Lachnit (ANO): Na český unikát značených turistických tras buďme hrdí

Člověka hned napadnou přírodní krásy, historie, kultura nebo třeba sportovci, hudební skladatelé, vědci či další osobnosti, které naši zemi proslavily. Při mém nedávném výletu k přehradě Lipno jsem si ale uvědomil ještě jeden fenomén – značení turistických tras. Červená, modrá, zelená a žlutá, a k tomu ještě speciální značky, směrovky, tabulky, naučné stezky či cyklostezky. To vše vytváří celosvětový unikát, kterým se může pochlubit jen pár států planety.
Při mých nekolikadenních toulkách kolem české hranice na Šumavě bylo zmíněné skutečně „cítit“. Příkladem budiž nejjižnější bod České republiky poblíž Vyššího Brodu. Malebné, pohodové, důstojné místo, k němuž vede pohodlná a samozřejmě značená cesta. Jen pár desítek metrů od něj se nachází hraniční přechod Radvanov určený pouze pro pěší či cyklisty.
Po překročení hranice z rakouské strany ihned spatříte pěknou elipsovitou ceduli s nápisem Česká republika, následuje informační tabule, rozcestník, nechybí ani vkusná možnost posezení. Pokud zvolíte opačný směr, od našich rakouských sousedů se nedovíte vůbec nic. Ani to, že jste právě vnikli na jejich území. V podstatě stejně je to i na nedalekém podobném přechodu s názvem Hraniční potok.
Musím přiznat, že jsem se právem cítil hrdý, jak se v tuzemsku nejen o značení turistických cest pečuje. Možná je to pro někoho nicotné téma, já si to ale vůbec nemyslím. A komu máme být vděčni? Nenápadné organizaci jménem Klub českých turistů. Ta spravuje jednu z nejhustších a nejlepších sítí turistického značení na světě, která čítá přibližně 44 tisíc kilometrů pěších tras a tisíce kilometrů cyklotras. Značení zajišťují stovky a stovky dobrovolných značkařů klubu, kteří každoročně obnovují zhruba třetinu sítě. Jen pro informaci, první trasy vznikly skoro již před 140 lety.
I proto se vůbec nedivím, že prezident Miloš Zeman v roce 2019 udělil medaili Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Milanu Pernicovi, dlouholetému členu Klubu českých turistů a nestorovi turistického značení. Právě díky jeho práci máme v České republice zpracovánu jednotnou metodiku turistického značení.
Řada z nás při putování považuje značení cest za něco automatického, přirozeného, na co jsme desítky let zvyklí. Jenže za touto službou, která umožňuje kvalitní orientaci v terénu, nepochybně přispívající k našemu vyššímu bezpečí, je bezesporu bohulibá a pečlivá práce bezejmenných jedinců. I díky nim se pěší turistika stala pro miliony lidí nedílnou součástí jejich životů. Často pokukujeme za hranice, a srovnáváme. Jistěže existuje celá řada věcí, kde oproti ostatním máme co zlepšovat. Ale nebuďme slepí, věčně pesimističtí a kritičtí. „Buďme hrdi, třeba i na výsledky Klubu českých turistů,“ konstatuje Petr Lachnit.
Výlet do opravdu nejjižnějších koutů České republiky vřele doporučuji. A protože je jaro na cestě, tak samozřejmě nejen tam. Po modré, žluté, zelené a červené vždy najdete ten správný cíl.
