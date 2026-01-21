Konečná (KSČM): Nezávislost Evropy pro Leyenovou končí tam, kam dosáhne americké vodítko

Davos. Symbol snobství, arogance peněz a rozdělování světa na pár vyvolených - a ty ostatní. Nejbohatší jedna tisícina procenta - tedy toto číslo 0.001 % (ukázat na obrazovce) světové populace vlastní třikrát tolik majetku, co “spodních” 50 %. Toto setkání považuji za cynický výsměch do tváře každého slušného člověka.
Kdyby šlo o skutečná řešení, nebyl by jistě problém zajistit, aby některé strategické suroviny byly v rukách státu a ne soukromníků, a také to, že procento nejbohatších bude platit spravedlivé daně a nebude se schovávat v daňových rájích a „optimalizovat“ placení daní. Že místo nesmyslného zakazování aut se spalovacími motory by se zakázaly lety soukromými tryskáči a obchodníkům se smrtí neumožnilo zneužívat každý vojenský konflikt k osobnímu obohacení. Jenže to by pánům, co jezdí do Davosu, lezlo do peněz.
Ostatně uvidíme to nyní, se stále rychle se vyvíjející umělou inteligencí. Co myslíte, budou ti nejbohatší vyvíjet a používat tuto technologii s respektem k lidské práci? Nebo budou tlačit na co nejrychlejší nahrazení drahých lidských zaměstnanců levnější umělou inteligencí?
Čekala jsem na proslov Ursuly von der Leyenové, ale předsedkyně Evropské komise opět zvládla neříct vlastně nic. Pouze potvrdila, že při vývoji umělé inteligence je zaměstnanec až na posledním místě, pochválila se za službu, kterou provádí pro zbrojaře, a slíbila že EU je dál připravena pokračovat v proxy válce proti Rusku. Na jednu stranu zdůraznila ochranu přírody a potřebu, aby Evropa byla nezávislá, na druhou se pochválila za schválení obchodní dohody EU-Mercosur která povede k dalšímu odlesňování Amazonu a je smrtící pro nezávislost evropského zemědělství.
Zmínila se i o Grónsku, ale i zde okamžitě sklonila před USA hlavu, nazvala je partnery, uznala že jejich obavy z čínských a ruských plavidel v Arktidě jsou zcela oprávněné a slíbila Američanům další spolupráci s prosbou, aby respektovali územní celistvost členského státu.
Nezávislost Evropy pro Ursulu von der Leyenovou končí tam kam dosáhne americké vodítko. Této zkorumpované úřednice už STAČILO, právě tak, jako STAČILO neudržitelného predátorského ekonomického systému, jenž elitám v Davosu tak vyhovuje.
Ing. Kateřina Konečná
