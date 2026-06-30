Německá chyba, kterou nelze opravit? Možná jde

Server nejčtenějšího deníku Bild upozornil, že některé jaderné elektrárny, které byly vypnuty kvůli zezelenání německé ekonomiky, bude možné opět nastartovat. Do čtyř let.
„První reaktory by mohly znovu dodávat elektřinu již v roce 2031. To je závěr nové analýzy pronukleárního think tanku Radiant Energy Group. … Prvními kandidáty, které jmenují, jsou elektrárny Brokdorf, Emsland, Isar 2, Neckarwestheim 2 a Grohnde. Podle autorů by se tyto mohly znovu připojit k síti přibližně za čtyři roky,“ napsal server deníku Bild s tím, že restart jaderných elektráren by představoval „záchranné lano“ pro německý průmysl.
Radiant Energy Group v této souvislosti upozornila, že s pomocí jaderné elektrárny by bylo možné vyrobit megawatthodinu za 37 eur. Velkoobchodní ceny energií se přitom dnes pohybují na hladině 90 eur.
Think tank Radiant Energy Group však také varoval, že pokud chtějí němečtí politici vzkřísit jaderné elektrárny, měli by to udělat rychle. Čím později to udělají, tím to bude náročnější. Už proto, že čím později to bude, tím víc odborníků na jadernou energetiku mezitím Němci ztratí.
„Autoři proto doporučují okamžité moratorium na vyřazování z provozu a novelizaci zákona o atomové energii, aby byl provoz jaderných elektráren opět legálně povolen,“ uvedl Bild.
Po návratu k jaderné energii volá i dnes nejsilnější opoziční strana u našich západních sousedů, Alternativa pro Německo (AfD).
Poslanec AfD Michael Blos upozornil na to, že „staré strany“, jako CDU/CSU, sociální demokraté nebo Zelení, po léta tvrdily, že se k jaderné energii v Německu v podstatě nelze vrátit. Ale teď se ukazuje něco jiného.
„Mnoho let nám staré strany tvrdily, že návrat k jaderné energii je nemožný. Nyní se ozývají ti, kteří naše jaderné elektrárny desetiletí bezpečně provozovali: bývalí ředitelé elektráren a experti na jadernou techniku vyzývají spolkovou vládu, aby prozkoumala reaktivaci německých jaderných elektráren. Zatímco Německo žije se stále vyššími cenami elektřiny a rostoucí nejistotou v dodávkách energie, mnoho jiných zemí se znovu obrací k jaderné energii. Myšlenkový trust Radiant Energy Group považuje návrat k jaderné energii v Německu do čtyř let za možný a odhaduje náklady na megawatthodinu elektřiny z jaderné energie na 37 eur, tedy méně než polovinu toho, co elektřina v současnosti stojí na trhu,“ napsal Blos na sociální síti X.
Jahrelang haben uns die Altparteien erzählt, eine Rückkehr zur Kernkraft sei unmöglich. Jetzt melden sich diejenigen zu Wort, die unsere Kernkraftwerke jahrzehntelang sicher betrieben haben: Ehemalige Kraftwerksleiter und kerntechnische Experten fordern die Bundesregierung auf,… <>< span=""> href="https://t.co/QR4TskXsdv" rel="nofollow">pic.twitter.com/QR4TskXsdv<>— Dr. Michael Blos (@DrBlosMdB) June 29, 2026
Ale server britského deníku The Guardian upozorňoval už v roce 2010, že si většina Němců přeje odklon od jaderné energetiky, a když tehdejší kancléřka Angela Merkelová upozorňovala, že se možná nepodaří naplnit tento cíl do roku 2021, většina německých voličů to nesla nelibě. „Podle nedávného průzkumu je 56 % Němců proti prodloužení životnosti jaderných elektráren s odvoláním na obavy z nehod a terorismu,“ napsal The Guardian už v srpnu 2010.
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