Stojanová (Piráti): Kauzy ještě prohlubují nedůvěru lidí

Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já bych ráda navázala na moje kolegy Olgu Richterovou a Ivana Bartoše, kteří zde myslím, docela zasvěceně hovořili o té probíhající krizi bydlení, do které teď bohužel ještě zasahují četné kauzy ministryně pro místní rozvoj, která si myslím, že má v zásadě na starosti jednu ústřední agendu a to právě zdostupnit bydlení samozřejmě nejen pro mladé lidi v této republice, ale i pro celou řadu jiných ohrožených sociálních skupin, které v současné době nedosáhnou na dostupné bydlení. Jedná se o samoživitele, jedná se o seniory, ale bohužel ten neblahý trend, který ukazují především průzkumy, datové analýzy, ukazuje, že do té bytové krize se postupně v České republice propadá i střední ekonomická třída. To znamená, netýká se to už jenom osob, řekněme, z těch vyloučených lokalit nebo ze slabších socioekonomických poměrů.
Začíná se to dotýkat celé řady dalších lidí a samozřejmě s tím, jak rostou ceny nemovitostí, které jsou dostupné na volném trhu, nikoliv k nájemnímu, ale k tomu vlastnickému bydlení, tak ta krize se prohlubuje daleko více, zvláště ve chvíli, kdy víme, že máme třeba i v občanském zákoníku určité slabiny ve vztahu k tomu nájemnickému vztahu, tedy mezi nájemníky a pronajímateli. A mě mrzí, že místo toho, aby to bylo pro současnou vládu ústy a prací ministryně pro místní rozvoj to ústřední téma, téma číslo 1, tak místo toho tedy titulky veřejných médií plní její kauzy namísto těch opravdu efektivních řešení, které by pomáhaly občanům a občankám vyrovnávat se s tou bytovou krizí.
Mě samozřejmě mrzí, že kromě toho, že ty kauzy nějakým způsobem neřeší nedostupnost bydlení v České republice, tak ještě více prohlubují nedůvěru lidí v politiku a politiky, protože to je přesně ten typ papalášského chování a jednání, který možná často adresují třeba i vaši přátelé, známí nebo sousedi, kteří vědí, že se pohybujete v politice. Já se s tím potýkám velice často, že to, že jsme tu politici a političky je pro ně takové vzdálené a možná trošku sprosté a nedůvěryhodné, protože si prostě z většiny odnášejí z politiky to, že se tu řada lidí chová papalášsky a má pocit, že je zavřená v nějaké své slonovinové věži a namísto toho, abychom často napnuli svoje síly proto, abychom řešili reálné problémy lidí, se kterými oni bojují v těch svých každodenních životech, a jsou to závažná témata.
Já jsem z Ústeckého kraje, je to kraj, který má velice specifickou socioekonomickou strukturu tamního obyvatelstva. Je tam řada vyloučených lokalit, máme velice nízkou kupní sílu, máme vysokou nezaměstnanost. Kromě toho, že i zde řada lidí bojuje s nedostupným bydlením, nikoliv snad proto, že by zde byl nedostatek nemovitostí na trhu, jako je tomu třeba v Praze, to je ten trošku zásadní rozdíl oproti těm velkým městům a právě třeba obcím v Ústeckém kraji, ale prostě proto, že jsou zatíženy velkou řadou exekucí, mají třeba problém uplatnit se na trhu práce a jsou zde také veliké významné regionální rozdíly mezi mzdami v těch velkých krajských městech v Praze a v těch menších obcích. Mimo jiné u nás v Ústeckém kraji, tak mají prostě problém utáhnout ty veliké náklady, které jsou spojeny s bydlením.
No, jak jsem říkala, paní ministryně Mrázová dnes řídí rezort, který mimo jiné odpovídá za dostupné a sociální bydlení a má právě mluvit za lidi, kteří dnes čekají na přidělení třeba obecního bytu. Má mluvit za seniory, za samoživitele, mladé rodiny nebo lidi v bytové krizi. Blíží se komunální volby. Přece vždycky je velkým tématem v komunálních volbách a možná to znáte z vlastních měst a obcí, že obce by měly mít k dispozici nějaký bytový fond ke své správě.
