končí a americké ozbrojené síly obnovují útoky.
„Opakovaná přiznání Marka Rutteho k úmyslné spoluúčasti Evropy na americko-izraelské válce proti Íránu jen znovu potvrzují, že v této brutální a nezákonné agresi nebyli nestranní,“ napsal Baghaei na X.
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V průběhu pohřbu bývalého nejvyššího duchovního vůdce Íránu Alího Chameneího uspořádal tiskovou konferenci, na které prohlásil, že Evropané selhali. Řekl, že evropské mocnosti selhaly v obraně svých základních hodnot, což je důraz na dodržování mezinárodního práva a ochranu lidských práv. Neozvaly se, když Američané pošlapávali útokem na Írán jak mezinárodní právo, tak lidská práva Íránců.
Server Axios upozornil, že současná vlna útoků by mohla trvat jen den nebo dva, ale pokud bude třeba, útoky by prý mohly trvat i několik týdnů v závislosti na tom, zda Írán bude pokračovat v útocích na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. „Dáme jim trochu facku, aby pochopili, že si neděláme legraci,“ řekl americký představitel.
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