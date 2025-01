Mádlová (ANO): Lež jménem zemní plyn

LEŽ JMÉNEM ZEMNÍ PLYN

„Na Západě se učí o tom, jak jsme se zbavili závislosti na Rusku“. „Zbavili jsme se ruského plynu“. „Nebudeme již nadále financovat Putinovu válku“. Tak tohle jsme mohli v minulých měsících a letech slyšet od Fialovy vlády. LEŽ! Za ruský plyn jsme za poslední necelé 3 roky zaplatili 190 miliard korun! Samozřejmě, že plyn nenakupuje vláda, ale chování distributorů ukazuje, že nebyla zajištěna levnější a spolehlivější alternativa.

Koncem roku 2024 k nám tedy znovu proudil hlavně ruský plyn, stejně jako ruská ropa. Vláda hrála s veřejností falešnou hru, ve které pokračuje i nyní, kdy tvrdí, že nezávislost na ruském plynu nezakazuje jeho nákup. To je sice pravda, ale je to chabá výmluva.

Ruského plynu bychom se mohli zbavit jedině embargem. K tomu nepřistoupila ani EU, protože ví, že by to pro několik států bylo likvidační a ceny by rostly ještě rychleji a více. Teď v Evropě i v České republice končí éra levného ruského plynu. Ukrajina dodávky přes své území zastavila. Nežádali jsme o to a důsledky budeme teprve sčítat.

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA ANO 2011



