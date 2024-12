Mádlová (ANO): Léky nejsou čokoládové lentilky a mají nějaká pravidla

Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Já bych se chtěla věnovat přibližně asi třem tématům, která se týkají tohoto zákona, a to konkrétně na to zdravotně sociální pomezí, kterému jsem se věnovala vlastně v průběhu celého projednávání. A bylo by určitě fajn, kdyby pan ministr mohl tady shrnout alespoň ty nejpodstatnější věci, které se týkají právě této nové zdravotně sociální služby. Jednak bych se chtěla věnovat částečně - a děkuji panu profesorovi Válkovi, že přišel, protože budu ráda, pokud třeba pomůže odpovědět na některé moje otázky, které budou čistě věcné.

A co se týče financování této nové služby zdravotně sociálních lůžek, tak jsou na to vyčleněné evropské peníze. Jenom shrnu, že vytvoření podle vašich zpráv nebo vašeho ministerstva nového zdravotně sociálního lůžka by mělo stát asi 3,1 milionu korun, což není malá částka. Potom v domově přeměna by měla vyjít zhruba na 620 000 korun a v léčebně nebo v nemocnici na 150 000 korun.

Váš rezort očekává, že se bude část léčeben a domovů přeměňovat na tato zdravotně sociální lůžka nebo zdravotně sociální zařízení, a já to mohu potvrdit, protože se o tuto problematiku zajímám. A to nejen teď s ohledem na novelu zákona o sociálních službách, ale také proto, že s tím mám sama profesní zkušenosti, takže mě zajímá, jakým způsobem se vlastně bude tato nová služba zavádět. A jaké podmínky musí být splněny, aby byla zajištěna kvalitní a bezpečná sociální a zdravotní péče. To znamená, že vy předpokládáte, že skutečně se budou měnit jak domovy pro seniory, stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Samozřejmě vždycky část toho zařízení a ti ředitelé nebo vedení těchto zařízení, tak se na tuto přeměnu určitě chystají. Potom také zavádíte nebo chcete zavést nové pravidlo, že by si měli platit i po těch 90 dnech, tak jako je to dneska v léčebnách dlouhodobé péče, tak by se měli nějakým způsobem po 90 dnech podílet na úhradě pobytu. Ale na druhou stranu zavádíte v úhradové vyhlášce takzvaný ošetřovací den, to znamená, že tam je vyčleněná nějaká paušální částka. Potom vlastně ještě se mění v souvislosti s tím teda zákon o zdravotních službách, kde se nějakým způsobem lépe vymezuje následná lůžková péče a zavádí se sociálně zdravotní lůžková péče, to je to, o čem vlastně mluvíme a o čem je ta nová zdravotně sociální služba.

Teď v podstatě oč se mi jedná? A tady bych si dovolila požádat tedy o odpověď, jak vlastně počítáte s tím, že tato služba bude financována? Protože v úhradové vyhlášce je vlastně, jak jsem již zmiňovala, zaveden nový ošetřovací den, který má nějaké svoje číslo, v tomto případě je to 00037, a tam vlastně vyčleňujete tu určitou paušální částku podle kategorií pacienta, to znamená, že vlastně do určité míry kopírujete to, za co jsou teď hrazeny léčebny pro dlouhodobě nemocné. To znamená, že zavádíte kategorizaci pacienta podle obtížnosti jeho zdravotního stavu. Nicméně z toho vypadává třeba ta pátá kategorie, kdy je pacient bezvědomí, což třeba v léčebnách pro dlouhodobou péči je, ale podotýkám, že i v těchto pobytových zařízeních jsou, pokud jsou to pacienti na sklonku života, tak mohou být v bezvědomí, protože jsou třeba v terminálním stadiu.

