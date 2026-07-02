Ožanová (ANO): Potřebné jsou rodiny s dětmi a staří lidé

Děkuji vážený pane místopředsedo,
já si dovolím zareagovat na předřečníky, byť se to týká interpelace na pana premiéra. Mě tady hodně překvapilo několik věcí. Já se k tomu chci vyjádřit, běžně bych nereagovala. No, začnu s tím, že já jsem z Moravskoslezského kraje. Kolegyně Stojanová, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, z Ústeckého kraje. Každý se díváme na problémy jinýma očima.
Já bych uvedla takovou jednu věc ještě k těm posledním slovům. Podívejte se, kolik ministrů tady sedí. No, já vám to řeknu: přesně tolik, kolik v minulém volebním období. Je to úplně stejné, prosím vás, nic se nezměnilo, je to stejné. Takže já s tím nemám problém, protože prostě situace je stejná. Bylo by dobré se někdy na tyhlety věci podívat?
No, nicméně jsem z Moravskoslezského kraje. Jsem z města, z centra Ostravy, kde jsme na radnici spolu s Piráty a taky děláme bytovou politiku. A víte, dáváme část bytů ve výběrových řízeních, ale také máme sociální byty, které dáváme na trh, některé prostřednictvím města, některé prostřednictvím Armády spásy a podobně. Když přidělíme někomu sociální byt, on potom dlouhodobě žije v tom, v pořádku. Pokud platí nájem, dostane na dobu neurčitou. No nikdy nezkoumáme, jestli se tomu člověku začal dobře dařit a jestli si náhodou nevydělal peníze. Prostě pokud bydlí, platí nájem. To, že někdo získá práci nebo lépe pracenou práci není pro nás výpovědní důvod. A přiznám se, že ani kolegové Piráti, kteří notabene mají bytovou politiku u nás v gesci, takovouto, s prominutím, hloupost nenavrhli. Prostě my jsme rádi, když se těm lidem, kteří předtím měli nějakou situaci špatně...
Já teď mluvím v obecné podobě, nezabývám se tím, vy jste jmenovali konkrétní osoby, ale pro mě, že vy automaticky berete to, že obecní byt je skoro vždy sociální byt, no prosím vás, tak to není. Ne všechny obecní byty jsou sociální byty. A opravdu lidi vyhodit z bytu, protože začali pracovat nebo se jim začalo lépe dařit, pro mě je to fakt nemyslitelné. Jak ti lidé mají žít? Opravdu to jim chceme sebrat i tu jistotu? Buďme rádi, že ti, co dříve byli nájemci sociálního bytu, který byl primárně určen sociálnímu, že se jim začalo dařit a že se postavili na vlastní nohy, tak za to je mám potrestat? No promiňte, tohle vlastně vy tady celou dobu, co říkáte, vy chcete, ať trestáme lidi za to, že se o sebe postarali a že se jim lépe daří. Ne, to já dělat nebudu. A doufám, že mí kolegové ve městě také ne. Ale budeme dál, na rozdíl od vás, dávat dál do systému sociálního bydlení byty, aby se lidé mohli k nim dostat, aby se mohli zvednout ze země, jít dál a začít žít. Není přece účelem udržovat každého v sociálních nejistotách. Je účelem umožnit podmínky, aby se ten člověk zvedl a dařilo se mu lépe. A ne každého zadupávat do země.
Já opravdu ta dlouhá diskuse, já jsem se k tomu nevyjadřovala velmi dlouho, ale už mě to začíná trošku překvapovat a říkám si, hergot, já jsem kdysi dostala obecní byt v divokých devadesátých letech, jak jsem se dozvěděla, já jsem si ho zprivatizovala, teda já jsem ho vybudovala, já jsem nedostala celý – a je to špatně.
