Richterová (Piráti): Paní ministryně nemá pravidla porušovat

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
příspěvek paní poslankyně Ožanové to tady oživil, to bezesporu, ale zazněla taky spousta nepravd. Já nebudu na ně reagovat, jenom řeknu: Prosím, nepodsouvejte nám, paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, věci, co neříkáme. Velice stručně. Obecní bydlení samozřejmě má sloužit třeba potřebným profesím nebo prostě dalším lidem, u kterých obec ta pravidla nastaví podle svého uvážení, ale to klíčové je, že u politiků, kteří ta pravidla určují, u členů rady, starostů a starostek prostě je ta pachuť – oni jsou těmi, kdo vytvářejí konkrétní regule, konkrétní pravidla, jak se obecní byty přidělují. A když v nich pak sami bydlí, tak je prostě otázka, jak tomu má veřejnost důvěřovat.
Jestli to je opravdu fér, jestli může mít veřejnost důvěru, že se s těmi byty nešmelí, že se nepřidělují pod rukou pár vyvoleným. A my proto chceme dvě věci: ať jsou jasná pravidla pro přidělování těch bytů veřejně, ale druhá věc, ať jsou i jasné informace o obývání obecního bytu veřejně v majetkovém přiznání politiků. To je návrh, co dáváme jako pozměňovací k stavebnímu zákonu. Ale tohle je jedna věc. Jedna věc, kde bychom chtěli, ať prostě můžou lidi věřit tomu, že se tady v naší zemi s obecními byty nakládá férově, transparentně, že nejsou prostě jenom pro někoho, že to je předvídatelné.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Ale vedle toho je tady problém černých staveb. A opravdu v okamžiku, kdy paní ministryně Mrázová má řešit problémy lidí v naší zemi, má řešit dostupné bydlení, místo toho chce rozbít celý systém skrze nový stavební zákon, kdy hrozí, že se nebude stíhat povolovat, že se to celé úplně zadře – a ta tisícovka stran komplexního pozměňovacího návrhu, co to je? Bylo to tady vůbec někdy? Vždyť to bude akorát nějaká developerská anarchie. Proč? Protože to může vést k další spoustě černých staveb, které ona umožňuje velice snadno legalizovat.
A Kateřina Stojanová tady vystupovala o tom, jak byla v Bílině, protože je poslankyní za Ústecký kraj, jak se jela podívat na to, že jsou ty černé stavby odstraněny, čímž prostě došlo k tomu potvrzení, že to vskutku byly černé stavby, a samozřejmě ty objekty zmizely o mnoho let později, než by zmizet měly – až po tlaku médií, až po tlaku veřejnosti.
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A takto tady chce vláda Andreje Babiše a takto chce tady paní ministryně Mrázová zajistit dodržování předpisů, pravidel, práva? Vždyť černé stavby jsou prostě problém. Nelegálně postavené objekty můžou ohrozit nejenom bezpečnost lidí, můžou narušovat životní prostředí, negativně ovlivňovat okolní zástavbu. Vytvářejí zkrátka nerovné podmínky pro všechny, kteří zákonné postupy dodržují.
A já se dostávám k závěru. Ráda bych, abychom tady rozhodli, jestli na ty otázky a tato dilemata odpoví premiér této země. Ráda bych, aby se premiér této země vyjádřil k problémům paní ministryně Mrázové – za Piráty to máme jasné: měl by ji odvolat – ale protože tady paní ministryně byla, tak ji chci ještě jednou vyzvat: Paní ministryně, vystupte, obhajte to tady, řekněte lidem, jak to s těmi vašimi černými stavbami bylo a je.
Já bych ráda, aby ta interpelace byla dnes ukončena a nemuseli jsme se o tom už dál bavit. Ale paní ministryně navrhuje věci, jako: Pokud by nařízení odstranění stavby představovalo pro povinného nebo pro jiné osoby nebo pro veřejný zájem zcela zjevně zásah nepřiměřený přínosům, takže se nemusí nařídit odstranění.
Takže já úplně závěrem zdůrazním: Když je újma nepřiměřená přínosům, tak podle paní ministryně Mrázové úřad nemusí nařídit odstranění, navíc ruší dobu 30 dnů na legalizaci, dělá jí neomezenou a umožní tím například neodstranitelnost černých staveb v chráněných krajinných oblastech. Tam nebude totiž narušen zájem třetí osoby a je podle mě na tomto všem vidět, že paní ministryně tady není proto, aby hájila nás, lidi, aby hájila to, aby tato země fungovala férově, ale aby skutečně prosazovala nějaké skryté zájmy. Ta kauza jejích černých staveb, která je prostě spjatá (Ukazuje materiál.) s vedoucím stavebního úřadu, s kterým prostě byla v nějakém přátelském vztahu, který vyjadřuje tato fotografie, je toho jen a pouze dokladem a ilustrací. Tak ji opětovně vyzývám, ať vystoupí paní ministryni, která má hájit dodržování pravidel a ne je sama porušovat. A pokud nezareaguje, tak navrhuji přerušení do přítomnosti premiéra této země, na něhož byla položena tato interpelace.
Děkuji.
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