Konečná (KSČM): Nekňučte, když sami děláte totéž! aneb Příběh fotky napoleonka Mináře

28.03.2026 6:03 | Profily PL
autor: PV

Včera jsem se velmi pobavila. Upravená fotka Mikuláše Mináře z lobbistického spolku Milion chvilek pro(ti) demokracii došla samozřejmě několikrát i mně.

Foto: Youtube
Popisek: Kateřina Konečná

Článek byl převzat z Profilu Ing. Kateřina Konečná - Nekňučte, když sami děláte to stejné! Aneb příběh fotky napoleonka Mináře

Nemám ráda tento laciný způsob souboje. Bojujeme argumenty, ne fejky. Ale reakce mainstreamu mne velmi překvapila. Všichni se sešikovali za svého vůdce, pardon, předsedu. I ČT24 o tom vysílala, ba dokonce i policie se tím začala zabývat.

Škoda, že nebyli tak akční, když docházelo k systematické šikaně nepohodlných politiků, krádežím SPZ, obtěžováním rodinných příslušníků, výmyslům o jakýchsi tajemných schůzkách, k nimž chybí jakýkoli reálný základ… Fotka je to nejmenší, co proti nám používali. Svých upravených fotek jsem za poslední rok potkala nespočet. Profesionálně upravené AI. Dokonce našim kandidátům ve volbách vytvářeli falešné profily, z nichž pak komunikovali s lidmi. A tomu se stoupenci velkého (nebo malého?) Mináře v lepším případě zasmáli, v horším zatleskali a sdíleli.

 

A média? Ta mlčela. Nebo si ještě přisazovala, aby podtrhla předsudečnou nenávist (zdravím do redakce Novinek/Práva)!

 

Ne, nemám z toho, že internet zaplavují falešné fotky a zprávy, radost. Ale Minář a jeho věrní teď jen ochutnali vlastní medicínu. A že by kvůli tomu měl být odvolán náměstek ministra? Jste k smíchu, když jste nedokázali, nevážený Milione chvilek, vyzvat k odvolání ministra dozimetrického STAN Rakušana. Tam byly mnohem horší provinění, než jedna falešná fotka, sdílená na profilu. Tam byla korupce, mafie, organizovaný zločin a nakonec i mrtví. Ale chápu, že to je mimo rozlišovací schopnost velkého-malého napoleonka Mináře…

 

A dobrá rada na závěr? Co sám nechceš, nečiň jinému!

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Pomoc rodinám

Vy teď hodně prezentuje návrhy na pomoc rodinám, ale proč jste na jejich prosazení netlačili víc v minulém volebním období, když jste byli ve vládě, a kdy podle mě problém narůstal do obřích rozměrů? Netvrdím, že za to můžete vy, ale ani si nemyslím, že jste lidem nějak pomohli.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