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Prosím vás ještě k té divoké privatizaci z devadesátých let, které zmínila kolegyně Stojanová, vaším prostřednictvím, pane předsedající, víte, možná právě proto, že jsem starší, tak se na to dívám jinak. V té době, když po roce 1989 byl extrémně zanedbaný bytový fond skoro v celé České republice byl extrémně zanedbaný. Ta vaše divoká privatizace vedla k tomu, že se domy začaly opravovat, lidi se začali starat o své bydlení. Bylo to tehdy řešení, které velmi rychle pomohlo zvednout se obcím, městům a zlepšit kvalitu bydlení všech. Ano, ve světle nových za x let a teď bydlení, že někdo vlastní, někdo nevlastní opravdu je třeba se na to vždycky dívat v kontextu dějin. A tehdy opravdu i ty běžné obecní byty na nyní lukrativních adresách byly zanedbané, statisícové opravy vyžadovaly a to byla strašně divoká privatizace, že do toho ti lidi museli dát hodně peněz, museli opravit fasády, střechy, kanalizace – to se vám nelíbí? No, promiňte.
Já chápu, že se mohlo privatizovat o něco méně. Nicméně to vedlo k tomu, že se ta města pozvedla. A to je základ. Já možná teď skoro mluvím jako kolegové, když se dívám tady do jiných lavic, já se omlouvám, já se omlouvám, ale teď zjevně jsem udělala radost kolegům z jedné opoziční strany svým projevem. (Hovoří k poslancům ODS přední lavici.) Ale opravdu chcete, aby se lidem dařilo hůř nebo je udržovat v sociálních nejistotách? Ne, já chci, ať se jim daří lépe. A to je to, co já z těch vašich proslovů neslyším. Jenom dejme, dejme, dejme, ale my se snažíme o to, aby přece když lidem se dá pomocná ruka, aby potom mohli jít dál a nezůstávali jenom v těch sociálních nejistotách.
A to vlastně co vy chcete, jakmile se ti daří lépe vypadni a jdi jinam. Proč? Jako to opravdu chcete po těch obcích, ať toto dělají? Já pokud budu stále zastupitelkou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tak to dělat těm lidem nebudu. Opravdu ne, já je nebudu vyhazovat z bytu, protože náhodou začali pracovat a náhodou se jim daří lépe. Pokud budou chtít jít do lepšího bydlení, jdou třeba k nějakému developerovi – ať si jdou, ale já je k tomu nutit nebudu. A ani nebudu hlasovat pro to aby se to stalo výpovědním důvodem. Opravdu zaměstnání není výpovědní důvod z nájmu bytu.
Tady ještě zaznělo, že pěkné byty a ano, v devadesátých letech to pěkné byty nebyly, postupně se z toho ty pěkné byty staly anebo se ti lidé o ně postarali. A promiňte mi, to, že náhodou je byt pěkný nebo není pěkný, to je úplně jedno, když ten člověk bydlí. Jestli potřebuje sociální bydlení, bydlí nebo nebydlí, nechte to trošku i na těch městech. A ta města si to regulují různě, jaké já mám zkušenosti, mohou být samozřejmě jiné zkušenosti. Často jsme skončili u ombudsmana jak předchozí, tady musím říct, že napříč politickým spektrem se u nás politika bydlení dělá stále stejně bez ohledu na to, kdo je ve vedení radnice, kdy část bytů je sociální část bytu výběrovým řízením stále stejně, protože přece musí všechno dostačit. Ne, opakovaně jsme prošli u ombudsmana, že je to v pořádku.
Ale i když dáváme opravdu sociální byty, tak nikdy ty lidi, pokud platí nájem, z těch bytů nevyhazujeme. Může se stát, že třeba naruší občanské soužití. Ale takových věcí, ty jsou marginální, protože opravdu ti lidé většinou chtějí bydlet, chtějí posílat děti do školy. A já si myslím, že většina lidí se chce mít líp a něco pro to dělá.
Někteří jsou takoví, co pro to nic nedělají a bohužel musíme jim dát výpověď, protože třeba dochází k devastaci bytového fondu, neplní podmínky, neplatí nájem, potom je legitimní vystěhování. Ale to, že někdo platí nájem a začal pracovat, není pro mě výpovědní důvod. To prostě promiňte, kolegové kolegyně, někdy se zkuste na to podívat i jinýma očima. Vy prostě jako já nevím, říct to zní to tak, vidíte rudě jo, ale opravdu to, že někdo pracuje a zlepší svoji osobní situaci není výpovědní důvod.
