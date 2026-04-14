Kupka (ODS): Stát bude kvůli vám čelit žalobám

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pokud vysvětluje současná vládní koalice potřebu té legislativní nouze rizikem způsobení vážné hospodářské škody, tak vás musím zklamat. Ona už nastala, nastala vaší liknavostí a neřešením toho problému. To už se fakticky přihodilo. K vypuknutí krize na Blízkém východě došlo 28. února. 10. března jsme doporučili vládě, aby snížila spotřební daň na naftu a benzín jako reálné efektivní opatření a zároveň sledovala ceny, jednala se zástupci čerpacích stanic. To je přesně systém, to je přesně doporučení, které se osvědčilo už před čtyřmi lety a vedlo k tomu, že ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích reálně klesly. Reálně klesly a dlouho se držely jako jedny z nejnižších v Evropské unii. Tak to je konkrétní příklad správného postupu.
Místo toho jsme se dozvídali v následujících dnech, že snížení spotřební daně nedává žádný smysl. Dozvídali jsme se od Aleny Schillerové například 11. března: V záloze máme velmi silný nástroj podle zákona o cenách, kterému já říkám atomová bomba v tržním hospodářství. A tou atomovou bombou je stropování cen. Proč najednou tedy přináší tato vláda atomovou bombu, když ji tak sama pojmenovala? 19. 3. tatáž Alena Schillerová říká: V žádném případě nemůžeme tvrdit, že by došlo k nějakému zneužívání marží. Já jsem viděl to vystoupení, kde dokonce ukazovala graf, podle kterého na základě hodnocení Ministerstva financí reálně čerpací stanice snižovaly marže. Nedošlo k žádnému zneužívání marží. Cituji slova Aleny Schillerové. Když tedy nedochází ke zneužívání marží, proč ta atomová bomba, proč vůbec návrh na zastropování cen?
Andrej Babiš tomu dal korunu 27. března. Říká: Samozřejmě by bylo možné regulovat samotné ceny, ale to je nesmysl. Je pravda, že jsem to v minulosti navrhoval, ale následně jsme viděli zkušenosti z Maďarska i z Itálie a víme, jak to dopadlo. Neuvěřitelné. A po téhle plejádě vyjádření 2. dubna zasedá vláda a rozhodne o snížení spotřební daně, ale jenom na naftu a k tomu zastropuje ceny. Socík, jako když vyšije.
K tomu tady stojíme dneska v situaci, kdy kromě toho, že najednou proti všem pravidlům tržního hospodářství navrhuje vláda, která říkala, že nechce vlastně nic moc regulovat, že chce dát prostor tržním podmínkám, tak tatáž vláda tady dokonce navrhuje, že bude na běžícím páse na základě bianco šeku, kterým ten návrh zákona fakticky je, takže bude měnit a určovat ceny pohonných hmot. Nevídaná záležitost. Od vlády, která si prý zakládá na tom, že bude podporovat podnikání a že nebude tímto způsobem deformovat tržní podmínky. Aby bylo jasné, k čemu došlo. Už v prvních dnech čerpací stanice, které do té doby měly marže nižší, tak je zvýšily v případě benzínu, protože zafungoval efekt cenového stropu. Přesně na to jsme upozorňovali. A tyhle benzínky samozřejmě, když jim to stát tímto způsobem doporučuje, tak zvýšili ty ceny. Takže ve výsledku lidé kvůli této vládě zaplatili na mnoha čerpacích stanicích víc než předtím. To je realita. A některé benzínky v následujících dnech zavřely. Proč zavřely? Protože nakoupily naftu za vyšší peníze a nikdo, ani stát, je nemůže nutit, aby prodávali pod cenou. Anebo to musí nahradit.
K čemu došlo tímhle neurvalým zásahem vlády? K tomu, že reálně stát bude čelit žalobám a lidé budou čelit tomu, že místo toho, aby na čerpacích stanicích našli standardní otvírací hodiny, tak tam bude zavřeno a znovu se ta situace opakuje. Prostě ukázka naprosto nekompetentních zásahů do tržního prostředí. Alena Schillerová se tu vymlouvá, že musejí reagovat na krizovou situaci, ale to mohli udělat a my jsme to navrhovali 10. března a měli zároveň udělat celou řadu dalších kroků. Měli udělat další opatření, která by dokázala zajistit lepší ochranu české ekonomiky před dopady té krize a my zítra také přijdeme s konkrétním návrhem sedmi opatření jako stínová vláda občanských demokratů, sedmi opatření, která takovým negativním dopadům brání. Konkrétní kroky. Budeme znovu napřed před kroky vlády, která si teď snaží zachránit krk, ovšem úplně špatně, ještě cestou vyhlášení stavu legislativní nouze, aby se k tomu dostala včas.
