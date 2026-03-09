Kupka (ODS): Jsme připraveni převzít odpovědnost

09.03.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Předseda Občanské demokratické strany Martin Kupka představil v pondělí 9. března 2026 stínovou vládu ODS.

Foto: ČT24
Popisek: Martin Kupka

Ta má včetně stínového premiéra 18 členek a členů a pod heslem „Připraveni převzít odpovědnost“ se stává plnohodnotnou protiváhou současného koaličního kabinetu. „Záleží nám na tom, aby pravicová politika v České republice dokázala veřejnosti přinést lepší a poctivější řešení než populisté nebo extremisté. Věříme v Českou republiku, věříme v šikovné a kreativní lidi, věříme ve vzdělanou společnost, která si váží pracovitosti a uvědomuje si, že v izolaci nic nezvládneme,“ uvedl předseda ODS a stínový premiér Martin Kupka.

Stínová vláda ODS v té souvislosti představila programové priority. Těmi budou daňová reforma, která sníží zdanění práce, ale také reformy zdravotnictví a školství. Dále klade ODS důraz na modernizaci energetiky a rozvoj dopravní infrastruktury. Stínová vláda se zároveň zavázala, že bude usilovat o zajištění bezpečnosti České republiky včetně plnění jejích závazků a bude pracovat na vnitřní bezpečnosti země.

Tým Martina Kupky se bude zabývat nejen odpovědnou opoziční prací, ale bude přinášet také konkrétní návrhy a aktivně bránit nesmyslům, se kterými přichází vládnoucí kabinet. Stínová vláda ODS proto zveřejnila tzv. „10 proti a 10 pro“. Jde o dokument, který obsahuje seznam oblastí, které bude tým Martina Kupky bránit před kroky současného vládního kabinetu. Dokument zároveň vyjmenovává 10 oblastí, které je Kupkův stínový kabinet ochoten podpořit.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Výsledky jednání vládnoucího kabinetu bude ODS komentovat každé pondělí v 15:30 hodin na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Stínová vláda ODS bude také pravidelně vyjíždět do krajů. První výjezd se uskuteční 31. března 2026 do Jihočeského kraje. „V regionech budeme jednat o aktuálních problémech tak, abychom byli o krok napřed a mohli vládu konfrontovat s tím, co je potřeba pro zlepšení podmínek v České republice udělat,“ dodal Martin Kupka.

Složení stínové vlády ODS:

  • předseda vlády Martin Kupka
  • ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil
  • ministr financí Jan Skopeček
  • ministr vnitra Martin Červíček
  • ministryně obrany Jana Černochová
  • ministr zahraničních věcí Jan Lipavský
  • ministr práce a sociálních věcí Jiří Havránek
  • ministr zdravotnictví Štěpán Slovák
  • ministryně spravedlnosti Eva Decroix
  • ministr dopravy Jakub Stárek
  • ministr zemědělství Petr Bendl
  • ministr pro místní rozvoj Radim Ivan
  • ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Renáta Zajíčková
  • ministr životního prostředí Jan Bureš
  • ministr kultury Martin Baxa
  • ministr sportu, prevence a zdraví Karel Haas

Součástí stínové vlády jsou rovněž dva poradci, a to poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar a poradce pro EU Petr Sokol.

Více informací najdete ZDE.

