Kupka (ODS): Jsme připraveni převzít odpovědnost

Ta má včetně stínového premiéra 18 členek a členů a pod heslem „Připraveni převzít odpovědnost“ se stává plnohodnotnou protiváhou současného koaličního kabinetu. „Záleží nám na tom, aby pravicová politika v České republice dokázala veřejnosti přinést lepší a poctivější řešení než populisté nebo extremisté. Věříme v Českou republiku, věříme v šikovné a kreativní lidi, věříme ve vzdělanou společnost, která si váží pracovitosti a uvědomuje si, že v izolaci nic nezvládneme,“ uvedl předseda ODS a stínový premiér Martin Kupka.
Stínová vláda ODS v té souvislosti představila programové priority. Těmi budou daňová reforma, která sníží zdanění práce, ale také reformy zdravotnictví a školství. Dále klade ODS důraz na modernizaci energetiky a rozvoj dopravní infrastruktury. Stínová vláda se zároveň zavázala, že bude usilovat o zajištění bezpečnosti České republiky včetně plnění jejích závazků a bude pracovat na vnitřní bezpečnosti země.
Tým Martina Kupky se bude zabývat nejen odpovědnou opoziční prací, ale bude přinášet také konkrétní návrhy a aktivně bránit nesmyslům, se kterými přichází vládnoucí kabinet. Stínová vláda ODS proto zveřejnila tzv. „10 proti a 10 pro“. Jde o dokument, který obsahuje seznam oblastí, které bude tým Martina Kupky bránit před kroky současného vládního kabinetu. Dokument zároveň vyjmenovává 10 oblastí, které je Kupkův stínový kabinet ochoten podpořit.
Výsledky jednání vládnoucího kabinetu bude ODS komentovat každé pondělí v 15:30 hodin na tiskové konferenci v Poslanecké sněmovně. Stínová vláda ODS bude také pravidelně vyjíždět do krajů. První výjezd se uskuteční 31. března 2026 do Jihočeského kraje. „V regionech budeme jednat o aktuálních problémech tak, abychom byli o krok napřed a mohli vládu konfrontovat s tím, co je potřeba pro zlepšení podmínek v České republice udělat,“ dodal Martin Kupka.
Složení stínové vlády ODS:
- předseda vlády Martin Kupka
- ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil
- ministr financí Jan Skopeček
- ministr vnitra Martin Červíček
- ministryně obrany Jana Černochová
- ministr zahraničních věcí Jan Lipavský
- ministr práce a sociálních věcí Jiří Havránek
- ministr zdravotnictví Štěpán Slovák
- ministryně spravedlnosti Eva Decroix
- ministr dopravy Jakub Stárek
- ministr zemědělství Petr Bendl
- ministr pro místní rozvoj Radim Ivan
- ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Renáta Zajíčková
- ministr životního prostředí Jan Bureš
- ministr kultury Martin Baxa
- ministr sportu, prevence a zdraví Karel Haas
Součástí stínové vlády jsou rovněž dva poradci, a to poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar a poradce pro EU Petr Sokol.
