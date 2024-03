reklama

„Já si o ten mandát znovu řeknu,“ uvedl Středula s tím, že hodlá funkci obhajovat, neboť prý cítí podporu.

To jako fakt? Takže on na prezidenta republiky podpoří Nerudovou, jeho aktivita proti tomu co provádí současná vláda je takřka nulová a navíc není schopný zaplatit ze svého štědrého platu odborařského bossa ani členské příspěvky a on prohlásí, že cítí podporu?

No tak na to su teda zvědavej.

Jaroslav Komínek KSČM



