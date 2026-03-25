Komínek (KSČM): Pokrytectví a selektivní demokracie v přímém přenosu

Rok 2021, kdy senátoři v čele s Vystrčilem rozpoutali pokus o sesazení demokraticky zvoleného prezidenta Miloše Zemana z funkce. Tehdy šlo o přímý zásah do ústavního pořádku a bezprecedentní tlak na hlavu státu.
A tehdy nám média i samozvaní „obránci demokracie“ tvrdili, že je to prý v pořádku. Dnes, když prezident otevřeně vstupuje do politiky, snaží se rozhodovat o věcech, které mu nepřísluší, a dělá z Hradu vlastní tiskové divadlo, je najednou ticho. Dvojí metr, pokrytectví a selektivní demokracie v přímém přenosu.
Lidé by si tyto věci měli pamatovat. Protože demokracie není o tom, kdo je momentálně mediálně oblíbený, ale o respektu k výsledkům voleb, ústavě a pravidlům hry. A ty dnes někdo ohýbá víc, než je zdrávo. A upřímně nepamatuji si dobu, kdy by mezi prezidentem a vládou panovala tak špatná atmosféra.
