Koudelka (Trikolora): Úpadek moci České televize a tlak na autocenzuru

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. - Úpadek moci České televize a tlak na autocenzuru
Ztráta monopolu
Úpadek České televize jako každého monopolu započal tím, že vznikla konkurence. Nejprve televize NOVA a později Prima se svým zpravodajským kanálem CNN Prima učinily z politických pořadů České televize druhořadý produkt. Velkou roli v úpadku moci České televize sehrály i různé publicistické portály a weby, kde lze svobodně vyjádřit názory. To vše umocnil nástup sociálních sítí, skrz které se politici obrací na občany přímo. Vyniká v tom slovenský premiér Robert Fico, který opakovaně vyhrává volby i přes nenávist hlavních slovenských médií vůči němu, protože mistrně oslovuje přes sociální sítě svými komentáři voliče přímo.
Konkurence nových médií omezuje vliv tradičních mediálních domů. Zvláště však dopadá na Českou televizi, která byla zvyklá z dob komunismu na televizní politický monopol s tím, že názory televizních redaktorů byly názory hlavního proudu.
Jen pražská televize
Navíc se v politické publicistice a skrze ni podávanou propagandu České televize projevuje její obrovský pragocentrismus, když ve skutečnosti nejde o televizi České republiky, ale pražskou. Volební výsledky dlouhodobě potvrzují odtrženost Prahy od politických nálad ve zbytku Čech, na Moravě a ve Slezsku. Mimopražští voliči vnímají názory pražskotelevizních redaktorů jako cizí, jež je neoslovují, proto je nechtějí poslouchat.
Dodělávající kobyla kope
Oč upadá mocenský vliv České televize, o to víc se snaží dosáhnout původního mocenského významu. Ale kdeže loňské sněhy jsou. Žárlivě utočí na to, že lidé publikují své názory na webech, které nemá pod kontrolou Česká televize a podobně politicky naladěné mediální domy.
Odpůrci svobody slova jdou ve šlépějích normalizační totalitní politiky KSČ, která také nerežimní autory haněla jako slouhy imperialismu a pronásledovala. Dokonce se lze setkat s odvolávkou na doporučení tajných služeb. Těch tajných služeb, které na jaře 2022 ve spolupráci s Fialovou vládou iniciovaly protiústavní a nedemokratické vypnutí Fialově vládě nepohodlných webů. Nejsou-li nyní za nové vlády Andreje Babiše schopni weby zakázat, vytváří tlak na autocenzuru, aby autoři psali jen na weby, jejichž názory se tajným službám a České televizi líbí.
Udržme svobodu slova
Jeden z největších odkazů listopadu 1989 je svoboda slova. Tuto svobodu ochrání jen lidé sami. Nikdy a nikde ji neochránily tajné služby, ty ji naopak často potlačily. Nepřistupujme na to, že nám tajné služby a jejich novináři budou diktovat, kam a co smíme psát, kde a co smíme číst. Naopak čím více budou pražské struktury útočit na nezávislou publicistiku, tím víc ji čtěme, pišme do ní, pomáhejme ji. A tím víc vypínejme pořady s politickou propagandou na České televizi a podobných médiích, jež nechápou, že již nejsme v totalitě, že máme právo na názorovou pluralitu a že si užíváme ústavně chráněnou svobodu slova.
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
