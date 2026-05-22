Stížnosti na Trumpa. Vůbec neposlouchá diplomaty

22.05.2026 11:27 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Nejen v souvislosti s válkou v Íránu prosakují na povrch informace, v jakém stavu dnes je americká diplomacie. Z těchto informací se zdá, že 47. prezident USA klasickou americkou diplomacii hodně oslabil, ne-li takřka zničil. Místo aby komunikoval diplomatickými cestami, sděluje světu zprávy přes svou sociální síť. V jedné ze zpráv o válce v Íránu se tvrdě opřel i do amerických médií.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Když 47. prezident USA Íránu hrozil, že po americkém úderu „skončí jedna celá civilizace“, jeden z evropských diplomatů se obrátil na americké diplomaty s otázkou, co se teď skutečně stane. A podle agentury Reuters zjistil, že nikdo neví, co teď Donald Trump předvede.

Agentura Reuters tvrdí, že Trump v podstatě rozložil americký diplomatický systém.

„Dříve nezveřejněná epizoda poukazuje na historický kolaps americké diplomacie. V době, kdy jedinečně nepředvídatelný americký prezident otřásá trhy a hlavními městy svými dramatickými prohlášeními, se vlády po celém světě snaží udělat si jasno, jen aby zjistily, že jejich obvyklé kontaktní osoby – na amerických ambasádách nebo ve Washingtonu – zcela chybí, jsou němé, méně informované nebo nejsou informované vůbec. Nejméně polovina ze 195 amerických velvyslaneckých míst po celém světě je nyní neobsazena,“ napsala k tomu agentura Reuters s tím, že situaci v americké diplomacii rozebírala s více než padesátkou osob zainteresovaných v americké diplomacii.

Není bez zajímavosti, že pět ze sedmi zemí hraničících s Íránem a čtyři ze šesti států Perského zálivu nemají žádného amerického velvyslance.

„Všechny tyto mise by měly mít velvyslance, když bojujete ve válce,“ řekla Barbara Leafová, bývalá kariérní diplomatka, která sloužila jako velvyslankyně USA ve Spojených arabských emirátech za první Trumpovy administrativy a jako náměstkyně ministra zahraničí pro záležitosti Blízkého východu za prezidenta Joea Bidena. „V okamžiku krize – a je to krize s otevřeným koncem – tato administrativa zanechala tyto mise v žalostném stavu,“ konstatovala.

Margaret MacMillanová, profesorka mezinárodních dějin na Oxfordské univerzitě, prohlásila, že Trumpova administrativa narušuje schopnost Ameriky porozumět světu, ve kterém působí, a zvyšuje riziko globální nestability.

„Nebudeme schopni používat diplomacii tak, jak jsme to často dělali dříve: budovat vztahy, dosahovat dohod, které prospívají oběma stranám, a odvracet a ukončovat války,“ varovala.

Tommy Pigott, mluvčí ministerstva zahraničí, se ohradil, že prezident jako nejvyšší politický zástupce zvolený lidem má právo stanovovat, kdo bude americký lid zastupovat v zahraničí.

Pokud jde o situaci na Blízkém východě, Pigott uvedl, že americké ambasády si během války v Íránu vedly dobře a jsou „více než dostatečně personálně obsazeny“.

Zahraniční partneři se postupně naučili jednu věc: mlčet a na Trumpa reagovat, pokud vůbec, tak až s odstupem.

Když totiž hrozil, že vymaže Írán ze světa, Britové, Francouzi a Němci podle agentury Reuters připravili „drsné prohlášení“, v němž se proti americkému prezidentovi chtěli vymezit. Ale s představou, že by ho ostré prohlášení mohlo jen vyprovokovat k další eskalaci napětí s Íránem, ponechali své drsné prohlášení v šuplíku. A dočkali se toho, že o pár hodin později Trump vyhlásil příměří ve válce s Íránem.

