Kolář (TOP 09): Za Babiše bude ČR hrát druhé housle i v Evropě

21.03.2026 6:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Andreje Babiše.

Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

BABIŠOVY POCHODY

To je vždycky strašného křiku a dramat, aby se pak ukázalo, že to vlastně bylo úplně zbytečný. Třeba tuhle Andrej Babiš, který před summitem špiček Evropské unie rozesílal dopisy na všechny strany s tím, že se musí systém emisních povolenek změnit.

Jasně, bojuje za zájmy českých domácností, řeknete si. Až na to, že vůbec. V momentě, kdy vám to pan premiér říkal v televizi, celá Evropa už počítala s tím, že se ten systém bude měnit tak jako tak. Babiš tak ve svém provolávání přinášel jen kosmetické změny, které na výsledek neměly vliv.

Mrzí mě, že to v Evropě Andrej Babiš se svými myšlenkovými pochody opět úplně nepochopil. Pokud bude dál hrát výhradně pro domácí publikum, jako to koneckonců dělá i řada dalších, budeme všichni krátkodobě odsouzení k tomu, že budeme po summitu Evropské rady číst titulky o tom, jak se zas nic nedomluvilo. Dlouhodobě pak budeme koukat všem na záda. Česko tuplem, protože to bude pro sichr hrát druhé housle i v Evropě.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Ženy v politice

Vy hlásáte, že ženy do politiky patří. Souhlas. Říká ale snad někdo něco jiného? Brání jim snad? Nic proti ženám, vážím si jich, ale jaký má diskuze na toto téma smysl? Podle mě jsou důležitější témata k diskuzi, třeba i co se týká žen, ale jako političky nejsou podle mě nijak diskriminovány nebo sn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nežádoucí vedlejší účinky perlivé vodyNežádoucí vedlejší účinky perlivé vody Intimní hrátky podle dohodyIntimní hrátky podle dohody

