Laudát (KAN): Z trumpovské mizérie se budou USA dlouho vzpamatovávat

15.04.2026 9:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Donaldu Trumpovi.

Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

Černé dny Ameriky: už skoro není dne, aby americký prezident Trump neprovedl nějaký lapsus. Postupně řídnou řady jeho příznivců, stále častěji i těch skalních. Nově se rozkmotřil i s jednou z mála evropských političek, ke které se hlásil  - italskou premiérkou Melloniovou - kvůli tomu, že si dovolila odmítnout Trumpova nevybíravá slova na adresu papeže. Krátce před tím maďarští voliči vypráskali ruského spolupracovníka a Putinova vazala Orbána z vedení země. Světem i nadále otřásá krize vyvolaná nepromyšleným a zběsilým plánem na válku proti Íránu. Pro USA teď bude problémem vrátit stav alespoň do doby před válkou. O, chvílemi nevybíravém, chování Trumpa k napadené Ukrajině a rozvracení NATO nemluvě. Styl komunikace obyvatele Bílého domu stále více naznačuje, že asi není psychicky zcela v pořádku. Za jeho chováním může hledat nějaký strategický plán jen zcela nezřízený optimista, který nemá dostatek informací, nebo rozumu. S každým dalším dnem vládnutí Trumpa se snižuje šance, že se USA stanou opět velkými a prvními. Pravý opak je pravdou. Z trumpovské mizérie se budou USA dlouho vzpamatovávat, pokud vůbec.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

KAN , Laudát , USA

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je Donald Trump psychicky narušený?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

