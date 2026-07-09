Fiala (ODS): Babišova polopravda a lež

10.07.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výdajům na zbrojení.

Fiala (ODS): Babišova polopravda a lež
Foto: Zdroj: Petr Fiala, FB
Popisek: Petr Fiala

Často dostávám od médií otázku, co se v době naší vlády nepovedlo, co mě mrzí, co bych udělal jinak.

Teď mohu jednoznačně odpovědět: to, že jsme podle metodiky NATO neměli loni výdaje na obranu ve výši 2 procenta HDP.

Ale současně mě štve, když si přečtu: Babišova vláda nedává 2 procenta, ale vždyť Fialova vláda je nedávala taky. To je polopravda. A v každé polopravdě se skrývá lež.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

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Fiala , ODS

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výdajům na zbrojení.