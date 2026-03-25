Konzervativní strana: Bezpečnost je legitimní funkcí státu

Údajná propalestinská skupina, o níž však nejsou prakticky žádné informace, již oznámila, že šlo o odvetu za izraelské útoky v Gaze. Poškozená firma následně zdůraznila, že drony nedodává Izraeli, nýbrž Ukrajině. Tvrzení, že je třeba přijmout účinná opatření k minimalizaci rizika takových útoků, je triviální a toto uvědomění přichází opožděně. Útoky na cíle zapojené do zbrojní výroby či podpory Ukrajiny už se totiž v minulosti odehrály a to jak v ČR, tak v jiných evropských zemích. Je nutné mít na paměti, že Rusko funguje ve válečném režimu a tomu odpovídá i činnost a operace jeho zpravodajských služeb. Kdo si toto neuvědomuje či neuvědomoval, je v oblasti bezpečnosti zjevně nekompetentní.
Fakt, že je nutné postarat se o lepší zabezpečení příslušných objektů – což je nesporně úkol primárně pro jejich majitele či provozovatele, je stejně tak logický jako to, že taková opatření se musí promítnout i do cen výroby a výrobků, což ostatně může být jedním ze sekundárních cílů takových aktivit. Na státu pak je úkolovat tímto směrem tajné služby a umožnit jim fungování, aby se podobným útokům a jejich organizátorům s maximální efektivitou dařilo bránit a zabránit.
Nicméně to, k čemu nás tento incident motivuje, je diskuse: jak efektivně zvýšit ochranu občanů ČR před nebezpečím v nových bezpečnostních podmínkách? To musí být naší prioritou. Vždyť stát je institucí primárně určenou k vynucování práva a pořádku: práva vycházejícího z objektivního morálního řádu, tedy přirozeného práva, a pořádku umožňujícího lidem žít život v míru a bezpečí.
Připomeňme v této souvislosti dlouhodobě opomíjenou problematiku levicového (a levicověislamistického) extrémismu. Ten v našich končinách nebyl nikdy zanedbatelný, ale s nebývalou razancí se veřejně projevil po událostech 7. října 2023. Tím spíše, že nyní lze s ohledem na dění v Perském zálivu očekávat zvýšenou aktivitu pro-íránských organizací a skupin, které akcelerují svoji vlivovou činnost, ostatně u nás zaznamenanou již v době debat o radarové základně v Brdech.
Při vědomí aktuálního dění ve světě a příslušných okolností, které se promítají a budou promítat i do bezpečnostní situace v samotné ČR, vyzývá Konzervativní strana vládu premiéra Andreje Babiše, aby podnikla nutné kroky k dlouhodobému zvýšení bezpečnosti obyvatel ČR. Snaha tvářit se, že naší země se bezpečnostní situace v okolním světě netýká a netřeba ji věnovat pozornost i prostředky, je přinejlepším alibismem, jehož důsledky se dříve či později promítnou i do bezpečnosti samotné ČR. Veškeré tragické následky takové indolence pak půjdou na vrub výhradně vládě a administrativě, která na zhoršující se situaci odmítla smysluplně reagovat.
Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík
předseda
