Krumer (SPD): Jedna reálná situace, které se nechtěně stáváme účastníky i donátory

Války jsou nepřijatelné, je nezbytné je odmítnout a zabránit jim. A nezáleží na tom, kdo je jejich původcem, všem se musí měřit stejně a brát v úvahu kausalitu a finalitu. Problémy se musí řešit diplomatickou cestou jednáním, a to i za cenu ústupků, oboustranně a vyváženě posouzených příčin a problémů. Každého zničeného života je škoda.

Německý prezident Steinmeier přijel náhle a nečekaně vlakem na Ukrajinu dojednávat spolupráci německých měst s ukrajinskými. Po něm přijela na Ukrajinu jednat s vedením Ukrajiny vláda vedená Fialou. Sdělila report Zelenskému v souladu s jeho přáním, kolik dalších stovek miliard, zbraní a vojenské techniky mu daruje z našeho rozpočtu a z půjčky, kterou si na to taky vezme. Bohužel to budou splácet i naše děti. Zelenskyj tak, jak je u něj zvykem, část peněz rozdá svým věrným, aby u nás pokračovali v levném skupování našich politikou vlády uměle vyvolaných krachujících firem, budov, pozemků, areálů a dalšího majetku, tak, jak to už provádějí jeho emisaři v drahých autech k nám poslaní v tom půlmilionovém balíku Ukrajinců. Zahraniční podnikatelé a subjekty v prvním pololetí tohoto roku tady koupili 1311 českých firem, a nejvíce firem získali právě Ukrajinci.

Informovala o tom renomovaná poradenská společnost Dun a Bradstreet. Za prvních šest měsíců tohoto roku koupili 329 společností, o 75 více, než ve srovnatelném období 2021 (+30%). Rovněž jejich příjezd spoluorganizovala a přivítala pětikoaliční vláda, a ještě k tomu jim vytvořila nadstandardní podmínky. Bude zajímavé sledovat, jestli prezident Německa, anebo vláda Fialy zkritizují Zelenského, odmítnou oficiální politiku Ukrajiny a budou se distancovat od podpory nacismu na Ukrajině uctíváním Bandery, bojůvek AZOV, a tím i dalších válečných zločinců. Pokud se od toho distancovat nebudou, včetně nošení a uctívání svastiky hitlerovského vojska, tak jsou stejní, a tím se vytváří nepřijatelná nacisticko fašistická trojka.

Jenom naivka si může myslet, že to není programově připravené zrádci naší vlasti jak Českou republiku zlikvidovat, a udělat z ní kolonii Německa, které má v EU rozhodující slovo. Když se proti tomu nezakročí, tak stejný osud jak sebe zachránit čeká i EU. Stačil a stačí i nesmyslný Green Deal, a k tomu pouze příkaz neodebírat plyn, naftu, hnojiva, a palivové tyče do jaderných elektráren z Ruska i přes to, že nás po padesát let spolehlivě a levně z tehdejšího SSSR a po jeho rozpadu z jeho následníka Ruska těmito komoditami bezproblémově zásobovali. I když zainteresovaní na kšeftech z USA tvrdí že se to nahradí tak to pravda není. Ani ceny, kvalita, spolehlivost, ekologická přijatelnost tranzitem z vybudovaných potrubí a pravidelnost dodávek na rozdíl od těch dovážených přes celý oceán, se nahradit nedá. To je buď úmysl, nebo neschopnost vlády.