Ta paušální částka se vlastně příliš neliší od eldéenky u tohoto vlastně zdravotně sociálního lůžka. A teď se teda jedná o to, že v tom ošetřovacím dni, v tom paušálu, tak vlastně se počítá s úhradou jak na plat třeba sester, počítá se tam se stravní jednotkou, což třeba je můj dotaz, jestli počítáte s tím, že by si měl pacient připlácet nějak za stravu, ale přitom je to vlastně v tom paušálu. A jsou tam i další věci, třeba režie, jako je za topení, za praní prádla, a to všecko je vlastně v tom ošetřovacím dnu, který bude placen nebo hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

A tak, jak já to chápu, že je vlastně definováno toto zdravotně sociální lůžko, tak to znamená, že ta zdravotní péče by měla být hrazena z veřejného zdravotního pojištění a ten klient by vlastně měl příspěvek na péči, který by čerpalo to zařízení, které má registrovanou tuto službu. Ale v současných pobytových zařízeních, tak tam si i ten klient právě připlácí i za ten pobyt, za stravu, to znamená, že by pravděpodobně odpadla teda i tato částka. A v tom zdravotně sociálním pomezí na tom zdravotně sociálním lůžku by se platil nebo čerpal pouze příspěvek na péči zase v příslušné výši.

To znamená, že vlastně by se snížila platba toho klienta, který teďko platí v tom pobytovém zařízení, ale větší část té úhrady by se přenesla na bedra zdravotních pojišťoven, protože je to vlastně zdravotně sociální služba, a má se tedy hradit z veřejného zdravotního pojištění. To znamená chtěla jsem se zeptat, jestli je to takto opravdu míněno, protože vlastně na těchto lůžkách odpadá ta odbornost 913, o které jste mluvil, že to jsou sestry, které poskytují určité výkony, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Čili to v tomto případě nebude a ta ošetřovatelská péče a jiná zdravotní služba tak bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění. To znamená, že opravdu větší díl by šel, by se přesunul z úhrad veřejného zdravotního pojištění.

A v souvislosti s tím jsem se chtěla zeptat, nevím kterého z ministrů, jestli jste opravdu jednali se zdravotními pojišťovnami, jak to vypadá se sítí lůžek, protože pokud by mělo dojít k nějakému většímu čerpání na tuto zdravotně sociální službu, tak pak to samozřejmě může mít dopad i do hospodaření a do výdajů zdravotních pojišťoven, což bychom samozřejmě nechtěli, protože už teď ta situace je napjatá. Jak říká sám pan ředitel kabátek, tak se nedaří úplně restrukturalizace akutní péče tak, jak by si třeba představovali, přeměna na jednodenní chirurgii a tak podobně. To znamená už hlásí, že v příštím roce může dojít k nějakým problémům většího deficitu. To samé jsou ostatní zdravotní pojišťovny a bylo by samozřejmě velkou chybou, kdyby se v důsledku toho měly nějakým způsobem dál vlastně zmenšovat výdaje péče třeba na centrové léky a podobně.

Takže zajímalo by mě, jakým způsobem toto bude financováno, protože musí být nějaká síť, jestli počítáte, že to bude nějakým způsobem po krajích. A jestli by se opravdu mohli teda vyloučit, že to nebude mít velký zásek do výdajů z veřejného zdravotního pojištění čili ze zdravotních pojišťoven, protože ten ošetřovací den má nějaká svoje pravidla a to, co si platili teď klienti v pobytových službách, tak by vlastně šlo z veřejného zdravotního pojištění. Takže to je jedna věc, na to financování a na síť těchto lůžek, kolik peněz je na to vyčleněno, kolik lůžek asi pokryjí tedy ty evropské peníze.

Potom druhým tématem, o kterém jsme tady mluvili minule, tak to byly ty zdravotní výkony, kdy jsme se snažili nějakým způsobem vás požádat o to, jestli byste nám mohl sdělit, o jaké zdravotní výkony se jedná. V podstatě jste řekl to, že tím, že nejsou zdravotní sestry, tak by třeba léky mohli podávat pečovatelé, což samozřejmě my úplně nerozporujeme, ale nezaznělo tady, jakým způsobem si to vlastně konkrétně představujete, protože jste to podal jako pozměňovací návrh ve druhém čtení a neprošlo to zdravotním výborem. To je i to, na co tady upozorňovala moje ctěná kolegyně paní profesorka Adámková, kde jsme mohli k tomu nějakým způsobem diskutovat v odborné rovině a upozornit třeba na některé věci a i zkušenosti s tím. Protože dovolím si podotknout, že léky nejsou čokoládové lentilky, byť jsou také barevné, ale že mají nějaká svoje pravidla.

