Krumer (SPO): Přání do nového roku

Vážené dámy, vážení páni, vládo, ministři a ministryně jednotlivých resortů.

To, co uvádím, nejsou žádné rady, je to jenom přání voliče.

Uznejte a respektujte výsledky voleb, přestaňte nedemokraticky nálepkovat jiné strany a demokraticky zvolené kolegy, a sebe vyzdvihovat jako jediné správné demokraty. Přestaňte dělat obstrukce, vzpomeňte si na to, co jste slibovali před volbami a konejte pro voliče a ne tak viditelně pro svoje posty a další výhody. Vytvořte a podpořte podle výsledků voleb urychleně stabilní vládu, případně do ní vstupte, aby mohla za naše společné peníze pracovat pro dobrý život občanů. Pokud nechcete vstoupit do vlády a plnit svoje předvolební sliby, tak tiše seďte v koutě, nedělejte si ještě větší ostudu, a nechte vládu pracovat. A pokud se vám nelíbí ta skutečnost, kterou si zvolili občané, tak odstupte a neotravujte. Zamyslete se nad sebou, proč jsou takové výsledky ve volbách. Uvědomte si, že útoky na strany a poslance, které si voliči zvolili, také útočíte na voliče.

Nekonzumujte alkohol ve vaší práci v prostorách sněmovny, senátu a vlády a možná zjistíte, že budete méně planě mluvit a více plnit svoje poslání - pracovat pro voliče. Zkuste si někteří z vás, kteří to dosud nevíte, podle toho co předvádíte, někde zjistit, třeba na google, co je to slušnost a pracovitost a chovejte se podle toho. Získávejte si svojí prací zpět důvěru občanů.

Konejte v souladu s potřebami naší země a jejich obyvatel. Poučte se v historii, jak naši předkové bojovali za naši existenci, suverenitu a samostatnost a kolik jich pro to, abychom i my žili a mluvili u nás česky, položilo svoje životy. Neprodávejte naši zem a nerozdávejte její bohatství, pokud ještě po minulých vládách něco zbylo. Nepoklonkujte zemím velkým svoji rozlohou. Svoji historií, schopnostmi a pracovitostí většiny našich občanů, nejsme o nic horší, ani menší, než ty země, které nám chtějí poroučet a dávat pokuty za to, když je neposlechneme. Uvědomte si, že my jsme v minulosti, na rozdíl těch států, které nás poučují, nenapadaly žádné státy, nežili z jejich práce a bohatství, a nevnucovali jsme jim, jak mají žít. Buďte hrdí na naši zem a její historii, a v EU jednejte za nás se vztyčenou hlavou.

K tomu vám přeji hodně sil a zdraví, dobré, čestné a spolehlivé spolupracovníky, a úspěchy v práci pro naši zem v roce 2018.

(převzato z Profilu)

PaedDr. Vladislav Krumer SPO



autor: PV