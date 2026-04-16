Mádlová (ANO): Celkově to působilo jako skvěle sehrané divadlo

Opozice svolala mimořádnou schůzi. Poslech projevu předsedy ODS Martina Kupky byl vlastně docela zajímavý zážitek. Člověk by skoro nabyl dojmu, že mluví někdo, kdo českou politiku poslední roky pozoroval zpovzdálí – ne někdo, kdo ji aktivně spoluutvářel.
Čtyři velká témata: drahota, inflace, stav médií a bezpečnost. Všechno bezesporu důležité věci. Jen je zvláštní, jak přesně tyhle problémy „vyrostly“ zrovna v době, kdy měla ODS poměrně slušnou příležitost ukázat, jak se řeší v praxi.
Obzvlášť působivé je volání po koncepčních krocích a stabilitě. To zní skoro jako nenápadná připomínka toho, jak moc taková stabilita v posledních letech chyběla — a jak složité je ji najednou objevit z opozičních lavic.
Pasáže o nezávislých médiích a svobodě projevu pak vyznívají skoro až symbolicky. Politika má zjevně zvláštní schopnost: některé hodnoty se zdají být nejviditelnější právě ve chvíli, kdy za ně člověk už nenese přímou odpovědnost.
A bezpečnostní témata? Tam už to bylo opravdu důrazné. Najednou jasné postoje, pevné hodnoty, žádné „ani ryba, ani rak“. Škoda, že tohle odhodlání nepřišlo ve chvíli, kdy se tyhle věci skutečně řešily
Celkově to působilo jako skvěle sehrané divadlo: „My bychom to dělali lépe.“
Ano, to už jsme jednou slyšeli. A dokonce jsme to i viděli.
Tak díky za připomenutí, že paměť voličů je zřejmě považována za kratší než průměrná tisková konference.
PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA