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My jsme bohužel udělali, já jsem tedy ještě v té době nebyla na světě, ale řada z vás jo, my jsme udělali tu ústřední chybu, že v devadesátých letech jsme poměrně divoce zprivatizovali ty obecní fondy v jednotlivých obcích a nyní se ale přitom ukazuje, že je po nich velká poptávka. Samozřejmě s rostoucí inflací, s rostoucími životními náklady, že zkrátka máme tady významnou skupinu obyvatel, která očekává, že ji stát nějakým způsobem pomůže, pakliže má pak participovat na pracovním trhu a vychovávat dobře své děti a poskytovat jim veškeré zázemí pro to, aby byli jednou perspektivními daňovými poplatníky.
A dobře víme, že všechny tyto životní potřeby zkrátka nelze pokrýt, pakliže nebudou mít lidé v této republice dostupné a stabilní bydlení, protože to je ta základní životní potřeba číslo 1, bez které prostě nelze rozvíjet další, další aspekty našeho života a pro ten můj Ústecký kraj je to opravdu ústřední téma a paní ministryně Mrázová je starostkou jedné z obcí v Ústeckém kraji, která je myslím, tím vůbec nejkrystaličtějším případem toho, jak ty opravdu socioekonomické problémy pak mají dalekosáhlé dopady právě mimo jiné na to, že třeba rodiny nejsou schopny dohlédnout na to, že jejich děti chodí do školy, nejsou schopny si zajistit dostatečné prostředky pro další obživu a už je to pak takové mezigenerační předávání té bohužel to nemohu říct jinak než z bídy a zmaru, ze kterého prostě není vystoupení.
A to, že ty regiony takhle zaostávají, pak má samozřejmě dopad na ekonomiku jako celek a prosperitu České republiky jako celku to táhne dolů. Čili já už nevím, jaké jiné téma by současní ministři a ministryně měli mít jako téma číslo 1 než právě krizi bydlení. Když tedy vidím, jak jsou to opravdu spojené nádoby s celou řadou dalších životních aspektů lidí tady. Jenomže, jak jsem říkala úvodem, místo toho, abychom četli o tom, jak se členům této vlády daří vypořádávat s krizí bydlení, nebo třeba ani v některých aspektech nedaří, ale alespoň se o to snaží, tak čteme o tom, jak paní ministryně Mrázová se svým nadprůměrným platem a věřte, že v Ústeckém kraji se jedná o mimořádně nadprůměrný plat a hovoří ještě o té éře, než se stala ministryní pro místní rozvoj. Ale stačí, když už byla starostkou. To v Ústeckém kraji opravdu pro naprostou většinu obyvatel jsou mimořádné peníze, tak obývala obecní byt, který měl víc jak 100 metrů čtverečních za 4 500 korun měsíčně nájemného. To jsou, prosím pěkně peníze, které často neplatí za bydlení ani lidé se základní mzdou v Ústeckém kraji, protože jsou prostě nuceni vzhledem k těm tržním cenám nájemního bydlení platit daleko více.
Nicméně minimálně v Bílině jim tedy vládla starostka, která místo toho, aby tento byt na dobré adrese, protože podotýkám, že by v samotném centru města Bíliny na náměstí, tak by právě poskytla svým vlastním lidem, lidem, kteří s velikou pravděpodobností jí dali důvěru, kteří ji zvolili na post starostky a kteří pravděpodobně ji pak třeba zvolili i sem do Poslanecké sněmovny vzhledem k tomu, že je zvolenou poslankyní a pak se tedy teprve stala ministryní.
Ale místo toho, aby se přemístila na standardní komerční trh s bydlením – protože bezesporu by se svým nadprůměrným platem nebo respektive odměnou neměla problém – navíc, jak dobře upozornil můj kolega Ivan Bartoš, má ještě možnost využívat úplně zadarmo služební byt, který mají k dispozici ministři, a stejně tak ministr nebo ministryně pro místní rozvoj – tak se jenom přesunula přes náměstí o pár metrů dál do dalšího, jiného obecního bytu.
Já to vím moc dobře, protože jsem poslankyně zvolena za Ústecký kraj a trávím v Ústeckém kraji a v místních obcích řadu času, a navštívila jsem před nedávnem právě i obec Bílina. Takže jsem na vlastní oči viděla, jak to na náměstí vypadá, jak ty byty jsou kousek od sebe, jak jsou v krásných historických prostorách. To nejsou prosím pěkně žádné panelové domy nebo nějaké staré zástavby, které by byly třeba v zašlém stavu a rozpadaly se. To jsou opravdu krásné domy, které za sebou mají kus historie. Dokážu si představit, jak pěkné byty v nich jsou.
