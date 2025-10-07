Lang (ANO): Naše země není nafukovací

07.10.2025 18:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k problematice ukrajinských uprchlíků

Lang (ANO): Naše země není nafukovací
Foto: ANO
Popisek: Hubert Lang

Téma více než ožehavé! Časté dotazy na kampani na ukrajinskou problematiku. Bude to jedna z priorit, zvládnout tento migrační fenomén, co zanechala vláda neumětelů. Slušně, dle zákona - padni komu padni.

Regulace nově příchozích dle Lex Ukrajina bude třeba! Naše země není nafukovací a naše ekonomické možnosti nejsou nekonečné.

Mgr. Bc. Hubert Lang

  • ANO 2011
  • poslanec
