Komínek (KSČM): Správa železnic vyhazuje peníze do koše

reklama

Máme tady další ukázku, jak Správa železnic vyhazuje peníze do koše. Už samotné zadání ve mě vzbuzuje jisté obavy, protože by se nemělo jednat o politickou prioritu, ale neutrální odbornou a společenskou prioritu. Nebo je snad to podivné zadání úmysl?

O co jde? Věděli jste, že si tato státní organizace objednala zpracování politického pamfletu? A to konkrétně u Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pamflet se má jmenovat „Výstavba VRT musí být jednoznačnou národní politickou prioritou“.

Což o to, o významu VRT asi nikdo nepochybuje. Ale platit za zpracování takového pamfletu 118 595 Kč? O tom se už dá pochybovat. A tento únik je nejspíš jen špička ledovce, viz třeba zpackané rekonstrukce nádraží s kilometry zbytečných zábradlí. Anebo vzdušný zámek v podobě všespásného nesmyslu ETCS. Tam se ztrácejí miliony, a někdy i miliardy. No a pak nezbývají peníze na opravu úseků, kde je to potřeba.

A nejde jen o Kozí dráhu nebo trať Radejčín - Chotiměř, kde už mnoho let slyšíme jen sliby, jak se trať konečně opraví! Věděli jste, že se rozpadá Podkrušnohorská magistrála kolem Karlových Varů?

Kvůli nestabilnímu podloží je tam jednokolejný provoz s rychlostí 10 km/h. Je jen otázkou času, kdy bude trať nesjízdná úplně a budou muset jezdit náhradní autobusy. Ale to je každému úplně jedno, hlavně, že peníze tečou do správných kapes...

Smlouva ZDE.

Jaroslav Komínek KSČM



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Komínek (KSČM): Teď aktuálně se pokouší zlikvidovat nemocnice Komínek (KSČM): Čím dražší nafta a benzin, tím větší vejvar pro státní kasu. Fiala má radost Komínek (KSČM): Janek Ledecký se chtěl v trapnosti vyrovnat brankáři Haškovi? Komínek (KSČM): Nerudová nesahá Kateřině Konečné ani po kotníky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE