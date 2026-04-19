Ponížení a hrozba. Zeman ostře k sudetským Němcům

Ve třetí části Partie na CNN Prima News Terezie Tománková přivítala speciálního hosta. Bývalého prezidenta České republiky Miloše Zemana.
Nejprve pronesl pár vět k volbám v Maďarsku.
„Ač jsem si přál vítězství Viktora Orbána, připomínal jsem jeho dvě slabiny. Zaprvé únava… a zadruhé, že je tu proti sobě téma vlastenectví a ekonomika. A zvítězila ekonomika,“ konstatoval Miloš Zeman. „Ale přiznám se, že jsem nečekal tak drtivé vítězství strany, která skutečně má 26 registrovaných členů. Je to tak,“ zdůraznil třetí český prezident Miloš Zeman.
A hned pokračoval.
„Když si vezmu některé ožehavé tématiky, jako je třeba Ukrajina, tak on rozhodně není proukrajinský. Ale je výrazně probruselský. A to bude ta zásadní změna,“ podotkl prezident Miloš Zeman.
Ing. Miloš Zeman
Připomínal také, že Magyar má za sebou dosti divoký rozvod, ve kterém Magyar čelil nařčení, že své dnes již exmanželce upekl psa v mikrovlnce.
Vyjádřil přesvědčení, že Viktor Orbán jako politik ještě bude mít co říct a teď se nestáhne z veřejného života.
Posléze věnoval pozornost situaci v Íránu a konstatoval, že Američané podcenili, jak dobře byl Írán připraven na úder, který přišel. Na to, kolik raket a dronů si nashromáždil, aby mohl odpovídat na americko-izraelské útoky.
Nad 47. prezidentem USA Donaldem Trumpem kroutil hlavou.
„Zničím velkou civilizaci. To řekl o Íránu. To snad neřekl ani Hitler. … A i když se mi v řadě ohledů Trump líbil, tak toto, upřímně řečeno, se mně vůbec nelíbilo. … Já ho nechci kritizovat kvůli jednomu výroku, protože každý z nás se někdy zmýlí a posléze svého výroku lituje, ale když se podíváte i na jeho další výroky, tak ty naznačují, že už ztrácí ty schopnosti, které kdysi měl a které ho přivedly na vrchol,“ zhodnotil Donalda Trumpa Miloš Zeman.
Jedním dechem dodal, že Trump má za zády vhodného pokračovatele. Svého viceprezidenta J. D. Vance.
„Mně se Vance líbil od okamžiku, kdy promluvil na Mnichovské bezpečnostní konferenci a vyčetl Evropské unii cenzuru… a další zlořády,“ pousmál se Zeman.
Uznal, že situace v Íránu se odráží i v české ekonomice, a tady konstatoval, že pokud někteří pumpaři zkrachují, bude to jen důkaz, že tržní prostředí v naší zemi funguje.
Pár slov věnoval i prezidentu Petru Pavlovi. Jeví se mu, že člověk neví, co by prezident Pavel na summitu říkal, až by stál za mikrofonem. Nebylo by tzv. salonfähig, aby prezident kritizoval vlastní vládu. „Tady je výrazná obava z toho, že prezident Pavel by se neudržel a kritizoval vlastní vládu, že nevydává na zbrojení více prostředků,“ upozorňoval Zeman.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Jedním dechem dodával, že to on prosazoval a prosadil rozdělení rolí, podle něhož prezident republiky bude jezdit na jednání NATO a premiér na jednání v EU.
„Když je chtějí dělat v Brně, tak v tom vidím urážku a ponížení tohoto národa. A ponížení národa, který si takovou urážku nechá líbit,“ pravil Miloš Zeman.
Varoval před obnovením majetkových nároků sudetských Němců na Česko. „Případně vlny návratů. A toho se obávám. To je reálná hrozba,“ nechal se slyšet třetí český prezident.
Poté se s diváky rozloučil a zdůraznil, že mu bylo potěšením vystoupit u Terezie Tománkové.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku