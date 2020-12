Laudát (KAN): Rozklad, kam se podíváš

reklama

Od nočního hlasování ve Sněmovně už uteklo dost dní, ale křik neustává. Cílem útoků se stává více ODS, než vládní koalice vedená Babišem. Sociální demokraté se od návrhu svého premiéra distancují. Asi se ve zbývajících dnech svých ministerských seslí budou snažit namluvit veřejnosti, že u toho nebyli. Za bukem číhají Piráti, kteří vypustili testovací balonek útočící na majetek bohatší střední třídy. K myšlence návrhu na zdanění prodeje firem se přihlásil jistý miliardář Barta, a pokud mluví pravdu, tak Pirát Ferjenčík byl sněmovním listonošem. Nevím, jestli Pirátům dochází, co pro společnost znamená slabá a zničená střední třída. A podle slov Barty to nejsou jediné daně, které by na majetek lidí uvalil.

V klidu není ani naše vnější bezpečnostní situace. Hradní poradce/neporadce Nejedlý, kterému z bůhvíjakých důvodů zamini vydalo diplomatický pas, se odjel radit do Moskvy. Jak to v minulosti dopadlo s poradami v Moskvě, si my dříve narození moc dobře pamatujeme. Porady byly tak výživné, že jsme se z toho nevzpamatovali ani po více než třiceti letech po jejich odtroubení, či spíš odcinkání klíči.

Korunu všemu nasadil Zeman, který rovnou požaduje soupis ruských agentů a s nimi souvisejících případů na území naší republiky. To už to šéf BIS může rovnou poslat do Moskvy, nebo pověsit na internet. Za to je Zeman zralý na odvolání z funkce, nebo na posouzení jeho stavu lékařským konsiliem.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

V mezidobí se vynořila zpráva, že v době, kdy se v řece Bečvě otrávily tuny ryb, došlo k technické havárii ve společnosti DEZA, která patří do holdingu Agrofert. Je to určitě jen shoda okolností, ale DEZA pachatelem podle ministra Brabce určitě není. Málem to prohlásil dříve, než k havárii došlo. Slovutný doktor Grunstein by asi v té souvislosti modifikoval známé prohlášení, že to je náhodička, že Švejka bolí koleno zrovna když vypukla světová válka.

Neklid dole a řev nahoře už je takový, že dole by se dalo dusno krájet a nahoře už volání Venezuely Maláčové nachází čím dál méně sluchu, i když by rozdávala dál jako divá.

Ve čtvrtek by se měla dostavit částečná kovidová demokratůra. V jakém stavu se nacházejí firmy, se asi v plné nahotě projeví po Novém roce.

Už jsme si zvykli, že už, nevím kolikátý, rok vyplňuje téma české politiky Babišův střet zájmů. Tak teď to bylo ohlášeno z Bruselu oficiálně. Má ho. A nic nového pod sluncem, že se jako ozvěna ozývá " Nemám ho". Zbývá dořešit, kdo zaplatí vratku (podle médií to může být až 450 miliónů). Nezaplaťte to, když máme takového vynikajícího premiéra. Příště mohou naši vyjednavači dotací lákat na podporu dotací slovy, že nechceme dotace zadarmo (profesor Zelí nabízel, že nechce slevu zadarmo).

A pražský primátor Hřib zjevně dostal stranický úkol, a tak poprvé sepsal veřejnou listinu o úspěších budování Prahy pod jeho vedením. V ničem si to nezadalo s Babišovým předvolebním odškrtáváním Splněno, splněno, splněno. Kdo zná realitu pražských ulic, tak si asi pomyslí svoje. Půlka mandátu je fuč, a co? Žádný palčivý problém metropole vyřešen nebyl. Snad někdo za dva roky zvedne prapor, nebo napíše na autobus Pusťte nás na ně! Přece jenom je potřeba někoho, kdo pohne s Městským okruhem, konečně začne stavět metro do Krče a nebude se schovávat za geologický průzkum, nebo postaví alespoň nějaký kousek tramvajové trati místo PR žvanění, které má jepičí život.

