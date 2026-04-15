Komínek (KSČM): Vypadá to, že příběh Lenky Šimůnkové bude definitivně zameten pod koberec

15.04.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Lence Šimůnkové.

Foto: archiv
Popisek: Jaroslav Komínek

Pamatujete si ještě na Lenku Šimůnkovou, maminku jedné z obětí tragédie na Filozofické fakultě v Praze?

Prošla si nepředstavitelnou bolestí. A jedním z posledních momentů, který ji zasáhl, bylo odstranění billboardu, který si sama zaplatila a kde poukazovala na odpovědnost a selhání v celé věci. Vinila Rakušana a policii za nekonání v případu hromadné vraždy na Filozofické fakultě v Praze.

To je zajímavé, že Rakušanovo ministerstvo vnitra přehlíželo plno jiných daleko horších nesmyslů a dokonce z našich peněz nechali vyrobit hloupé banery, které umístili na budovu ministerstva vnitra a to nikomu nevadilo!

Bohužel to už vypadá, že je tento smutný příběh bude definitivně zameten pod koberec.

Jaroslav Komínek

  • KSČM
  • krajský zastupitel
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Zašít Pavla na Hradě a chystat znovuzvolení? To ne.“ Kolář řádil na Seznamu
Holec: Fiala jako z České sody. „Mentálně odšpuntovaný“ a jede dál
„Propagandistika ruského typu.“ ČT to schytala za „Pomocníky Kremlu“
Feng Biao: Uvidět tři zásadní skutečnosti a společně otevřít světlou budoucnost spolupráce mezi Čínou a Evropou

Článek obsahuje štítky

KSČM , Komínek , Šimůnková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Udivuje vás, že Babišova vláda nespustila dodatečné vyšetřování selhání policie i tehdejšího Rakušanova resortu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Stínová vláda ODS

Zajímal by mě program Vaší stínové vlády a na jak dlouho bude platný. Jaké má styčné body s programem stínové vlády STAN a jak často se scházíte ? děkuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Komínek (KSČM): Vypadá to, že příběh Lenky Šimůnkové bude definitivně zameten pod koberec

11:02 Komínek (KSČM): Vypadá to, že příběh Lenky Šimůnkové bude definitivně zameten pod koberec

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Lence Šimůnkové.