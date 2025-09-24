Kordová Marvanová: Kritická publicistika by měla být posílena

Vážený pane předsedo Rady České televize, vážené senátorky, vážení senátoři,
ráda bych se jako členka stálé komise pro sdělovací prostředky také vyjádřila ke zprávě o činnosti a k některým momentům, které zazněly v rozpravě.
Projednáváme zprávu o činnosti za rok 2024. To byl pro Českou televizi poměrně bouřlivý rok a mělo by tady zaznít, že byla z důvodu úspor, které teď snad nebudou nutné, rušena, údajně z důvodu úspor, rušena celá řada pořadů. Rada České televize o tom jednala, jaký je důvod, že se ruší především publicistické pořady, prostě pořady, které naplňují veřejnou službou, právě ty byly rušeny. Zůstávají pořady, které jsou třeba velmi nákladné, které by mohla vysílat komerční televize.
To nechci kritizovat, že je vysílá Česká televize, ale dominantní je plnit tu veřejnou službu. Já jsem zatím neviděla nějakou reflexi na straně celé Rady České televize, že to, co se dělo i s bývalým ředitelem, jak byl zvolen, jaká rozhodnutí činil, že byly rušeny různé publicistické pořady, a v pozadí bylo cítit to, že možná za tím byly nějaké tlaky, že se někomu nelíbilo, jakou kritiku vysílá Česká televize...
Já jsem neviděla sebereflexi, že by Rada České televize to jako celek zhodnotila. Vím, že jednotliví členové rady, byla různá bouřlivá jednání rady. Všichni si to vždycky můžeme poslechnout. Myslím si, že z toho vývoje by si Rada České televize měla vzít nějaké ponaučení, protože to padá na její hlavu. I na její hlavu padá to, že tady byl ředitel, který... Nakonec rada přijala rozhodnutí, že ho odvolala.
Měla bych dotaz, zda ty kritické pořady, nejenže budou vráceny, nebo ty publicistické pořady, ale měly by být posílena... Ta kritická publicistika by měla být posílena tak, aby lidé měli pocit, že opravdu veřejnoprávní televize nic nezamlčuje. Dozví se o všem, mohou si lidé udělat svůj názor. Myslím si, že to je to, co by Česká televize mohla udělat pro zvýšení důvěryhodnosti a hlavně pro to, aby veřejnost vnímala, že potřebuje média veřejné služby, že to není něco, co je ke zrušení, ale naopak posílení nezávislosti.
Tady zazněla připomínka paní senátorky Ludkové, že by se měla otevřít mediální legislativa. Já si od toho tedy nic neslibuji, ale pokud by se něco otvíralo, měly by se posílit pojistky nezávislosti médií veřejné služby. Faktem je, že pořád většinově volba Rady České televize je v rukou parlamentní komory, ze které přímo vychází vláda. Z toho potom plyne nepochybná závislost veřejnoprávních médií na nějaké vládní většině. A zatím se nenašla vůle, mě to mrzí, napříč politickým spektrem – uvědomit si, že je v zájmu všech politických subjektů, které se střídají u vlády, aby média veřejné služby pískala rovinu, takhle bych to řekla lidově, aby opravdu byla nestranná a aby nebyla v rukou nějaké aktuální vládní většiny.
Pokud by se o něčem mělo diskutovat, tak posílit nezávislost, aby většina Rady České televize nebyla volena Poslaneckou sněmovnou, abychom si vzali příklad třeba z bavorského modelu veřejnoprávních médií, kde v Německu je mnohem více od vládní moci odstíněno veřejnoprávní vysílání. O to jsme usilovali dlouho, nejen já, i řada mých kolegů v komisi pro sdělovací prostředky. Pokud bychom se k něčemu měli vrátit, k posílení nezávislosti veřejnoprávních médií.
