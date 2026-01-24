Macinka (Motoristé): Lipavského neziskovkářský klondike je absolutně neobhajitelný

25.01.2026 14:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke konci podpory pro vybrané neziskové organizace.

Macinka (Motoristé): Lipavského neziskovkářský klondike je absolutně neobhajitelný
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Předseda Motoristů sobě Petr Macinka v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS

Pan Lipavský asi tuší, že ten jeho neziskovkářský klondike je absolutně neobhajitelný, a tak se lacině pokouší hloubku svého průšvihu zastřít metodou "pomyslete někdo na děti", plus že je to něco “proti Ukrajině”.

Není. Je to celé jen krok proti zbytnělému čerpacímu lobby našich nevládek, které roky parazitují na českých veřejných financích. Politici bývalé vládní koalice v této hře sehráli oskarové role uzitečných idiotů, přičemž někteří je očividně hrají i nadále.

Zajímalo by mě, jak pan exministr lidem ospravedlní, proč české MZV financovalo hanojský gay pride festival ve Vietnamu...

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • Od 15.12.2025 pověřený řízením ministerstva živ. prostředí
  • místopředseda vlády
Psali jsme:

Babiš po zvolení na sněmu ANO: Vypadá to, že budu kandidovat ještě příště
Babiš se omluvil lidem za covid: Uvěřili jsme odborníkům a EU, byla to chyba
Zbláznil se Pavel, zbláznil se Řehka, padlo ke kauze „stíhačky Ukrajině“
Přestřelka o peníze pro Kavčí hory. Nora Fridrichová mnohé překvapila

