Kupka (ODS): Maďaři mají zpět svou zemi v rukách

13.04.2026 9:08 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům maďarských parlamentních voleb.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový premiér ODS Martin Kupka

Maďaři mají zpět svou zemi v rukách. Po dlouhých letech, kdy se politická moc soustředila do rukou jednoho směru a jednoho stylu vládnutí, přichází okamžik, který může znamenat skutečný obrat.

Končí éra, v níž byl veřejný prostor stále více ovládán jedním hlasem, jedním výkladem reality a jedním politickým příběhem. Éra, kdy se z politiky vytrácela přirozená pluralita a kdy byla kritika často označována za útok na samotný stát.

Budoucnost už nebude určovat populista, který mluvil o pravici, ale ve skutečnosti budoval direktivní stát se silnými zásahy do ekonomiky i společnosti. Stát, který si přisvojoval stále větší kontrolu, zatímco navenek zdůrazňoval svobodu a suverenitu. Byl to navíc ve výsledků stát, který se stále více zadlužoval, propadal se ekonomicky a zvětšoval rozdíly mezi různými skupinami obyvatel.

Maďarsko bylo postupně posouváno směrem na východ - nejen symbolicky, ale i konkrétní politikou, která oslabovala vazby na evropské partnery a zpochybňovala hodnoty, na nichž stojí evropská spolupráce. To vše vedlo k rostoucímu napětí, izolaci a ztrátě důvěry. Důvěry doma i v zahraničí. A právě ta je přitom základem pro stabilitu, prosperitu i respekt na mezinárodní scéně.

Dnešní moment tak není jen o změně politických figur. Je o možnosti změnit styl vládnutí, obnovit rovnováhu institucí a vrátit do politiky větší míru otevřenosti, předvídatelnosti a odpovědnosti. Maďaři mají příležitost znovu definovat směřování své země. Směrem, který bude více zakotvený v evropském prostoru, spolupráci a sdílených hodnotách. A to je dobrá zpráva nejen pro Maďarsko, ale i pro jeho sousedy, partnery a celou Evropu.

