Komínek (KSČM): Pokrytectví a selektivní demokracie v přímém přenosu

26.03.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k atmosféře, která nyní panuje mezi prezidentem a vládou

Komínek (KSČM): Pokrytectví a selektivní demokracie v přímém přenosu
Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Komínek

Rok 2021, kdy senátoři v čele s Vystrčilem rozpoutali pokus o sesazení demokraticky zvoleného prezidenta Miloše Zemana z funkce. Tehdy šlo o přímý zásah do ústavního pořádku a bezprecedentní tlak na hlavu státu.

A tehdy nám média i samozvaní „obránci demokracie“ tvrdili, že je to prý v pořádku. Dnes, když prezident otevřeně vstupuje do politiky, snaží se rozhodovat o věcech, které mu nepřísluší, a dělá z Hradu vlastní tiskové divadlo, je najednou ticho. Dvojí metr, pokrytectví a selektivní demokracie v přímém přenosu.

Lidé by si tyto věci měli pamatovat. Protože demokracie není o tom, kdo je momentálně mediálně oblíbený, ale o respektu k výsledkům voleb, ústavě a pravidlům hry. A ty dnes někdo ohýbá víc, než je zdrávo. A upřímně nepamatuji si dobu, kdy by mezi prezidentem a vládou panovala tak špatná atmosféra.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demokracie , KSČM , legislativa , prezident , Komínek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou aktuální vztahy prezidenta Pavla a vlády premiéra Babiše špatné?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Vít Rakušan byl položen dotaz

Mohu požádat o vaše vyjádření k tvrzení Hlubučka?

Co je na tom, co uvádí pravdy? https://www.infakta.cz/rozhovor-s-petrem-hlubuckem-cast-2-strujci-dozimetru.html Jaká je vaše skutečná role v kauze Dozimetr a je STAN opravdu tak transparentní, jak se snažíte prezentovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Komínek (KSČM): Pokrytectví a selektivní demokracie v přímém přenosu

4:31 Komínek (KSČM): Pokrytectví a selektivní demokracie v přímém přenosu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k atmosféře, která nyní panuje mezi prezidentem a vlá…