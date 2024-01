Krumer (SPD): Ústavní soud po výměně soudce zpravodaje očekávaně zamítl návrh opozice.

reklama

Ústavní soud po účelové výměně soudce zpravodaje očekávaně zamítl návrh opozice, aby byla i pro důchodce schválena zákonná valorizace ve 100% výši. To je ve stejné výši, jako byla valorizace schválena pro církve, poslance, senátory, soudce a politiky v centru. V podstatě jde o okradení důchodců ponecháním 100% valorizace výše uvedeným církvím, poslancům, senátorům, prezidentovi dokonce o 45%, a dalším skupinám. Tím se z něj stal ústavní soud pro pětikoaliční a pro prezidentský, který ty soudce kteří návrh zamítli, jmenoval. Ti tři opravdu ústavní soudci věrní ústavě, zákonům a slibu, jmenoval ještě prezident Zeman. Těm patří naše úcta, a uznání.

Zcela se při uvádění důvodů, že by šlo o výrazné ohrožení rozpočtu státu a rozpočtové odpovědnosti u důchodců účelově opomíjí, že se zbytečně vynakládají prostředky z rozpočtu na armádu a nákupy stíhaček a další techniky ze zbrojovek především z USA, a další. Ale na zbytečné utrácení vlády, ministerstev, tisíců zbytečných úředníků, poradců, politických neziskovek, cestování, večírky, a další Dozimetry, se nesmí sáhnout. A taky to, že byl v minulosti vládami rozkraden důchodový účet. Taky se při zdůvodnění nezmiňuje zbytečné posílání u nás vyrobené elektřiny na burzu do Lipska, kterou odtud několikrát předraženou nakupujeme zpět.

Nikdo, kromě vlády a ČEZu nás k tomu nenutí. Rovněž nadstandardní vynakládáni financí na migranty, především na vojenské zběhy z Ukrajiny, kteří se vyhýbají povinným odvodům vyhlášeným Zelenským, posílání zbraní, střeliva, vojenské techniky a našich vojáků na Ukrajinu a na další válečná dobrodružství pro strategické zájmy USA, namísto úsilí o zastavení válčení to jsou v podstatě vyhozené peníze do černé díry na ničeni, vraždění a prodlužováni válčení. To vše by bohatě stačilo na dodržení zákonné valorizace pro důchodce, a vyrovnání schodku státního rozpočtu. Ale naši občané, především nejvíce zranitelní ZTP, senioři a důchodci, jsou až poslední v řadě priorit vládní pětikoalice a podle konání vlády to vypadá, že vládě překáží.

Při tom to byli důchodci, kteří to všechno co bylo rozkradeno, zlikvidováno, a levně a účelově prodáno po roce 1989, vybudovali svojí celoživotní prací. A taky si i na důchod daněmi a dalšími poplatky do státního rozpočtu naspořili. Ale na důchody disidentů z dob jak říkají systému před rokem 1989 - komunismu, které se zvednou na výši průměrných důchodů peníze jsou. Jsou to také ty peníze, o které okradli důchodce. Buď to říkají účelově anebo neví, že u nás ani nikde jinde ve světě komunismus nebyl, ale u nás byl socialismus. A to je podstatný rozdíl. O tak zvaných disidentech kteří nepracovali, byli přes Havla placeni v dolarech posílaných ze západu za rozvrácení systému raději nebudu psát.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

