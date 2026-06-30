Německá chyba, kterou nelze opravit? Možná jde

30.06.2026 11:11 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Velkoobchodní ceny elektřiny se v Německu pohybují kolem 90 eur za megawatthodinu. Podle některých odhadů by však mohly činit přibližně 37 eur. To by ovšem Německo muselo udělat něco, co dlouhá léta odmítalo a čemu někdejší kancléřka Angela Merkelová vyšla vstříc. Muselo by ponechat v provozu své jaderné elektrárny. Nyní se navíc zdá, že by některé z nich mohly být znovu uvedeny do provozu.

Německá chyba, kterou nelze opravit? Možná jde
Foto: Hans Štembera
Popisek: Elektrárna s chladícími věžemi

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Angela Merkelová jako kancléřka odstartovala uzavírání německých jaderných elektráren. Jenže Němci postupem času začali zjišťovat, že se bez práce jaderných elektráren neobejdou. Dokážou sice vyrobit elektřinu např. z větrných elektráren nebo solárních panelů, ale na druhé straně stále využívají uhlí. A pak také energii dovážejí. Ať už z Francie, nebo z Česka.

Server nejčtenějšího deníku Bild upozornil, že některé jaderné elektrárny, které byly vypnuty kvůli zezelenání německé ekonomiky, bude možné opět nastartovat. Do čtyř let.

„První reaktory by mohly znovu dodávat elektřinu již v roce 2031. To je závěr nové analýzy pronukleárního think tanku Radiant Energy Group. … Prvními kandidáty, které jmenují, jsou elektrárny Brokdorf, Emsland, Isar 2, Neckarwestheim 2 a Grohnde. Podle autorů by se tyto mohly znovu připojit k síti přibližně za čtyři roky,“ napsal server deníku Bild s tím, že restart jaderných elektráren by představoval „záchranné lano“ pro německý průmysl.

Radiant Energy Group v této souvislosti upozornila, že s pomocí jaderné elektrárny by bylo možné vyrobit megawatthodinu za 37 eur. Velkoobchodní ceny energií se přitom dnes pohybují na hladině 90 eur.

Think tank Radiant Energy Group však také varoval, že pokud chtějí němečtí politici vzkřísit jaderné elektrárny, měli by to udělat rychle. Čím později to udělají, tím to bude náročnější. Už proto, že čím později to bude, tím víc odborníků na jadernou energetiku mezitím Němci ztratí.

„Autoři proto doporučují okamžité moratorium na vyřazování z provozu a novelizaci zákona o atomové energii, aby byl provoz jaderných elektráren opět legálně povolen,“ uvedl Bild.

Po návratu k jaderné energii volá i dnes nejsilnější opoziční strana u našich západních sousedů, Alternativa pro Německo (AfD).

Poslanec AfD Michael Blos upozornil na to, že „staré strany“, jako CDU/CSU, sociální demokraté nebo Zelení, po léta tvrdily, že se k jaderné energii v Německu v podstatě nelze vrátit. Ale teď se ukazuje něco jiného.

„Mnoho let nám staré strany tvrdily, že návrat k jaderné energii je nemožný. Nyní se ozývají ti, kteří naše jaderné elektrárny desetiletí bezpečně provozovali: bývalí ředitelé elektráren a experti na jadernou techniku vyzývají spolkovou vládu, aby prozkoumala reaktivaci německých jaderných elektráren. Zatímco Německo žije se stále vyššími cenami elektřiny a rostoucí nejistotou v dodávkách energie, mnoho jiných zemí se znovu obrací k jaderné energii. Myšlenkový trust Radiant Energy Group považuje návrat k jaderné energii v Německu do čtyř let za možný a odhaduje náklady na megawatthodinu elektřiny z jaderné energie na 37 eur, tedy méně než polovinu toho, co elektřina v současnosti stojí na trhu,“ napsal Blos na sociální síti X.

 

Ale server britského deníku The Guardian upozorňoval už v roce 2010, že si většina Němců přeje odklon od jaderné energetiky, a když tehdejší kancléřka Angela Merkelová upozorňovala, že se možná nepodaří naplnit tento cíl do roku 2021, většina německých voličů to nesla nelibě. „Podle nedávného průzkumu je 56 % Němců proti prodloužení životnosti jaderných elektráren s odvoláním na obavy z nehod a terorismu,“ napsal The Guardian už v srpnu 2010.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.bild.de

https://www.theguardian.com

https://x.com

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energetika , Merkelová , Německo , zahraničí , elekřina , x , The Guardian , Bild , AfD , CDU/CSU , ceny elektřiny , jádreo , Blos

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