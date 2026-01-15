Konečná (KSČM): Děje se to pomalu

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výzvu k bojkotu samoobslužných pokladen

Konečná (KSČM): Děje se to pomalu
Děje se to pomalu:

  • povinné datové schránky
  • extrémní příplatek, když nechcete kvůli důchodu účet u banky
  • stejně tak jako když účet máte, ale nechcete internet banking
  • „věrnostní“ kartičky snad už i na zmrzlinu, protože bez nich zaplatíte mnohem více
  • účty, bez nichž vám nebude fungovat chytrý telefon… a stovky dalších momentů ze života každého z nás.

Plíživá digitalizace jde ruku v ruce s postupnými snahami o eliminaci plateb v hotovosti…

Stejně jako omezování lidského faktoru v obchodech. Řetězce si řekly, že by zřejmě na nás mohly vydělávat ještě mnohem více – a mimo extrémních marží (v průměru až o 1/3 vyšších než v bohatém Německu) – tak po zákaznících chtějí, aby zastoupili i funkce pokladních, na nichž následně zahraniční vlastníci ušetří.

Ráda se tak připojuji k výzvě, abychom bojkotovali samoobslužné pokladny a upřednostnili ty, kde je člověk. Ne proto, že bych byla líná si namarkovat nákup, ale proto, že si práce pokladních vážím. A nechci tím otevřít cestu k tomu, abych pak s automatem fungovala nejen v obchodě, ale i v bance, na úřadě, v servisu, lékárně, na benzínce, u doktora či kdekoli jinde!

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
