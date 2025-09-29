Kolář (TOP 09): Konečná a známka kolaborace. Vědomě si vybrala druhou stranu

Paní kolegyně Konečná sedí v Evropském parlamentu přes 10 let. Dobrovolně, a ráda. Přesto považuje EU za největší hrozbu pro Česko. Někomu to může připadat jako známka hlouposti.
Mně to přijde jako známka kolaborace.
Pokud nebyla schopná ve včerejší Superdebatě na přímý dotaz označit Rusko, které vede krvavou válku na hranicích EU, které provokuje země NATO a které uvnitř Unie útočí na infrastrukturu, za hrozbu, není hloupá. Vědomě si vybrala druhou stranu. A to je horší než hloupost.
autor: PV