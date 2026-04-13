Majerová (Trikolora): Sláva vítězům, čest poraženým

13.04.2026 13:13 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům maďarských parlamentních voleb.

Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Sláva vítězům, čest poraženým! Viktor Orbán sice prohrál, ale přesto je to zdaleka nejúspěšnější evropský politik. Co do let, kdy stál v čele vlády, mu nikdo z politiků zemí EU nemůže konkurovat. Orbánovou výzvou samozřejmě bylo, aby svoji misi ještě o další roky prodloužil, ale už to tak chodí, že doma nikdo není prorokem, zvláště pak když jste okoukaný a konkurence nabízí novou tvář. Stalo se to i takovým politikům, jako byli Winston Churchill či Charles de Gaulle. A co následovalo? Vrátili se. Známe to i od nás. Kdo by si po sarajevském atentátu vsadil na Václava Klause? O šest let později se stal prezidentem…

Nic nekončí. Jdeme dál!

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
