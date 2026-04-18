Levice: Systém z lidí vytěží práci, pak je označí za přítěž

19.04.2026 14:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Simone de Beauvoir.

Foto: levice.org
Popisek: Levice

Simone de Beauvoir je nesmrtelná

14. dubna tomu bylo 40 let od úmrtí Simone de Beauvoir (*9.ledna 1908).

Můžeme si ji připomenout přes několik knih, které jsou stále bolestně aktuální.

Druhé pohlaví (1949): „Ženou se člověk nerodí, ale stává.“ Zde vysvětluje, že „žena“ není osud, ale role, kterou společnost vyrábí a drží při životě. Poslušnost, ekonomická závislost, „normální rodina“ – nic z toho není přirozené, ale organizované. Simone nechtěla „férovější podmínky“, ale zrušit to, co ty podmínky vyrábí. Stejně jako my, chtěla systémovou změnu.

Stáří (1970) – Starý člověk v kapitalismu není „ctěný senior“. Je problém. Neprodukuje, zpomaluje, stojí peníze.

Viděli jsme to relativně nedávno v pandemii: „otevřeme ekonomiku, někdo to odskáče“. Mainstreamem šířené výroky, že starší jsou „méně perspektivní“ a tedy okamžitě obětovatelní. To ale jen vyhřeznul neustálý, eugenický tlak, že život bez výkonu vlastně nemá cenu. A stát nacházel různá „řešení“ až podezřele výhodná pro velký kapitál, ale ne pro většinu obyvatel.

Zpět k feminismu, protože to spolu souvisí víc, než by se mohlo zdát: stejný systém, který tlačí ženy do neplacené péče, ty samé lidi ve stáří odhazuje. Nejprve z lidí vytěží práci (často zadarmo), pak je označí za přítěž. Ženské tělo kontroluje (potraty, mateřství), staré lidi odepisuje.

De Beauvoir to popsala bez obalu, ale nebyla za to „oceněná“, naopak - přišla o možnost učit, její knihy šly na Vatikánský index zakázaných knih, byla označovaná za rozvracečku. V roce 1971 podepsala Manifest 343 a otevřeně se přihlásila k tehdy ilegálním potratům.

Psali jsme:

Půjdou po Orbánovi. Zahradil varuje: Může to skončit procesy
Knížák udeřil na Pavla: Usurpuje si právo na pravdu. Stydím se za něj
Trump po krizi udeřil: NATO? K ničemu. Papírový tygr
Hrad, ples a „rusobijci“. Příběh Demetrashvili rozjel sítě

Článek obsahuje štítky

levice

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je mateřství stigma?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Tomio Okamura byl položen dotaz

Svatby

Divíte, že se lidi míň berou. Čemu se divíte? Víte, kolik dnes svatba stojí? A není snad jedno, jestli jsou lidi manželé nebo spolu žijí bez papíru? Co je třeba řešit je nízká porodnost, jen nevím, jestli ta vaše pomoc bude dostatečná. Podle mě s ní přicházíte vždy pozdě a chybí jistoty, co bude tře...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Cvičení a masáže pro nápravu plochých nohouCvičení a masáže pro nápravu plochých nohou Zbavte se navždy otravného mechu na trávníkuZbavte se navždy otravného mechu na trávníku

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Josef Skála, Richard Štěpán: Festival Dne vítězství. Oslavy bez bázně a hany. T-34 znovu na Staromáku

15:29 Josef Skála, Richard Štěpán: Festival Dne vítězství. Oslavy bez bázně a hany. T-34 znovu na Staromáku

Dnem vítězství je 9. květen. Svoboda přišla až toho rána. Do Prahy a nejen sem. Přinesla nám ji Rudá…