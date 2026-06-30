Majerová (Trikolora): V4 je zpět

30.06.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání představitelů států V4

Majerová (Trikolora): V4 je zpět
Foto: Archiv Zuzany Majerové
Popisek: Zuzana Majerová

Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko. Ve střední Evropě jsme vždy dokázali nejvíc ve chvíli, kdy jsme táhli za jeden provaz.

Mám radost, že se země V4 znovu scházejí u jednoho stolu a hledají společné odpovědi na výzvy, které dnes řešíme všichni. Ať už jde o bezpečnost, energetiku, dopravu nebo ochranu našich ekonomických zájmů, platí jednoduchá věc: společně jsme silnější. Když spolu mluvíme a spolupracujeme, je náš hlas v Evropě slyšet mnohem víc.

Někdy se zapomíná, že sousedé nejsou konkurenti. Jsou to partneři, se kterými sdílíme historii, zkušenosti i budoucnost. A právě na tom stojí síla V4.

Zuzana Majerová

  • Trikolora
  • poslankyně
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Článek obsahuje štítky

V4 , Majerová , trikolora

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