Bavme se o tom nebo jestli to chcete dát do zákona vlastně ty vaše řeči přetavit v zákon – dejte takový návrh zákona. Byla by zajímavá diskuse o tom, jak máme dávat výpověď těm lidem, kteří předtím nepracovali a nyní mají začít pracovat. Takhle vy to vidíte, ale já to tak nevidím. A divoká privatizace nebyla divoká. Vedla k tomu, že se spravila města, opravily se domy, které chátraly. Bylo to nejrychlejší způsob, jak dostat peníze do bytového fondu.
Ten fond byl tak extrémně zanedbaný, že většina i v centrech měst to vypadalo, jak ve vyloučených lokalitách a kde nebylo kde ty peníze brát. Lidi si opravili ty domy, spravili byty. Opravdu se to zlepšilo. Proto teď jsou ty byty a jsou opravené.
Kolegové, kolegyně, vaše bytová politika – já si dobře pamatuju, jaký byl původní návrh o dostupném bydlení, a to bylo pro mě vždycky zajímavé, protože v původním návrhu zákona bylo mimo jiné to, že tím, kdo by měl dostat byt, že je v bytové nouzi – já to řeknu jednoduše – nepracující muž ve věku 30 až 40 let v insolvenci, bezdětný, bez toho... byl ten potřebný, který – chudáček – potřeboval dostat byt, byť mohl pracovat, zdravý, ale potřeboval. Pro mě to bylo prostě šílené, že to v tom návrhu vůbec bylo, něco takového, místo rodiny s dětmi, lidí, kteří skutečně nemohou pracovat – vám to bylo jedno – ale i člověk v exekuci, který může pracovat, nebo v insolvenci, dospělí, bez rodiny, je ten chudák potřebný. Ne, pro mě jsou potřebné rodiny s dětmi, staří lidé.
Takže taková byla vaše bytová politika, takový byl návrh na dostupné bydlení. Dostupné bydlení pro někoho, kdo – obvykle člověk v produktivním věku, který žije sám, si zavinil – ne tím, že by měl špatné podmínky, ale zavinil si tu situaci vlastním přičiněním, ještě mu nabídnu. On potom odejde z toho bytového – bydlení, protože něco bude špatně. A já mu za dva roky znovu strčím ten... Prosím vás, lidem pomůžeme, když je naučíme – a to, co dělají některé charitativní organizace – a já jsem jim za to vděčna, protože všechny, komu my dáváme byty – Armáda spásy, charita – oni s těmi lidmi pracují tak dlouho a vždycky, když nám doporučí, abychom dali těm lidem, protože my jim dáme byty, oni s nimi pracují, záleží na nich, jeden rok, dva roky, tři roky, pracují s rodinami, ale když ti lidi nechtějí, tak vezmou dalšího, kdo skutečně chce řešit svoji bytovou situaci, a doporučí naší radě, abychom uzavřeli nájemní smlouvu na dobu neurčitou. My to učiníme a je tam stoprocentní úspěšnost.
Ale oni pracují s lidmi, kteří skutečně (Zdůrazňuje.) chtějí změnit svou situaci – a ne, že jim to strkají. Jestliže nechceš, neplníš podmínky, i té Armádě spásy nebo charitě, tak prostě jdou za dalším klientem, protože chtějí pomoct tomu, kdo chce, aby mu bylo pomoženo, a ne jenom natahovat ruku. Ten člověk musí i proto něco udělat. A můžu říct, že mají vysokou úspěšnost, protože opravdu naučí, pomohou těm lidem, jak se platí nájem, pomohou jim se zvednout. A my jsme rádi za to my a ti lidé třeba i v budoucnu najdou práci. A pak mám říct ne? Já zase ten byt vezmu, vy už jste si našli práci, tamten nemá práci, jděte pryč, dělejte si, co chcete – a já to dám někomu dalšímu.
Ne, pokud budu v zastupitelstvu obce, takovou politiku já dělat nehodlám. A jsem ráda, že kolegové Piráti, se kterými jsme tam v koalici, takovou politiku jako vy tady neprosazují.
Děkuji za pozornost.
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