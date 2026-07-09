Fiala (ODS): Babišova polopravda a lež

Často dostávám od médií otázku, co se v době naší vlády nepovedlo, co mě mrzí, co bych udělal jinak.
Teď mohu jednoznačně odpovědět: to, že jsme podle metodiky NATO neměli loni výdaje na obranu ve výši 2 procenta HDP.
Ale současně mě štve, když si přečtu: Babišova vláda nedává 2 procenta, ale vždyť Fialova vláda je nedávala taky. To je polopravda. A v každé polopravdě se skrývá lež.
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