Jihokorejci podle agentury Reuters našli cestu, jak obejít americké diplomaty, a snaží se zjišťovat, co si Trump myslí, u šéfky kanceláře Bílého domu Susie Wilesové. Japonsko zase s Trumpem vede hovory přes jedno z golfových přátel současného nájemníka Bílého domu.

Agentura Reuters také tvrdí, že během druhého Trumpova funkčního období se méně často konala i jednání Rady národní bezpečnosti. Zahraniční diplomaté jen s obtížemi hledali informace, jak se Trump přesně staví k NATO a k dalším tématům. V tu chvíli byl jedním z mála zdrojů informací Trumpův účet na sociální síti Truth Social.

Před pár dny se Trump vyjádřil o válce v Íránu i o amerických médiích.

„Pokud se Írán vzdá, přizná, že jeho námořnictvo je pryč a odpočívá na dně moře, a jeho letectvo už s námi není, a pokud celá jeho armáda vyjde z Teheránu se skloněnými zbraněmi a rukama vzhůru, každý s výkřikem ‚Vzdávám se, vzdávám se‘ a divoce mává reprezentativní bílou vlajkou, a pokud celé jeho zbývající vedení podepíše všechny nezbytné ‚Dokumenty o kapitulaci‘ a uzná svou porážku před velkou mocí a silou velkolepých USA, pak selhávající New York Times, China Street Journal (WSJ!), zkorumpovaná a nyní irelevantní CNN a všichni ostatní členové falešných médií budou v titulcích hlásat, že Írán dosáhl mistrovského a brilantního vítězství nad Spojenými státy americkými, a ani zdaleka se (naše) vítězství nepřiblížilo. Demokraté a média se úplně zbláznili. Naprosto se ZBLÁZNILI!!!,“ napsal Trump.

Donald Trump

Americká diplomacie dlouhodobě pracuje se dvěma skupinami diplomatů. Jednak s kariérními diplomaty a jednak s diplomaty, kteří obdrželi nějaký velvyslanecký post jako odměnu za dar vítěznému prezidentovi v kampani. Podle agentury Reuters dlouhodobě platilo, že profesionálních diplomatů bylo v této struktuře přes 50 procent. V jistých obdobích to bylo až přes 70 procent. Naproti tomu v Trumpově druhém funkčním období je asi 9 % jmenovaných velvyslanců kariérními diplomaty. Trump si prý nechává zjišťovat, kdo by mohl jeho agendu spíše brzdit, a takovou osobu pak záměrně nejmenuje do té či oné diplomatické pozice.

„Vedeme naši diplomacii s jednou rukou svázanou za zády,“ řekl Brian Nichols, velvyslanec demokratických a republikánských prezidentů v letech 2014 až 2021 v Peru a Zimbabwe.

„Za svého velvyslance v Pekingu Trump jmenoval dalšího loajalistu: Davida Perduea, bývalého senátora za Georgii a podnikatele, který zopakoval Trumpova nepravdivá tvrzení, že volby v roce 2020 byly zmanipulované,“ uvedla agentura Reuters.

Trump prý navíc stále častěji obchází ambasády a svěřuje citlivou diplomacii zvláštním vyslancům, zejména Kushnerovi a Witkoffovi, svým hlavním vyjednavačům o válkách na Ukrajině, v Gaze a Íránu.

Wolfgang Ischinger, bývalý německý velvyslanec ve Washingtonu, uvedl, že současný přístup Ameriky odráží dramatickou koncentraci moci nad zahraniční politikou USA v rukou jedné osoby: Trumpa. „Tato osoba bude činit rozhodnutí, někdy přes noc, někdy na formální schůzce, někdy ne,“ řekl. „To je velmi odlišné a nejsem si jistý, zda Trumpův způsob rozhodování skutečně nabízí záruku dobrých rozhodnutí,“ dodal podle agentury Reuters.

Zdroje:

https://www.reuters.com/investigations/inside-unraveling-us-diplomacy-under-trump-2026-05-21/

