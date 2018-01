Křenek (Svobodní): Pokus o utrácení peněz daňových poplatníků

Jak je uvedeno v článku – zámek nabízela firma Ústí Development za 90 milionů a to bezvýsledně. Po neúspěšném pokusu o prodej přenechala tuto marnou snahu společnosti která cenu navýšila na 115 milionů a z neprodejného se stalo něco ještě neprodejnějšího. Tady se již nebavíme pouze o ceně 115 milionů ale o dalších nákladech. Daň z prodeje ve výši 4 % již bude muset uhradit nový majitel.

Takže suma sumárum konečná částka je téměř 120 milionů. Ale to ještě není všechno. Nemovitost je nabízena v době kdy se nemovitosti vyšplhaly v celé ČR na svůj pomyslný vrchol. Proč město Liberec nevyužilo nabídky necelých 60 milionů v době, kdy probíhal krach Skloexportu ?

Na jedné straně vidím promarněnou nabídku ve výši 60 milionů a na druhé straně předraženou již dvojnásobnou nabídku ve výši 120 milionů.

Ale to stále není to, co by mělo lidem nejvíce vrtat hlavou. Otázkou je jaké náklady s sebou ponese provoz, rekonstrukce a hlavně využití této nemovitosti.

V neposlední řadě je třeba vyhodnotit i fakt že nemovitost je v kolonce způsob ochrany nemovitosti označena v katastru jako. pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně. Co to znamená? Nemovitost je v režimu, kdy si majitel musí veškeré kroky nechat schválit od památkové péče a hlavně to dodržet. Jedná se nejen o stavební úpravy ale i o malby a nátěry.

Jako příklad mnohem prozíravějšího postupu při převodu majetku na město použiji příklad z nedávné doby kdy v Doksech zvažovali bezplatný převod zámku z Liberce na město.Velmi podrobně se zvažovaly všechny aspekty a důsledky. I když vše vypadalo nadějně, přišly obě strany s návrhem – provoz ve zkušebním provozu. Teprve po odstranění všech pochybností, došlo k faktickému převodu zámku v Doksech. Velmi podrobně byl rovněž zpracován návrh kompletního využití všech prostor.

Bohužel Liberec postupuje zcela obráceně. Jediné co by mohlo přinést přiměřený zisk je kompletní přebudování zámku na plně funkční hotel se zaměřením na kongresovou turistiku. Ale…lze tento záměr uskutečnit v památkově chráněné nemovitosti a se ziskem provozovat? Pokud by to byla Praha a možná Český Krumlov pak by se o tom možná dalo uvažovat ale Liberec?

Pan Korytář brnká na strunku ve znění – kupme to, nebo to udělá někdo místo nás. Proč by to někdo dělal?V přímém přenosu zde vidíme pokus utratit dvojnásobnou částku peněz za nemovitost, kterou město sice chce, ale nedokáže smysluplně provozovat.Po shrnutí všech výše uvedených skutečností je zcela jasné že se jedná o pokus nesmyslně utratit finance města a to bez jakéhokoliv opodstatněného důvodu.Proto za Svobodné v Libereckém kraji vyjadřuji oprávněnou obavu z tohoto nesmyslného kroku.

Libor Křenek - Svobodní Liberecký kraj

Převzato z profilu.

Libor Křenek Svobodní