Samozřejmě ve chvíli, kdy bojujete s nedostupností bydlení, tak to, jak ten byt vypadá, je často druhořadá kvalita. Já jsem ještě donedávna byla studentka. Sama jsem ze své pozice bojovala o to, abych mohla nějakým způsobem za ten malý příjem, který studenti v České republice mají, tady v Praze bydlet, protože jsem studovala tady v Praze. Věřte mi, že nejen já, ale i řada mých spolužáků a spolužaček, často bydleli v bytech, ve kterých... To si nedokážete často ani představit, co ve chvíli, kdy zkrátka bojujete s cenou bydlení, jste schopni vydržet stav těch bytů, ta neutěšující kvalita často. Tak tohleto jsou, myslím, opravdu exkluzivní prostory, které tedy paní ministryně a toho času starostka vůbec neváhala využívat všem na očích.
Navíc, jak jsem říkala, Bílina tím, že je to opravdu specifická obec v rámci Ústeckého kraje, má jeden z největších podílů osob v exekuci. To znamená, jsou to i lidi, kterým se velice těžko vymaňuje z jejich životní situace, protože dobře víme, že i naše exekuční řízení má celou řadu vad a Česká republika opravdu dominuje v počtu lidí v exekuci. Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj jsou těmi, bohužel – teď to říkám v uvozovkách – v negativním slova smyslu výstavními skříněmi toho, jak nefunkční exekuční řízení, slabiny a třeba i systém oddlužení dopadá na lidi a opravdu je zavírá v uzavřeném kruhu, ze kterého se vystupuje strašně těžko a dopadá to pak na celé rodiny samozřejmě a společnost jako takovou.
Takže tím spíše Bílina, obec, kde by veřejné byty měly sloužit především těm, kteří pomoc skutečně potřebují... Což není žádný detail, nebo snad jenom s problémy Bíliny a Ústeckého kraje jako takového, ale je to opravdu velký politický a celospolečenský morální problém. Nejde samozřejmě jenom o nájem, jde o celý obraz správy veřejné moci.
Kromě otázek obecního bydlení, které se objevují u paní ministryně, se ukazují další slabá místa jejího dosavadního politického fungování a života, ať už se to týká majetkových přiznání, černých staveb a vůbec postupu třeba Stavebního úřadu v Bílině, který podle zveřejněných informací roky nekonal, přestože o černých stavbách věděl. Vzhledem k tomu, že na ten problém upozornil Seznam Zprávy, zveřejnil, kde se ten pozemek nachází, protože bezesporu tohle je přesně ta věc, která naplňuje veřejný zájem, a nejen my, ale především občané a občanky, mají právo vědět, kde se ten pozemek nachází, v jakém stavu a kolik černých staveb si na něj paní ministryně umístila, přestože ona je mimo jiné zodpovědná teď i za legislativu, která bude upravovat systém stavebního řízení. Tam se mimo jiné ukazuje, že místo toho, abychom posílili systém efektivního boje proti umisťování černých staveb, tak naopak teď dělá všechno pro to se svými poradci, aby bylo snadnější tyto černé stavby legalizovat.
Já si myslím, že se velice dobře ukazuje na řadě třeba států ve Spojených státech amerických, které nějakým způsobem nejsou schopné nastavit dobrý systém regulace veřejného prostoru a umisťování černých staveb, jak pak ten veřejný prostor vypadá. Jak se jim vůbec nedaří pak samozřejmě upřednostňovat výstavbu ve veřejném zájmu nebo i řadu strategických infrastrukturních staveb, když si tam v podstatě každý může dělat, co chce a umisťovat si kam chce co chce.
Řada černých staveb je pak samozřejmě problémem i při řešení živelných pohrom. To znamená, nepředstavujme si, že umístění černé stavby, byť na svém pozemku, je nějaký separátní nebo dílčí sekundární problém, respektive který se pak dá vyřešit nějakou následnou legalizací nebo zaplacením nějaké pokuty a tím jsme v podstatě problém vyřešili. To opravdu pak může mít ještě řadu neblahých důsledků, které jsme schopni sledovat až později.
No, a já, protože, jak jsem říkala, jsem z Ústeckého kraje, tak jsem se schválně k tomu pozemku vydala, protože Seznam Zprávy ukázal, že na ně bylo umístěno hned několik černých staveb. Bylo to velice dobře vidět z leteckých zveřejněných snímků, které jsou ale ostatně taky veřejně dostupné na internetu skrze různé aplikace, kterými můžeme pozorovat, jak jednotlivé pozemky vypadaly, nebo samozřejmě jednoduchým veřejným nahlédnutím do katastru.
