Kolář (TOP 09): Za Babiše bude ČR hrát druhé housle i v Evropě

BABIŠOVY POCHODY
To je vždycky strašného křiku a dramat, aby se pak ukázalo, že to vlastně bylo úplně zbytečný. Třeba tuhle Andrej Babiš, který před summitem špiček Evropské unie rozesílal dopisy na všechny strany s tím, že se musí systém emisních povolenek změnit.
Jasně, bojuje za zájmy českých domácností, řeknete si. Až na to, že vůbec. V momentě, kdy vám to pan premiér říkal v televizi, celá Evropa už počítala s tím, že se ten systém bude měnit tak jako tak. Babiš tak ve svém provolávání přinášel jen kosmetické změny, které na výsledek neměly vliv.
Mrzí mě, že to v Evropě Andrej Babiš se svými myšlenkovými pochody opět úplně nepochopil. Pokud bude dál hrát výhradně pro domácí publikum, jako to koneckonců dělá i řada dalších, budeme všichni krátkodobě odsouzení k tomu, že budeme po summitu Evropské rady číst titulky o tom, jak se zas nic nedomluvilo. Dlouhodobě pak budeme koukat všem na záda. Česko tuplem, protože to bude pro sichr hrát druhé housle i v Evropě.
