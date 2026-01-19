Krajča (KSČM): Odporná snaha současného režimu o vymazání historické paměti

Představitelé lázeňského města Teplice v čele s primátorem Jiřím Štáblem z vládního hnutí ANO naprosto hanebně rozhodli o odstranění pomníku těm, kteří v roce 1945 osvobodili město od německé nacistické okupace!
Památník s názvem “Vítězný rudoarmějec,” vytvořený akademickým sochařem Antonínem Kalvodou, byl poničen neznámými vandaly v květnu minulého roku, těsně před 80. výročí osvobození města tankovými jednotkami Rudé armády pod velením Ivana Sergejeviče Vagonova.
Vedení města Teplice, ve kterém je kromě hnutí ANO i koalice Zelených, KDU-ČSL a Pirátů, místo odsouzení vandalského činu a opravy antifašistického pomníku rozhodlo v závěru loňského zcela nehorázně o jeho odstranění a své rozhodnutí nechalo okamžitě realizovat. Tento čin představuje totální ubohost!
Odpornou snahu současného režimu o vymazání historické paměti na hrdinný zápas proti hitlerovskému fašismu i na 144 tisíc vojáků Rudé armády, kteří při něm během osvobozování Československa položili své životy, jednoznačně odmítám!
