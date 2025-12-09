Babiš jmenován premiérem, von der Leyenová už mu hned poslala úkol

09.12.2025 10:32 | Monitoring

Andrej Babiš byl jmenován českým premiérem. Komentátoři i politici se chytají jeho slov o tom, že z České republiky chce udělat nejlepší místo pro život. Gratulace přišla i od předsedkyně Evropské komise Ursuly von der leyenové. S připomenutím, jakou roli má Česká republika hrát.

Babiš jmenován premiérem, von der Leyenová už mu hned poslala úkol
Foto: Repro Twitter
Popisek: Předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová

Andrej Babiš byl dnes jmenován předsedou vlády. Jeho předchůdce Petr Fiala už mu také pogratuloval. A slíbil: „Do jmenování jeho vlády je mu a jeho týmu plně k dispozici vládní Hrzánský palác. Zajistíme, aby předání vlády proběhlo zcela hladce.“ Babiš ovšem oznámil, že Hrzánský palác využívat nehodlá.

Na Babišovo jmenování reagovali i další politici předchozí koalice, například poslanec Tom Philipp z KDU-ČSL. „Budeme pečlivě sledovat, jak splní svůj slib, že se zbaví břemene střetu zájmů. Máme s ním neblahé zkušenosti, a proto musíme zůstat ostražití,“ slíbil. Jeho kolega Výborný pro změnu slibuje zase udělat vše pro to, aby vyhrál příští volby.

Gratulaci posílá také europoslankyně Danuše Nerudová ze STAN, která se zároveň otřela o Babišův slib, že udělá maximum pro to, aby se v Česku žilo nejlépe na planetě. „Nemusí udělat z ČR nejlepší místo pro život na celé planetě. Osobně mi od něj bude stačit, když bude chápat, že stát se neřídí skrze SMS zprávy, krize se mají řešit (nikoliv chaoticky přiživovat), pravidla dodržovat a místo ČR je v bezpečné Evropě,“ prohlásila.

„Čekají nás těžké 4 roky, ale mám naději. Tou nadějí je každý z vás. Teď potřebujeme silnou občanskou společnost, která bude bránit demokratické a svobodné Česko, které do EU a NATO prostě patří,“ zval se mladý pirát, Tomáš Havelka.

Ozvali se také čeští komentátoři. „Andrej Babiš po jmenování premiérem řekl, že chce, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na planetě. Není to málo, Andreji Stefanoviči? Proč ne rovnou v celé galaxii? A nemělo by se to dát do programového prohlášení vlády?“ ptal se Jiří Pehe. „Andrej Babiš prohlásil, že chce udělat z Česka nejlepší místo na Zemi. Věřím mu to. Zejména proto, že nespecifikoval pro koho,“ přidal se Petr Honzejk z HN. „Lidé od Zbraslavi až po Smíchov už hlásí, že místo Vltavy teče víno... To taky zařídil Andrej Babiš?“ přišel se svou troškou do mlýna Jiří Štefek, spolupracovník Reflexu.

Gratulace přišla také z vedení Evropské unie, od předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ale i něco jiného. „EU čelí rostoucím výzvám. Vaše země má důležitou úlohu při prosazování naší evropské agendy prosperity a bezpečnosti. Těším se na spolupráci s vámi, počínaje nadcházejícím zasedáním Evropské rady,“ vzkázala Babišovi. Ten ve vysílání ČT uvedl, že se chce evropských jednání účastnit, zejména jednání Evropské rady.

Psali jsme:

Po jmenování Babiše padlo, kdo platí Petra Pavla
Zbořil má nápad pro smutné fanoušky Petra Pavla. Z Kavčích hor
Kubovo Super Česko: Zachrání Babiše, nebo ho zničí?
Šídlo popisoval Babišovu vládu, ale popsal Fialovu. Kvůli psychické poruše to neví, obává se Holec

 

Zdroje:

https://t.co/8TBbEO4YeU

https://twitter.com/AndrejBabis?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/danusenerudova/status/1998306800626548908?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/AndrejBabis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/politika?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hashtag/vlada?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JiriPehe/status/1998310095138984303?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JiriStefek/status/1998309699264078257?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MarekVyborny/status/1998306134638371112?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MUDr_TomPhilipp/status/1998308351697105249?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PetrHonzejk/status/1998310459418812660?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/politikhavelka/status/1998305715031777571?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/vonderleyen/status/1998307416224432639?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Honzejk , Pehe , von der Leyenová , Philipp

autor: Karel Šebesta

Jinde na netu:

Videotestování FEMINNA – přírodní mycí olej pro intimní hygienu

Videotestování FEMINNA – přírodní mycí olej pro intimní hygienu

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 46 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Po jmenování Babiše padlo, kdo platí Petra Pavla

9:25 Po jmenování Babiše padlo, kdo platí Petra Pavla

Andrej Babiš byl na Pražském hradě jmenován premiérem. Při jmenování mu prezident Pavel děkoval za d…