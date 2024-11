Konečná (KSČM): Kam kráčí nová evropská komise?

Pokud bych to měla shrnout v jedné větě, vypadá to, že nová Komise skutečně nehodlá měnit nic na svém současném přístupu k Zelené dohodě a pojede se ve starých známých kolejích. Nabyla jsem toho dojmu již po slyšeních komisařů Roswall a Hoekstry a včerejší vystoupení jejich budoucí šéfové Ribery mě v tom jenom utvrdilo. Paní Ribera je naprosto odtržena od reality, hospodářského vývoje v EU i geopolitického vývoje ve světě, jinak si totiž její včerejší extempore nedovedu vysvětlit. Nejlépe to ukazují její odpovědi na mé dva krátké dotazy.

Ptala jsem na to jaké konkrétní opatření hodlá navrhnout poté, co Spojené státy odstoupí od Pařížské dohody? A jestli plánuje v této souvislosti znovu přepočítat a přehodnotit plány na snížení emisí CO2 EU o 90 % do roku 2040? Na to mi doslova odpověděla, že: „Pokud jde o Pařížskou dohodu, myslím si, že je ještě brzo přemýšlet o tom, co může přijít z Washingtonu. (...) může existovat společenský požadavek na zachování stávající regulace ve Spojených státech. (...) nesmíme se smířit s tím, že přestože mohou existovat různé politické strany ochotné dělat méně nebo odmítající možnost cokoliv udělat, musíme přehodnotit naše nařízení. Naopak si myslím, že to, co jsme dosud udělali, je proto, že je to skvělá hnací síla pro podporu inovací, průmyslu a blahobytu pro všechny.“ Z toho tak nějak vyplývá, že jedna z nejmocnějších žen Komise se domnívá, že je vše v pořádku a ani kvůli Trumpovi EU nemá cokoliv měnit. Resp. popírá realitu a sází na to, že to Trump nakonec neudělá. Že ho donutí business a lidé, aby Pařížskou dohodu nevypověděl.

Můj druhý dotaz se týkal problematického vztahu Ribery k energii z jádra, protože se mi zdálo, že se po celou dobu slyšení vyhýbá dotazům kolegů na něj. Ptala jsem se, jestli si je vědoma, že bez státního financování či záruk se nepostaví ani reaktor? Tak jak se na to dívá? A poprosila jsem ji, ať nám znovu neopakujete, co jsme schopni si všichni přečíst v zakládajících smlouvách (respektování energetického mixu každého členského státu EU). V podstatě znovu odpověděla vyhýbavě ve smyslu, že stejně jako v minulosti bude Komise postupovat u financování jádra se státní podporou případ od případu. Čímž rozhodně musela uklidnit nejenom kolegy z Francie. Výsledek včerejšího slyšení je, že dosud žádný místopředseda Komise nebyl schválen. Rozhodnutí bylo odsunuto (zatím bez data). Bylo dále rozhodnuto, že všichni budoucí místopředsedové Komise budou řešení jako balíček. Čili velké frakce se svými kandidáty drží vzájemně pod krkem, jak v nějaké mexické přestřelce. Pokud bych si měla tipnout, tak si tipnu, že Ribera, stejně jako všichni ostatní místopředsedové projdou a že její zvolení hodí vedení EPP na své europoslance a ti budou muset v rámci politického handlu tuto hořkou pilulku potupně spolknout.