Ale důvody k naplnění toho stavu legislativní nouze nejsou, jak jsem ukázal na konkrétních datech. Měli jste možnost dávno reagovat. Měli jste možnost udělat kroky a třeba přijít s návrhem, který by v devadesátce umožnil velmi operativně snížit spotřební daň jak pro naftu, tak pro benzin. Kdybychom se vážně bavili o tom, jak postupovat, aby vláda takhle negativně nezasahovala do toho tržního prostředí, aby podnikatele, ale i lidi nevystavovala takovému chaosu, tak se nabízí jedno řešení a myslím, že je to další návrh, se kterým by se vláda měla popasovat a my s ním také přijdeme, a to je umožnění snadnějšího, rychlejšího, operativnějšího snížení spotřební daně právě do toho limitu, kterým jsme vázaný, stejně jako ostatní evropské státy, to je v případě spotřební daně na naftu nějakých 8 korun. Ale to, co by bylo nad 8 korun, to může vláda reálně ovlivňovat a může to dělat mnohem snáz, aniž by využívala praktiku socialistického Československa a socialistických států v určování cen někde zpoza stolu Ministerstva financí. Je to fakt vážný nesmysl a bude poškozovat české tržní prostředí. Proč? Nejenom proto, že už teď vidíme ty dopady a hrozí soudní žaloby a hrozí to, že lidé narazí na uzavřené čerpací stanice, ale znovu tím vláda vytváří prostor k nedůvěře podnikatelům. Jestliže máme možnost stejného efektu dosáhnout těmi nástroji, kterými to koneckonců udělala vláda v předchozím období, snížení spotřební daně a sledování marží, tak se samozřejmě v takovém případě má vláda, která to myslí vážně s Českou republikou v tomto směru inspirovat, poučit a udělat to podobně a dosáhla by snížení cen, akorát by to nebylo po socialisticku v režii současné socialistické plánovačky ministryně financí Schillerové.
Tohle mě zaráží v maximální možné míře. Tak to akorát ukazuje, že přes všechny řeči o tom, jak jste nakloněni podnikání, pravý opak je pravdou. Vy máte pocit, že všemu rozumíte nejlépe, na všechno si nejlépe posvítíte a ty ceny nebude určovat realita, ale hezky jako za socialismu Ministerstvo financí nebo vláda. Tohle je přesně cesta do pekel a zaplatíme to všichni, ne že ne. Samozřejmě, že tohle je postup, který zásadním způsobem poškozuje to tržní prostředí, vytváří nedůvěru, vytváří nedůvěru na straně podnikatelů, kteří a teď tady budu znovu citovat, „dávají té ekonomice základní energii bez podnikatelů a bez jejich zisku by to nefungovalo.“ Jak se slučuje tahle rétorika Karla Havlíčka s tím, že najednou tady stropujete ceny a zasahujete do tržního prostředí způsobem, který je prostě nenormální, je direktivní.
Abych připomněl ty poslední kroky. Sám Andrej Babiš, já jsem to citoval úplně přesně, hovoří o tom, že v Maďarsku se tou cestou Viktor Orbán ubíral. A jak to dopadlo? Mizerně. Nebyly pohonné hmoty, zavíraly čerpací stanice a před nimi dlouhé fronty. Takže když to Andrej Babiš takhle zaznamenal a on to Karel Havlíček i po něm opakovaně opakoval, že tedy to Maďarsko opravdu nedopadlo dobře. Nakonec víme, jak dopad Viktor Orbán před pár dny a tím spíš mě překvapuje, že tenhle falešný socialistický recept chce vláda Andreje Babiše se vším všudy zopakovat, přestože ví, že to nefunguje a že to poškozuje trh a že to poškozuje podnikání v České republice a že to poškozuje české domácnosti. Nemá to hlavu ani patu a do toho přicházíte s tím, že se na základě toho musí využít stav legislativní nouze. Tak já říkám jednoznačně není ten důvod, hospodářská škoda nastala, nastala kvůli vám vaší liknavostí a tím, že jste nebyli schopni reagovat mnohem dříve a aby se to neopakovalo podobně jako v případě vhodného doporučení na snížení spotřební daně, přicházíme zítra s návrhem dalších sedmi opatření na obranu před dopady krize na Blízkém východě.
Děkuju za pozornost a prosím, a žádám, aby ta vláda přehodnotila kroky, přečetla si svá vlastní vyjádření, to úplně stačí a řídila se těmi, která mají hlavu a patu. Aby Alena Schillerová si vzpomněla na svoje slova o atomové bombě. Aby si Andrej Babiš vzpomněl na to, co říkal o špatném receptu z Maďarska na zastropování cen. To úplně stačí. A vraťte to zpátky a postupujte tak, aby to dávalo hlavu a patu a abyste se neprojevovali jako socialističtí plánovači. Děkuju za pozornost.
