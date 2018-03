Křemen (TOP 09): Gamer turistika je hozená rukavice obcím

Jedná se o několik středočeských obcí, které zásadním způsobem promluvily do světa herního průmyslu. Právě zde spolu s dalšími místy v okolí se totiž odehrává děj dlouho očekávané a na české poměry nákladné RPG hry pro počítače a herní konzole Kingdom Come: Deliverance.

Její děj je zasazen do počátku patnáctého století, kdy slavná epocha Karla IV. je už nenávratně pryč a český trůn se zmítá mezi znesvářenými bratry Václavem IV. a Zikmundem Lucemburským. České království upadá do nepokojů a Vy se jako kovářský učeň Jindra vydáváte na strastiplnou cestu pomsty za vraždu Vašich rodičů. Až potud by se mohlo zdát, že se jedná o jednu z mnoha her žánru RPG. Opak je ale pravdou. Vývojáři kladli mimořádný důraz na realističnost hraní, nepřímo si vybíráte povahové rysy, učíte se, jíte, pijete, myjete se a oblékáte. Nic není samozřejmé, vším si musíte sami projít. Žádné kouzlení, žádná monstra, vše maximálně realistické. Nejvíce pak samotné herní reálie.

Kdo by nechtěl projít se malebnou krajinou Posázaví před více než šesti sty lety? Prozkoumat hrad Talmberk za časů, kdy se hrdě tyčil nad údolím Úžického potoka, obdivovat mohutný hrad v Ratajích nad Sázavou či se pokorně sklonit před Bohem u kláštera v Sázavě. A v tom tkví pro našince (a nejen pro něj) asi to největší kouzlo. Mít možnost projít si reálná místa o několik staletí zpět v čase. Místa, která dnes známe především z letních dovolených a víkendů na řece. A samotné zpracování hry Vás pohltí natolik, že náhle pocítíte nutkání do Posázaví sami vyrazit a vypravit se třeba právě na již zmiňovaný Talmberk. Co na tom, že dnes už tam najdete jen rozpadlý zbytek zdi. O to je to možná magičtější a atraktivnější. Většina míst se v průběhu staletí změnila k nepoznání a tím spíš je chceme poznat a porovnat jejich historickou podobu s tou současnou.

„Hloupá hra, co na tom,“ řekli byste si. Ale Kingdom Come: Deliverance je mimořádný počin, jehož dosah je vskutku dalekosáhlý. Už zhruba milion prodaných kopií za prvních čtrnáct dnů mluví za své. Přínos této „pouhé hry“ doceníme až v budoucnu. Až se z ní, i přes řadu nedostatků, stane legenda podobně jako z Mafie. A až třeba podobně jako filmová turistika po místech, kde se natáčely známé filmy, přispěje (nejen) středočeskému cestovnímu ruchu „gamer turistika“ po stopách míst, kde se odehrávala jedna z nejlepších a nejrealističtějších historických her, jaká kdy spatřila světlo světa. A bude záležet pochopitelně také na kraji a Středočeské centrále cestovního ruchu, na jednotlivých obcích i třeba místních akčních skupinách, jak tento potenciál uchopí a zda ho vůbec dokáží náležitě využít. Nelze však pochybovat o tom, že díky Kingdom Come tu tento potenciál je, a to obrovský. A možností s ním pracovat je celá řada. Jen nezaspat dobu…

PETR KŘEMEN

Bc. Petr Křemen TOP 09

Váš kandidát za TOP 09 do zastupitelstva města Kolína :-)