Vy jste se odkazoval i na zahraničí. Ano, to je pravda, že v zahraničí tuto službu poskytují i pracovníci v přímé péči, ale jsou tam opravdu na to přísná pravidla a vy jste vlastně nebyl schopen nám tady říct alespoň základní pravidla, jakým způsobem to bude vlastně probíhat, jak si to představujete, protože samozřejmě my zdravotníci víme, jaká všechna rizika to přináší a co je potřeba udělat všechno pro to, abyste pracovníkem v sociálních službách, to znamená nezdravotníkem, zajistil bezpečnou péči.

A v tom zahraničí je to tak, že jsou třeba, když si vezmu třeba Spojené státy, tak tam jsou určitě certifikováni tito pracovníci v přímé péči, musí si po dvou letech obnovovat tuto licenci, že léky mohou podat, jsou tam přísná pravidla, která vlastně zaručují, že podávání léků bude bezpečné, mají tam i jasný postup, pokud jsou to silná analgetika, pokud jsou to opiáty, pokud jsou to jiné výkony, tak co všecko pro to musí udělat. Toto jste tady bohužel nezmínil, proto to tady zmiňuji znovu, jestli už máte nějakou konkrétnější představu, jak to bude probíhat. A nemyslím si, že to bude tak růžové, že říkáte, že to bude na dobrovolné bázi.

Takhle si myslím, že to fungovat určitě nebude. Jinak v zahraničí třeba uvedu i příklad toho, že například tyto léky kromě toho, že mají certifikáty, mají opravdu velmi důsledné kurzy od přípravy přes bezpečné podání, přes likvidaci, skladování léků. A za další chci upozornit i na to, že v České republice se podávají léky podle obchodních názvů, v anglosaských zemích je podávají podle generických názvů. To znamená, že ten pečovatel se může setkat s tím, že sice bude mít lék se stejnou účinností, ale nicméně bude mít jiný obchodní název, takže tam může dojít i k problémům při přípravě a podávání toho léku.

Takže těch situací, kdy může být narušena bezpečnost podávání léků - já se zmiňuju o tom podávání léků, protože jiné výkony jste tady vlastně nezmínil, takže jenom upozorňuji i na ty výkony. Jedná se i o aplikaci, jestli povolíte aplikaci subkutánních injekcí nebo intramuskulárních injekcí a podobně. Takže to jsou velmi závažné věci, o kterých je potřeba mluvit, a je velká škoda, že jsme neměli možnost o tom třeba diskutovat na zdravotním výboru a podělit se třeba se svými zkušenostmi ze zahraničí.

Jinak se také dá operoval s tím, že důvod, proč by měli podávat léky pečovatelé, tak je ten, že nejsou sestry. Já chci upozornit, že v těch anglosaských zemích mají ale na telefonu 24 hodin denně určitě registrovanou všeobecnou sestru, protože před podáním léků, zvláště některých, musí být zkontrolován zdravotní stav a udělat jednoduché třeba dvě tři otázky, aby se zjistilo, jestli ten lék je možné podat, anebo jestli je potřeba se poradit se zdravotnickým pracovníkem.

V souvislosti s těmi zdravotními výkony jsem se chtěla zeptat na jejich financování, jakým způsobem máte promyšleno to, jestli budou nějakým způsobem kalkulovány vlastně v ceníku sociálních služeb, protože tady bych chtěla jenom upozornit na to, že zdravotní péče je bezplatná podle Listiny základních práv a svobod a podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, kam nepochybně patří i tento výkon. To znamená, že v sociálních službách je nějaký ceník, který je daný, s maximální úhradou.

A jakým způsobem teda máte představu, že toto bude? Pravděpodobně to bude teda součástí té služby, ale nicméně asi by mělo být někde deklarováno, že podávání léků je tedy zdarma, že nebude možné vybírat peníze, anebo pokud jste se třeba s právníky na zdravotnické právo domluvili jinak, že lze tuto zdravotní péči zpoplatnit, tak bych poprosila i o tuto informaci, protože jinak v zákoně je napsáno, že v podstatě brát si přímou platbu od pacienta, v tomto případě i klienta, tak je vlastně nemožné. A vlastně se tomu věnoval i pan ministr Válek, této záležitosti.

