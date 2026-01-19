Krajča (KSČM): Odporná snaha současného režimu o vymazání historické paměti

19.01.2026 20:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odstranění pomníku v Teplicích.

Krajča (KSČM): Odporná snaha současného režimu o vymazání historické paměti
Foto: Hans Štembera
Popisek: Milan Krajča

Představitelé lázeňského města Teplice v čele s primátorem Jiřím Štáblem z vládního hnutí ANO naprosto hanebně rozhodli o odstranění pomníku těm, kteří v roce 1945 osvobodili město od německé nacistické okupace!

Památník s názvem “Vítězný rudoarmějec,” vytvořený akademickým sochařem Antonínem Kalvodou, byl poničen neznámými vandaly v květnu minulého roku, těsně před 80. výročí osvobození města tankovými jednotkami Rudé armády pod velením Ivana Sergejeviče Vagonova.

Vedení města Teplice, ve kterém je kromě hnutí ANO i koalice Zelených, KDU-ČSL a Pirátů, místo odsouzení vandalského činu a opravy antifašistického pomníku rozhodlo v závěru loňského zcela nehorázně o jeho odstranění a své rozhodnutí nechalo okamžitě realizovat. Tento čin představuje totální ubohost!

Odpornou snahu současného režimu o vymazání historické paměti na hrdinný zápas proti hitlerovskému fašismu i na 144 tisíc vojáků Rudé armády, kteří při něm během osvobozování Československa položili své životy, jednoznačně odmítám!

Milan Krajča

  • KSČM
  • S lidmi pro lidi!
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Jedna věc, kterou poslankyně slyšela o Pirátech. Odevšad
Kavij (KSČM): Asociální kurz mafiánské ODS po volebním kongresu nemění
„Nejde jen o ropu.“ Kanál REDACTED spojuje zásah USA ve Venezuele s technokracií a „mapou z roku 1940“
„Já řídím.“ Babiš s Macinkou usadili prezidenta i novináře

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KSČM , Teplice , Krajča

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s odstraněním pomníku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Proč se nesmí detailně mluvit o muniční iniciativě?

Aspoň to tvrdí váš předseda. Souhlasíte s ním? Přesně řekl: „Ten člověk (Babiš) neví, co dělá. Mluvit detailněji veřejně o muniční iniciativě znamená ohrožovat bezpečnost lidí a firem, které se na ní podílejí, o ekonomických škodách nemluvě. Proč bychom jako poplatníci nemohli vědět, kolik nás to st...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Fatální poškození nehtů s použitím gelového lakuFatální poškození nehtů s použitím gelového laku Konzumace čaje chrání křehké ženské kostiKonzumace čaje chrání křehké ženské kosti

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rakušan (STAN): Kdo odmítá pomoc druhým, sám se jí nedočká

21:01 Rakušan (STAN): Kdo odmítá pomoc druhým, sám se jí nedočká

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům premiéra Babiše o odmítnutí podpory Grónska…