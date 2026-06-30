Canov (STAN): Čtyři největší města změnu RUD nepřipustí

Podávání návrhů na zrušení části zákona skupinou senátorů je významnou pravomocí Senátu. Osobně se v této oblasti pravidelně angažuji. Za dobu svého působení v Senátu jsem se stal již minimálně 8x (při zpětné statistice si nejsem zcela jist, zda jsem sám něco nepřehlédnul) zástupcem skupiny senátorů, která podnět k Ústavnímu soudu podala. A z toho 5x uspěla. Navíc jsem byl minimálně 5x i řadovým členem skupiny senátorů, která u Ústavního soudu uspěla. Pravda, jednou se mi stalo, že jsem byl nucen již podaný podnět stáhnout, protože se mi přes veškerou snahu nepodařilo sehnat potřebných 17 podpisů senátorů, ale jen 16.
Před několika dny, ve čtvrtek 25. června 2026, jsem se zúčastnil na pozvání primátora Liberce Zastupitelstva Statutárního města, kde jsem informoval o tom, jak se mi podařilo získat 29 podpisů senátorů ve věci podání na Ústavní soud ohledně diskriminace v RUDu (rozpočtové určení daní), kdy se navrhuje zrušit tzv. „přepočítací koeficient“ (který násobí daňový příspěvek na hlavu), který je u Prahy více než 4, u Brna, Ostravy a Plzně cca 2,3 a u všech dalších měst počínaje pátým největším Libercem 1,0.
Přiznám se, že jsem čekal, že přednesu své sdělení, kde budu konstatovat, že se podařilo vysoce překročit potřebný počet podpisů, uvedu, z kterých senátorských klubů kolik senátorů podepsalo a také z kterých krajských měst. A také uvedu, že kompletní text podání lze nalézt jak na mých stránkách ZDE, tak na stránkách Ústavního soudu ZDE. A taky, že stručně shrnu přípravu podání k Ústavnímu soudu, která pro mě započala již ke konci roku 2023, kdy jsme se dohodli s primátorem Jaroslavem Zámečníkem, že jsem připraven pokusit se sehnat podpisy senátorů v dané věci, pokud bude nějakou schopnou advokátní kanceláří řádné podání vypracováno (ZDE), video RTM+ ZDE.
To, co jsem chtěl přednést, to jsem přednesl (ZDE) a byl připraven odejít. V otevřené debatě se ovšem ihned ozval zastupitel Jindřich Felcman, hnán dlouhodobou nenávistí k Chrastavě a menším obcím obecně, když mně začal vyčítat, kolik má na RUD Chrastava. Co na tom, že velikost menších obcí řeší tzv. „koeficienty a násobky postupných přechodů“, které vůbec nebyly předmětem podání (a ani nemohly, zde není rozpor s Ústavou), hlavně, že si kopnul.
Navíc, spolu se svojí kolegyní Zuzanou Kocumovou, se obuli jak do primátora, tak do mne, jak to, že jsme nezařídili změnu zákona, když ve vládě byl STAN. Co na tom, že věřit v to, že za jakékoli (zdůrazňuji, že za jakékoli) vlády je napravení evidentně diskriminačního parametru možné, bylo a je naivní. Lobby čtyř největších měst to v jakémkoli politickém složení nikdy nepřipustí. Jedinou šancí je Ústavní soud. A v tomto směru je možné, že zapůsobí samotné podání k Ústavnímu soudu ještě před jeho nálezem.
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Samostatnou kapitolou, kdy jsem nestačil žasnout, bylo vystoupení zastupitele Petra Židka, který kritizoval vlastní text podání. Ten připravovala renomovaná advokátní kancelář a v závěrečné fázi ještě ve spolupráci s AK další. Opravdu jsem netušil, že by text dokázal Petr Židek vylepšit. Kdybych to tušil, tak bych ho s předmětnou AK včas spojil. Jenom si dovolím poznamenat, že vím, že mnoho AK odmítá podávat podání k Ústavnímu soudu, protože si na to netroufá. V našem případě se ovšem jedná o AK, která podání k Ústavnímu soudu podávat umí, podává je, často uspěje a pokud neuspěje, jedná se o podstatu sporu, nikoli o to, že by podání bylo připraveno špatně.
Korunu všemu ovšem zasadil článek na serveru „Náš Liberec“ (ZDE), a to již druhou větou svého nadpisu: „Senátor Canov před volbami podal kvůli daním podnět k Ústavnímu soudu. Zastupitelé se mu vysmáli.“.
Již v roce 2022 jsem na Zastupitelstvu Statutárního města Liberce řekl doslova: „To se v minulém období nestalo, samozřejmě kdyby takový vládní návrh přišel do Senátu, tak to nepochybně podpořím, protože jsem také názoru, že je to vůči Liberci nespravedlivé, že má zásadně méně než Plzeň, Brno, Ostrava. To ovšem neznamená, že jsem v RUD nic nekonal. Naopak, v roce 2017 Liberecký kraj inicioval navýšení podílu obcí na RUD z 21,04 % na 23,58 %. Byl to vlastně husarský kousek od Libereckého kraje a mým úkolem bylo projednat ho mezi senátory předem atd., aby v senátu hladce prošel. To se podařilo a nebylo to první navýšení RUD.“
Pokud se mi, jak tvrdí redaktor „Našeho Liberce“, zastupitelé vysmáli, není to ostuda moje, ale kolosální ostuda těch, kteří tak učinili. Netvrdím, že podání k Ústavnímu soudu bude úspěšné. Riziko, že Ústavní soud řekne, že daně jsou věcí zákonodárce, do které nebude Ústavní soud vstupovat, je velké. Nicméně je to jediná šance, jak věc napravit. A pokud se jakýkoli zastupitel Liberce vysmívá někomu, kdo se pokouší Liberci pomoci, tak je to jeho ostuda. Věřím však, že mlčící většina na libereckém zastupitelstvu je opačného názoru. Jako jeden z nich, který poté, co jsem zasedací síň opustil, za mnou přišel a poděkoval mi.
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