No, a zjistila jsem, že už tam nestojí, ale bohužel nikoliv tedy proto, že by Stavební úřad v řízení zahájil potřebné správní řízení, vydal nějaké pravomocné rozhodnutí a na základě něj tedy uložil paní ministryni povinnost tyto černé stavby odstranit tak, jak by to, doufám, velice pravděpodobně udělal v 99 (procentech) případů, pokud by se takového protiprávního jednání dopustili jiní občané a občanky Bíliny nebo případně jiných obcí v Ústeckém kraji, ale udělala to právě pravděpodobně v reakci na tato závažná zjištění veřejných médií a na to, že my jsme na to s Piráty a Pirátkami od začátku upozorňovali. Čímž ale neudělala nic jiného, než že potvrdila, že se opravdu o černé stavby jedná, protože předpokládám, že kdyby se o černé stavby nejednalo, tak by tam doteď ty objekty na jejím pozemku stály a všichni bychom se tvářili, včetně ní, že se tedy nechumelilo.
Takže, já se ptám úplně věcně, jak má podle vás, paní ministryně, případně, pane nepřítomný premiére Babiši, protože vy jste zodpovědný za personální složení vlády... Samozřejmě vy na konci každého dne nesete odpovědnost za jejich kauzy, protože vy jediný máte moc okamžitě svého ministra nebo ministryni odvolat. Věřte mi, že v jiných zemích, kterým nevládne slabý premiér a oligarcha, by dávno takovíto členové a členky vlády už ve vládě dávno neseděli. Tak já se vás tedy ptám, jak má občan věřit systému, když ti, kteří ho mají napravovat, sami využívají jeho slabá místa?
Opravdu si představte – já jsem tady nebyla minulé sněmovní období, jsem nová poslankyně – že by takový přečin udělal někdo za minulé vlády, když bylo hnutí ANO v opozici. Jak byste bili na poplach, že je to naprosto nepřípustné a vyzývali byste tyto osoby k odvolání. Já si pamatuju, že i za daleko menší prohřešky – nechci je v žádném případě bagatelizovat – ale i za daleko menší prohřešky, které třeba měly daleko menší dopad na stav společnosti, na kvalitu a úroveň života lidí, jak jste se tedy točili u pultíku, jak svatí na orloji, jak jste tedy obstruovali.
Vy nám často vyčítáte, že obstruujeme, když se třeba snažíme zařadit body na program schůze jednání Sněmovny. Ale podívejte se za mě, kolik ministrů tady za mnou sedí. Nula, jedna velká nula. Ve chvíli, kdy my nemáme jiný prostředek, než se ptát ministrů a ministryň na to, jakým způsobem budou přistupovat k jednotlivým problémům, tak jaký jiný nástroj na to máme než právě tento? Ty otázky a podněty, které sem přinášíme, často nevycházejí z nějakého našeho vlastního pnutí k tomuto svému druhu, v uvozovkách, zábavy.
To přece vychází z toho, že se na nás obrací občanky a občané, kteří spoléhají na to, že právě prostřednictvím nás se budou moct obracet na členy vlády se svými problémy. No, ale když tu nikdo není opakovaně, tak jaké jiné prostředky pro to máme využívat? Vy pak vždycky říkáte, že obstruujeme, i když se věcně držíme věci a adresujeme reálné problémy, o kterých snad, panebože, musíte vědět, pokud nežijete ve vzduchoprázdnu.
Místo toho tady Tomio Okamura často se střídal u pultíku s jinými opozičními poslanci a poslankyněmi a (nesrozumitelné) opanoval na 12 hodin. Vůbec se nedržel věcně projednávaného tématu, předčítal zde nějakou diplomovou práci, která vůbec nesouvisela s tím, co trápilo občany a občanky této republiky. Tak to byly obstrukce, které vy jste mezi svými měli kritizovat, ale my se tady jenom snažíme adresovat problémy lidí, kteří žijí v této zemi. Věřte mi – to není žádný můj subjektivní nebo politický názor, ale vychází to ze všech dostupných dat a analýz – že bydlení je prostě problém číslo jedna pro lidi v téhle republice. Jestli s tím něco neuděláte, tak bude hlubší a hlubší a ta odpovědnost půjde léta a roky za vámi.
Takže bohužel dneska je tady ticho po pěšině, to je, myslím, dokonalá vizitka této vlády. Čili ano, pravděpodobně bude líp, ale nikoliv lidem v této republice, ale stranickým kádrům a kádryním, které Andrej Babiš si jmenoval do této své vlády. Tak už jen snad nakonec, pokud nechcete odpovědět na naše otázky, tak se alespoň styďte!
Děkuji.
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