Babiš jmenován premiérem, von der Leyenová už mu hned poslala úkol

Andrej Babiš byl dnes jmenován předsedou vlády. Jeho předchůdce Petr Fiala už mu také pogratuloval. A slíbil: „Do jmenování jeho vlády je mu a jeho týmu plně k dispozici vládní Hrzánský palác. Zajistíme, aby předání vlády proběhlo zcela hladce.“ Babiš ovšem oznámil, že Hrzánský palác využívat nehodlá.
Na Babišovo jmenování reagovali i další politici předchozí koalice, například poslanec Tom Philipp z KDU-ČSL. „Budeme pečlivě sledovat, jak splní svůj slib, že se zbaví břemene střetu zájmů. Máme s ním neblahé zkušenosti, a proto musíme zůstat ostražití,“ slíbil. Jeho kolega Výborný pro změnu slibuje zase udělat vše pro to, aby vyhrál příští volby.
Gratulaci posílá také europoslankyně Danuše Nerudová ze STAN, která se zároveň otřela o Babišův slib, že udělá maximum pro to, aby se v Česku žilo nejlépe na planetě. „Nemusí udělat z ČR nejlepší místo pro život na celé planetě. Osobně mi od něj bude stačit, když bude chápat, že stát se neřídí skrze SMS zprávy, krize se mají řešit (nikoliv chaoticky přiživovat), pravidla dodržovat a místo ČR je v bezpečné Evropě,“ prohlásila.
„Čekají nás těžké 4 roky, ale mám naději. Tou nadějí je každý z vás. Teď potřebujeme silnou občanskou společnost, která bude bránit demokratické a svobodné Česko, které do EU a NATO prostě patří,“ zval se mladý pirát, Tomáš Havelka.
Ozvali se také čeští komentátoři. „Andrej Babiš po jmenování premiérem řekl, že chce, aby se Česká republika stala nejlepším místem pro život na planetě. Není to málo, Andreji Stefanoviči? Proč ne rovnou v celé galaxii? A nemělo by se to dát do programového prohlášení vlády?“ ptal se Jiří Pehe. „Andrej Babiš prohlásil, že chce udělat z Česka nejlepší místo na Zemi. Věřím mu to. Zejména proto, že nespecifikoval pro koho,“ přidal se Petr Honzejk z HN. „Lidé od Zbraslavi až po Smíchov už hlásí, že místo Vltavy teče víno... To taky zařídil Andrej Babiš?“ přišel se svou troškou do mlýna Jiří Štefek, spolupracovník Reflexu.
Gratulace přišla také z vedení Evropské unie, od předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ale i něco jiného. „EU čelí rostoucím výzvám. Vaše země má důležitou úlohu při prosazování naší evropské agendy prosperity a bezpečnosti. Těším se na spolupráci s vámi, počínaje nadcházejícím zasedáním Evropské rady,“ vzkázala Babišovi. Ten ve vysílání ČT uvedl, že se chce evropských jednání účastnit, zejména jednání Evropské rady.
autor: Karel Šebesta