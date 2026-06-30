„Nechci platit Okamuru.“ „Smaž to.“ Této ženě se postaví profesor Gerloch

Na podzim se v České republice opět rozhoří volební klání. Jednak o místní zastupitelstva, ale také o Senát. V některých městech se senátoři a senátorky, kterým končí šestiletý mandát, pokusí do Senátu dostat znovu. Například na Praze 9 se získat další mandát pokusí David Smoljak. Proti němu pak stane operní pěvkyně Dagmar Pecková.
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Na Kladně pak zkusí přízeň voličů advokátka a senátorka Adéla Sucharda Šípová. A to taktéž proti známým osobnostem. ODS do souboje vysílá svého známého politika, Petra Bendla. A jak uvedl v pondělí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, hnutí ANO hodlá v senátních volbách nasadit kandidáty ve všech obvodech, kde se bude volit. Na Kladně bude jeho kandidátem advokát Aleš Gerloch. Bude se tedy do jisté míry jednat o souboj advokátů.
Gerloch právo vyučuje, zabývá se teorií práva a také ústavním právem. Vyjadřoval se mimo jiné i k současnému sporu prezidenta a vlády. „Vydání předběžného opatření nebylo namístě. Šlo bezdůvodně na ruku prezidentu republiky a jeho zájmu v politickém sporu s vládou. Celkově je tento postup nestandardní, vláda by nejspíše vznesla protiargumenty, se kterými by se soud musel vypořádat,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
Aleš Gerloch mohl být i ústavním soudcem, Miloš Zeman ho na tuto funkci navrhl v roce 2019. Tehdy ho ale neschválil právě Senát, do kterého Gerloch nyní kandiduje.
Adéla Sucharda Šípová byla do Senátu zvolena za Piráty, byť do jejich partaje již nepatří. Na Kladně vystřídala Jiřího Dienstbiera mladšího, který nedávno založil Novou sociální demokracii s Vladimírem Špidlou. Piráti ji ve spolupráci s dalšími stranami do volebního boje posílají znovu.
Za dobu svého senátorství se Sucharda Šípová proslavila například kauzou „Miki, smaž to“. Kdy kritizovala bývalého pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka za to, že použil známou průpovídku „o prsa korejské ženy“. „Korejské ženy se zápasem nemají žádnou souvislost. Miki, smaž to, tohle je prostě ostuda,“ poučovala Ferjenčíka, který se bránil, že se jedná o běžně používanou fotbalovou metaforu. Senátorka mu řekla, ať tedy příště použije jinou metaforu.
Kromě toho asi také vymyslela pojem „petromaskulinita“, když kritizovala, jak jsou prý privilegovaní motoristé.
Korejské ženy se zápasem nemají žádnou souvislost. Miki, smaž to, tohle je prostě ostuda.— Adéla Sucharda Šípová, senátorka (@adela_sipova) December 18, 2022
No tak příště použij jinou metaforu, jistě není jen jedna.— Adéla Sucharda Šípová, senátorka (@adela_sipova) December 18, 2022
Nedávno se pak Sucharda Šípová vyjadřovala k Tomiu Okamurovi. Kritizovala ho například za to, že se „schovává za imunitu“ v případu soudu za volební plakáty. „Za nezávislá média platím ráda, jak ta veřejná, tak i soukromá. Na Okamuru ale své daně platit nechci. I když je platit musím. Tak doufám, že jen dočasně,“ prohlásila senátorka. Ovšem v komentářích mnohokrát zaznělo, že Sucharda Šípová je z daní placena.
Vy žádné daně neplatíte. Vy jste z daní placena.— Walter Kraft (@walterkraft6) June 29, 2026
Senátorka je také členkou Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Vzhledem k tomu, že kandidovala za Piráty, není asi žádným překvapením, že se zajímá o tuto tématiku. například zamítnutí zákona o úřední změně pohlaví. Dle Pirátů se zabývá také dostupností bydlení a exekucemi.
Můj návrh na zamítnutí tohoto zákona byl dnes v Senátu přijat, a návrh tak dál nepostoupil.— Adéla Sucharda Šípová, senátorka (@adela_sipova) June 17, 2026
Jsem ráda, že jsme nezhoršili postavení trans lidí v Česku. Politika má chránit lidskou důstojnost a práva lidí, ne vést kulturní války proti menšinám. pic.twitter.com/HwI1qq9JV5
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