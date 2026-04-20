Koudelka (Trikolora): Česká televize – hrozba pro práva člověka

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - Česká televize – hrozba pro práva člověka
Česká televize a volby
Česká televize již není schopna svou propagandou ovlivnit názory většiny voličů. Dokonce i v 90. letech 20. století, kdy ještě měla značný vliv, nebyla schopna zajistit vítězství spřáteleným politikům. Úspěšným státníkem, který se nikdy netajil, že pohrdá nekvalitním zpravodajstvím České televize, byl Miloš Zeman. Přestože byl dlouhodobě v nemilosti u České televize, vyhrál v roce 1998 volby poslanecké a v letech 2013 a 2018 i prezidentské.
V českotelevizní nemilosti je premiér Andrej Babiš, jehož ANO dlouhodobě vede před opozicí o parník. To dokazuje, že byť mnozí hodnotí publicistiku České televize jako fialovsky zaměřenou a samozřejmě lidi štve, že musí platit poplatek na propagandu politiky, s kterou nesouzní, televize již není schopna ovlivnit volební výsledek. Proto na ni mnozí politici kašlou. Ke komunikaci s voliči ji v době internetu a sociálních sítí nepotřebují.
Česká televize a její útok na právní stát
Jiná situace je, pokud televize útočí na ústavní práva lidí a ve spolupráci s tajnými službami se snaží vyvolat tlak na to, aby lidé nevyužívali své právo na svobodu projevu, kam patří i možnost svobodné volby, kde lidé svůj projev uplatní. V Reportérech ČT 13. 4. 2026 byla reportáž útočící na náměstky ministrů za SPD (rozhovor se mnou natočen 7. 4. 2026). Důvodem útoku bylo, že užíváme ústavně zaručenou svobodu slova. Reportéři se dovolávali tajných služeb. Typické pro neobjektivitu reportérů je, že v pořadu neuvedli, že jsem se úspěšně s Českou televizí opakovaně soudil, když jsem chtěl rozkrýt její protiprávní postup při utajování informací z jejího financování.
Cílem reportérů zřejmě bylo to, aby náměstci ministrů, ale i jiní lidé, nepsali na weby, které nebudou odsouhlaseny tajnými službami. Přitom tyto weby nejsou zakázané. Česká televize tak projevila protiobčanský přístup k moci a právu. Z ústavy platí, že každý může dělat to, co zákon nezakazuje. Tedy nemáme právo dělat jen to, co je výslovně dovoleno, ale vše, co není zakázáno. To je učivo základů naší ústavnosti z občanské nauky pro základní školy. Reportéři ČT tyto znalosti ze základní škody buď neznají, nebo ignorují. Sám nevím, zda je horší novinářská neznalost či ignorace. Pokud Česká televize točí reportáž proti lidem, kteří realizují svá ústavní práva, útočí na základy našeho demokratického právního státu.
Česká televize v rámci své reportáže nebyla schopna uvést právní normu, která by omezovala či zakazovala odpovídat na otázky a tyto odpovědi publikovat. To, že je mezi novináři konkurence, nemění nic na tom, že nikdo nemá povinnost preferovat při odpovědích na otázky Českou televizi na úkor jiných.
Autocenzura je součástí cenzury. Reportéři České televize tlačili na to, aby autoři skrze autocenzuru omezovali sami sebe v tom, co a kam budou psát. Pokud však odmítáme cenzuru, musíme odmítnout i autocenzuru, byť podporovanou Českou televizí.
Česká televize a tajné služby
Reportéři České televize neustále omílali nějaké stanovisko tajných služeb. Nejsem ten, kdo se nechává řídit tajnými službami. Nezajímají mne. Jestli však jsou reportéři České televize závislí na tajných službách, nabízí se otázky: Jsou jejich agenty? Dělají to za peníze či jen z vlastní kolaborantské horlivosti?
Vlastně nevím, co je horší? Zda je realitou, že tajné služby si platí agenty v televizi, anebo to, že reportéři prosazují vliv tajných služeb zdarma, pak však vlastně část televizních poplatků je vynakládána ve prospěch tajných služeb. Je to tak? Není to tak? Nevím. Nedovedu si však představit novináře a spisovatele Jaroslava Haška, že by se nechal úkolovat nějakým Bretschneidrem. Novináři byli zpravidla k tajným službám kritičtí. Doba se však mění a novináři též.
Postupná cenzura salámovou metodou
Reportéři ČT mne nechtěli nechat mluvit, když jsem kritizoval tajné služby za jejich neústavní útok na svobodu slova iniciováním vypnutí Fialově vládě nepohodlných webů v roce 2022. Reportérům České televize se nelíbil především web NE ČT 24. Pro lidi, kteří nedůvěřují či nemají rádi Českou televizi, je název tohoto webu přímo poetický, takže už pro ten název mohou být k jeho dotazům vstřícní. Ovšem je to jedno. Česká televize, ať již na pokyn tajných služeb či z vlastní iniciativy, chce jít salámovou metodou. Nejdříve se zaměří na jeden web. A pokud by se lidé podřídili, přišel by na řadu další web, třeba Protiproud.cz, XTV.cz, až by došlo i na Parlamentní listy. Proto je tak důležité neustoupit ani v jednom případě, protože se tím chrání svoboda projevu na všech webech.
Platí zde výrok Martina Niemöllera o vzrůstu moci nacistického státu: “Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem; nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem; nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem; nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mě mohl zastat.“
Poučení
1. K Reportérům České televize přistupuji tak, že hovořím s propagandisty, ne novináři.
2. Dehonestace je smyslem jejich činnosti, proto je nutné celý rozhovor nahrát nezávisle na nich, aby člověk mohl porovnat realitu se sestříhaným výsledkem ve vysílání České televize.
3. Úplný záznam rozhovoru zveřejnit na sociálních sítích.
Úplný rozhovor s Reportéry ČT, natočen 7. 4. 2026, Hovory ze sklepa 131., najdete ZDE
