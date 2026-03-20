Kubisková (Výzva): Petr Fiala se nikdy nepoučí

Petr Fiala se nikdy nepoučí! Místo, aby se stáhl do ústraní, poté co kvůli chybám a selhání jeho vlády, prohrál volby, bude sebevědomě rozdávat rady a kritizovat své nástupce? Proč se svými vlastními radami neřídil, když měl možnost vládnout? Větší pokora by byla na místě! Sebereflexe nula, zodpovědnost nula, omluva občanům? V nedohlednu.
Tímto stylem svoji ODS i stínovou vládu značně poškozuje a je to vlastně dobře. Strana, která se zdánlivě tváří jako nová a ozdravená, nemůže se stále stejnými, zprofanovanými tvářemi jako je Marek Benda, který brojil proti dětskému certifikátu a hájil pedofily, nebo Eva Decroix, která zametla bitcoinovou kauzu, nabídnout lidem žádnou pozitivní změnu.
Ing. Karolína Kubisková