Takže to je další dotaz, jakým způsobem to bude ošetřeno se zdravotními výkony, protože pak to znamená, že vlastně musíte tu hodinu, za kterou ten klient platí, musíte prodloužit o to podávání léků, ale neměli byste za to vybírat další finanční prostředky díky tomu, že je garantovaná bezplatná zdravotní péče.

A posledním tématem je, a dovolím si to tady znovu a naposledy zmínit, tak je nahlížení a přístup do zdravotnické dokumentace, kde jsou zvlášť citlivé údaje, kdy dochází vlastně k prolomení do zdravotnické dokumentace nezdravotnickými pracovníky. Teď máme ošetřeno v jediném zákoně o zdravotních službách, kdo a za jakých podmínek může mít přístup ke zvlášť citlivým údajům, jakým nepochybně zdravotní stav je.

Když jsem se tady na to ptala, tak zase jsem nedostala odpověď, za jakým účelem to má být, jaké informace pečovatel potřebuje. Protože jak už jsem tady zmiňovala, tak jsou to pracovníci, kteří mají různé vzdělání, mají třeba základní školu plus akreditovaný kurz nebo mají učiliště plus akreditovaný kurz, v každém případě jsou různých profesí. Co jsem já zažila, tak jsou to třeba prodavačky, kadeřnice, kuchařky a tak dále. Dělají velmi záslužnou péči, to v každém případě je třeba jim poděkovat, že v těch sociálních službách pracují a vykonávají těžkou práci.

Ale nicméně je potřeba nastavit nějaká pravidla. Protože tak jak jsem mluvila třeba jenom s některými, třeba i řediteli, tak oni se vlastně těší, že ti pečovatelé budou mít přístup do sesterské, minimálně do sesterské dokumentace. Ale ona je představa, že vlastně ta sesterská dokumentace obsahuje totéž, co vlastně ta pečovatelská dokumentace, ale ta k tomu skutečně není.

To znamená, že tady bych se chtěla znovu zeptat, za jakým účelem, protože to vyžaduje i směrnice o GDPR, za jakým účelem má být vstup do zdravotnické dokumentace. Znovu podotýkám, že jsou to zvláště citlivé údaje. A samozřejmě by bylo velmi nežádoucí, aby docházelo ke zneužívání těchto údajů. A mělo by (to) být skutečně jasně definováno. Protože pokud je to v nemocnici, tak ani zdravotníci nemůžou a nemají přístup ke všem zdravotnickým údajům, nemůžou do operačních protokolů, nemůžou do psychiatrických záznamů, nemůžou se dívat k jakémukoliv pacientovi, který ve zdravotnickém zařízení leží.

A v případě pobytových zařízení, tak tam máte jistotu, že máte například deset sester, o kterých víte, že mají přístup za nějakých pravidel do zdravotnické dokumentace, a teď k tomu přibyde dalších čtyřicet pečovatelů. Víme, že ta fluktuace leckde je vyšší. To znamená, jakým způsobem toto ošetříte. A samozřejmě to riziko úniku dat se prohlubuje. A toto je opravdu velmi citlivé. A je třeba i to, že se ve zdravotnických zařízeních podepisuje souhlas, že i třeba studenti, kteří se připravují na budoucí povolání, tak s tím musí pacient dát souhlas, že mají přístup do zdravotnické dokumentace a podobně. Čili ta pravidla jsou přísná.

Tady najednou v zákoně o sociálních službách tak dáme jediný paragraf 100, kde vlastně dáváme přístup do zvlášť citlivých údajů, aniž by k tomu byly nějaké teze vyhlášky, za jakým účelem, k jakým datům a podobně.

Čili to já považuju za velmi závažné a nepřijatelné, jakým způsobem to bylo předloženo. Protože i vy, pane ministře, se můžete setkat s tím, že potom si můžete o sobě přečíst různé věci v rámci titulku, co se týče vašeho zdravotního stavu nebo vaší rodiny. A to je samozřejmě velmi nepříjemné. Protože zdravotníci jsou velmi cepovaní od prvního ročníku svého studia, jak mají přistupovat ke zdravotním údajům a ke zdravotnické dokumentaci. A já jsem za to velmi ráda, protože bych si o sobě skutečně nerada četla někde v novinách, jaké mám anamnestické údaje a jaké mám zdravotní problémy. Takže to je za mě asi vše a budu se těšit na odpovědi.

Děkuji.