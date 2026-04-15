Laudát (KAN): Z trumpovské mizérie se budou USA dlouho vzpamatovávat

Černé dny Ameriky: už skoro není dne, aby americký prezident Trump neprovedl nějaký lapsus. Postupně řídnou řady jeho příznivců, stále častěji i těch skalních. Nově se rozkmotřil i s jednou z mála evropských političek, ke které se hlásil - italskou premiérkou Melloniovou - kvůli tomu, že si dovolila odmítnout Trumpova nevybíravá slova na adresu papeže. Krátce před tím maďarští voliči vypráskali ruského spolupracovníka a Putinova vazala Orbána z vedení země. Světem i nadále otřásá krize vyvolaná nepromyšleným a zběsilým plánem na válku proti Íránu. Pro USA teď bude problémem vrátit stav alespoň do doby před válkou. O, chvílemi nevybíravém, chování Trumpa k napadené Ukrajině a rozvracení NATO nemluvě. Styl komunikace obyvatele Bílého domu stále více naznačuje, že asi není psychicky zcela v pořádku. Za jeho chováním může hledat nějaký strategický plán jen zcela nezřízený optimista, který nemá dostatek informací, nebo rozumu. S každým dalším dnem vládnutí Trumpa se snižuje šance, že se USA stanou opět velkými a prvními. Pravý opak je pravdou. Z trumpovské mizérie se budou USA dlouho vzpamatovávat, pokud vůbec.
Ing. František Laudát
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku