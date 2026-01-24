Macinka (Motoristé): Lipavského neziskovkářský klondike je absolutně neobhajitelný

Pan Lipavský asi tuší, že ten jeho neziskovkářský klondike je absolutně neobhajitelný, a tak se lacině pokouší hloubku svého průšvihu zastřít metodou "pomyslete někdo na děti", plus že je to něco “proti Ukrajině”.
Není. Je to celé jen krok proti zbytnělému čerpacímu lobby našich nevládek, které roky parazitují na českých veřejných financích. Politici bývalé vládní koalice v této hře sehráli oskarové role uzitečných idiotů, přičemž někteří je očividně hrají i nadále.
Zajímalo by mě, jak pan exministr lidem ospravedlní, proč české MZV financovalo hanojský gay pride festival ve Vietnamu...
Mgr. Petr Macinka
