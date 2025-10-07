Lang (ANO): Naše země není nafukovací

Téma více než ožehavé! Časté dotazy na kampani na ukrajinskou problematiku. Bude to jedna z priorit, zvládnout tento migrační fenomén, co zanechala vláda neumětelů. Slušně, dle zákona - padni komu padni.
Regulace nově příchozích dle Lex Ukrajina bude třeba! Naše země není nafukovací a naše ekonomické možnosti nejsou nekonečné.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
autor: PV