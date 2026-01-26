Koudelka (Trikolora): Fixluje se či mrhá s penězi u Otázek Václava Moravce?

A vznikla otázka, zda Česká televize fixluje či mrhá s penězi.
Externí náklady České televize za Moravcovy pořady 2017, 2022, 2024
Dne 25. 5. 2023, LP 1659/2023, mi Česká televize (ČT) musela poskytnout dlouho utajované informace, že v roce 2017 externí náklady činily u pořadu Otázky Václava Moravce 5 694 428 Kč a Fokusu Václava Moravce 3 208 099 Kč. Externí náklady, které platí televize jiných osobám, jsou jen částí toho, kolik nás Moravcovy pořady stojí, protože k nim je nutno přičíst i interní náklady – teplo, světlo v budovách televize, platy zaměstnanců včetně Moravce atd.
Žádost jsem podal v roce 2018, ČT náklady tajila a bylo ji nutno opakovaně hnát k soudům. Generální ředitel ČT Petr Dvořák si asi vzal příklad ze známého výroku dr. Plzáka – zatloukat, zatloukat a zase zatloukat. Nakonec jeho zatloukání před soudy neobstálo, ale získal za své řízení ČT medaili od Petra Pavla. Svůj k svému.
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Dne 20. 6. 2023, LP 1884/2023, mi ČT sdělila informaci, že v roce 2022 externí náklady činily u pořadu Otázky Václava Moravce 3 671 527 Kč a Fokusu Václava Moravce 2 913 671 Kč. Po opravě z 9. 2. 2024 tyto náklady upravila ČT u Otázek Václava Moravce na 3 615 715 Kč a u Fokusu Václava Moravce na 2 694 382 Kč.
Dne 5. 11. 2025, LP 2315/2025, mi ČT sdělila informaci, že v roce 2024 externí náklady činily u pořadu Otázky Václava Moravce 3 551 122 Kč a Fokusu Václava Moravce 3 002 486 Kč.
Podivná českotelevizní čísla
Externí náklady byly v roce 2022 a 2024 u pořadu Otázky Václava Moravce podstatně nižší než v roce 2017 v absolutních číslech. Přitom v posuzovaném období rostla inflace. Kumulovaná inflace za období 2018-24 činila 45 %.
Při započtení inflace je do očí bijící, že buď Česká televize poučena tím, že nebude moci tajit náklady na Moravcovy pořady jako za Dvořáka, změnila metodiku, aby se ukázaly Moravcovy pořady v lepším, šetrnějším světle, nebo se v Moravcových pořadech neskutečně plýtvalo a hýřilo penězi občanů. Anebo i něco horšího? To, nevím.
Nově požadované informace
Pro objasnění podivností v hospodaření ČT jsem 25. 1. 2026 podal novou žádost o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím, aby tento zjevný rozpor Česká televize zdůvodnila.
Zrušit poplatky ČT a zavést kontrolu NKÚ
Velmi mne potěšilo vládní koalicí oznámené zrušení televizních poplatků. Cítím se dnes jako otrok ČT, když stát nutí platit něco, co nechci. Vládní zpráva je závanem svobody pro občany. Pokud však bude placena ČT ze státního rozpočtu, je nutná kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem. Už se nesmí opakovat nadřazené mocipanské chování českotelevizních šéfů typu Petra Dvořáka, který ignoroval žádosti občanů směřující k zprůhlednění hospodaření tohoto molochu.
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
